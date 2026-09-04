Трамп дал Аргентине надежду в споре с Британией за Фолкленды

NYT: Трамп допустил пересмотр нейтралитета США по статусу Фолклендских островов

Tекст: Мария Иванова

Президент Аргентины Хавьер Милей в четверг выступил с телеобращением, в котором назвал проект израильских и британских компаний у Фолклендских островов угрозой суверенитету страны, пишет The New York Times.

Политик расценил это как попытку украсть природные ресурсы у аргентинского народа и пообещал принять жесткие меры.

Заявление аргентинского лидера прозвучало на фоне недавних высказываний Дональда Трампа, который поставил под сомнение традиционный нейтралитет США в споре вокруг Мальвинских островов. В интервью британскому каналу GB News глава Белого дома отказался прямо отвечать на вопрос о помощи Лондону в случае обострения конфликта.

«Вашей страны там не было, чтобы помочь мне», – отметил Дональд Трамп, напомнив об отсутствии поддержки со стороны Британии во время февральского конфликта с Ираном. Ранее агентство Reuters сообщало о письме из Пентагона, где предлагалось пересмотреть позицию США по островам для наказания Лондона.

Спустя несколько часов после интервью Хавьер Милей подчеркнул, что Вашингтон осознает стратегическую важность Аргентины как надежного партнера в ближайшие десятилетия. Спор за архипелаг, расположенный в 480 км от Южной Америки, длится столетиями, а в 1982 году привел к вооруженному конфликту, в котором погибли около 650 аргентинских солдат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Аргентины Хавьер Милей анонсировал ужесточение санкций за добычу нефти у Мальвинских островов.

Глава пресс-службы правительства страны Хавьер Ланари заявил о прогрессе в вопросе возвращения архипелага.

Ранее Буэнос-Айрес призвал Лондон возобновить переговоры о суверенитете над этой территорией.