ФСБ задержала двух россиян за передачу данных разведке Украины

Двух жителей Костромской области арестовали за госизмену и хранение оружия

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемых, передает РИА «Новости».

«Федеральной службой безопасности на территории Костромской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1978 и 1983 годов рождения, причастных к государственной измене, незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», – сообщили в ведомстве.

По данным следствия, фигуранты через Telegram связались с представителем украинских спецслужб. Выполняя его задания, они собирали информацию о российских военных и переводили деньги на нужды вооруженных формирований противника.

В ходе обысков по местам жительства задержанных силовики изъяли пистолет ТТ калибра 7,62 миллиметра с патронами, обрез гладкоствольного ружья и 240 патронов к нарезному оружию. Уголовное дело возбуждено по статьям о государственной измене и незаконном обороте оружия. Суд заключил подозреваемых под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе силовики задержали подозреваемых в государственной измене жителей Рязанской и Вологодской областей.

В конце июня суд приговорил костромского диверсанта к 25 годам колонии за сотрудничество с украинскими кураторами.

Весной другой житель Костромы получил 20 лет лишения свободы за помощь украинским террористам.