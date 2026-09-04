В Москве 60-летняя женщина родила ребенка благодаря замороженным яйцеклеткам

Tекст: Дарья Григоренко

Врачи Московского многопрофильного центра «Коммунарка» успешно приняли роды у 60-летней пациентки, передает MSK1.RU.

Марина К. является кандидатом биологических наук, изучает процессы старения и работает в РУДН. У нее уже есть двое сыновей, но женщина захотела стать матерью в третий раз.

В 2010 году она заморозила яйцеклетки, а спустя 15 лет обратилась в подмосковный центр женского здоровья. После полного обследования медики разрешили провести процедуру ЭКО. На 38-й неделе беременности консилиум решил провести кесарево сечение.

Вместе с родами врачам предстояло удалить доброкачественную опухоль в мышечном слое матки. «Клиническую ситуацию осложняло перешеечное расположение миоматозного узла: при его удалении был риск повреждения мочеточника и кровотечения. Кроме того, у нас была задача сохранить матку», – сообщила заместитель главного врача Соня Данелян.

Сосудистые хирурги помогли избежать серьезной кровопотери, а урологи провели стентирование мочеточника. После извлечения ребенка врачи удалили миому и восстановили анатомическое пространство матки. Третий сын Марины появился на свет 30 июля. Через несколько дней она отпраздновала свой 61-й день рождения вместе с новорожденным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 63-летняя жительница Баку родила первенца после 40 лет безуспешных попыток забеременеть.

В августе работу миланской клиники экстракорпорального оплодотворения приостановили из-за ошибочной подсадки пациентке чужого эмбриона.

Месяцем ранее российские ученые создали неинвазивную 3D-технологию для выявления причин женского бесплодия.