Кобяков: Для России нет недружественных стран

Tекст: Дарья Григоренко

Кобяков на пресс-брифинге по итогам ВЭФ выразил уверенность в победе страны, передает РИА «Новости».

«Все, кто нам мешает, все, кто нам намеренно вредит, делают нас сильнее, и вместе мы победим», – подчеркнул Антон Кобяков.

Политик также отметил отсутствие недружественных стран, указав на наличие лишь недружественных элит, пишет ТАСС.

«У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты. Прошу к этому относиться рационально, – сказал Кобяков. – Как можно относиться к недружественной стране, например, Германии, которая вместе с нами победила фашизм? Мы им, конечно, помогли немножко. Сейчас партия АдГ вместе с Сарой Вагенкнехт и другими партнерами планирует выиграть выборы. Мы рады только этому, когда элиты меняются. Сумасшедшие уходят, приходят рациональные. Мы надеемся, что такие рациональные элиты придут во Франции».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва постепенно отходит от использования термина «недружественные страны».

Ранее Антон Кобяков обвинил западные государства в стремлении к реанимации фашизма.

Советник президента также назвал спецоперацию могильной плитой для Европейского союза.