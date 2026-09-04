Новак: Россия отгружала нефть по справедливым ценам на фоне кризиса в Ормузе

Tекст: Мария Иванова

Российские нефтяные компании подтвердили статус надежного поставщика, обеспечивая стабильные отгрузки сырья по рыночным ценам на фоне кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

«Перебои с ближневосточными объемами на фоне обострения военно-политической обстановки. В этих условиях российские компании вновь показали себя гарантом бесперебойных отгрузок на долгосрочной основе и по справедливым рыночным ценам», – подчеркнул вице-премьер во время своего выступления.

Кроме того, за первые семь месяцев 2026 года экспорт российской нефти в Китай увеличился на 25%. Благодаря этому росту Россия продолжает уверенно удерживать лидерство среди всех поставщиков энергоресурсов в КНР, отметил политик на полях форума во Владивостоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о 10-процентном росте экспорта отечественной нефти на китайский рынок.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил готовность бесперебойно обеспечивать углеводородами азиатские государства.