Ученые зафиксировали резкий рост солнечной активности

В ИКИ РАН сообщили о множественных выбросах плазмы на невидимой стороне Солнца

Tекст: Мария Иванова

Космические телескопы зафиксировали множественные выбросы плазмы на восточном краю звезды, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Источники взрывов находятся на обратной стороне светила, скрытой от наблюдения с Земли.

Европейский аппарат Solar Orbiter, способный исследовать невидимую сторону Солнца, в настоящий момент располагается рядом с Землей. Он передает данные, аналогичные околоземным приборам, поэтому точная картина происходящего остается неизвестной.

Специалисты отмечают, что выброшенное солнечное вещество пока не угрожает нашей планете. Для возникновения реальных рисков высокая активность должна сохраниться еще четыре-пять дней. За это время скрытые области сместятся на видимую сторону и окажутся на линии Солнце-Земля.

Первые выводы о масштабах явления ученые смогут сделать уже через один-два дня. Ожидается, что группы пятен пересекут линию горизонта, что позволит оценить их размеры и накопленную энергию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа специалисты предупредили о высоких рисках мощных вспышек на Солнце.

На следующий день ученые спрогнозировали магнитные бури на Земле из-за выброса плазмы.

Ранее астрономы зафиксировали появление рекордного по размерам пятна на поверхности звезды.