ФАС возбудила 50 дел против участников топливного рынка

ФАС договорилась с нефтяными компаниями о сдерживании цен на топливо

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная антимонопольная служба России с начала года возбудила 50 дел против участников топливного рынка, передает РИА «Новости».

Замглавы ведомства Геннадий Магазинов отметил, что большая часть нарушений совершена независимыми продавцами бензина.

«При наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства своевременно принимаем меры – либо выдаем предупреждения, либо возбуждаем дела. На текущий момент возбуждено 50 дел, выдано 78 предупреждений», – сообщил замруководителя ФАС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Антимонопольная служба уже подписала соглашения о стабилизации цен на горючее со всеми 12 крупнейшими нефтедобывающими компаниями страны. Эти договоренности обязывают производителей насыщать внутренний рынок и удерживать рост цен на заправках в пределах инфляции.

Помимо этого, власти прорабатывают возможность заключения аналогичных ценовых соглашений между региональными правительствами и независимыми сетями АЗС. Подобная практика уже применяется в Новосибирской области, где максимальная наценка на топливо ограничена 15% от оптовой стоимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Федеральная антимонопольная служба начала расследования в отношении пятнадцати нефтяных компаний.

В августе правительство договорилось с крупнейшими производителями о регулярных поставках нефтепродуктов на частные автозаправочные станции.

В конце прошлого месяца антимонопольное ведомство инициировало разбирательство против подмосковной сети заправок «Трасса» из-за завышения цен.