На блогера Юрия Дудя составили новый протокол

В суд поступили новые материалы о правонарушении блогера Юрия Дудя

Tекст: Мария Иванова

Материалы административного дела в отношении журналиста уже передали в столичную инстанцию, передает РИА «Новости».

«В Лефортовский районный суд города Москвы поступил административный материал в отношении Дудя Юрия* Александровича по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иностранного агента», – рассказали представители пресс-службы Мосгорсуда.

За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа размером от 30 до 50 тыс. рублей.

Осенью 2025 года суд заочно приговорил журналиста к одному году и десяти месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Тогда же фигуранта заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск.

Министерство юстиции России включило его в соответствующий реестр весной 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить интервью Юрия Дудя* с лидером террористического «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористичской и запрещена в России).