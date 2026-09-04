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    4 сентября 2026, 09:49 • Новости дня

    Сечин назвал Ормузский кризис моментом истины для мировой энергетики

    Tекст: Мария Иванова

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал кризис в Ормузском проливе моментом истины для мировой энергетики и отметил стабилизирующую роль Китая на нефтяном рынке.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что кризис в Ормузском проливе продемонстрировал важность альтернативных маршрутов для глобальной энергетики, передает РИА «Новости».

    «Ормузский кризис стал моментом истины для мировой энергетической системы, высветив значение альтернативных логистических маршрутов», – подчеркнул он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме во Владивостоке.

    Ключевым из таких направлений Сечин назвал Северный морской путь. Этот маршрут позволяет сократить время доставки грузов партнерам России в полтора-два раза и снизить расходы на треть. Он также отметил, что Китай имеет приоритетный доступ к этому пути благодаря особым отношениям между двумя странами.

    Кроме того, руководитель «Роснефти» сообщил, что Пекин помог стабилизировать мировой рынок нефти на фоне ситуации в Ормузском проливе. По его словам, Китай сократил импорт сырья на 5,5 млн баррелей в сутки. Сечин добавил, что без этих мер нефтяные котировки могли бы вырасти еще на 30 долларов за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал активное освоение Северного морского пути для торговли с Россией.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил превращение северных маршрутов в ключевой логистический коридор из-за блокировки Ормузского пролива.

    2 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

    Китай призвал к сдержанности после слов Зеленского о гражданской авиации

    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией.

    Китайская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга призвал стороны к спокойствию.

    «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее украинский лидер заявил, что гражданским самолетам иностранных перевозчиков небезопасно находиться в российском небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Ранее официальный Пекин осудил атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус с мирными жителями.

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    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    4 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти

    Сечин: Доля России в импорте нефти Китая достигла рекордных 23%

    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Доля российской нефти в общем объеме импорта Китая за первые семь месяцев 2026 года достигла рекордной отметки в 23%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

    Поставки сырья из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года составили 67 млн тонн, передает РИА «Новости».

    «Наша страна на протяжении уже четырех лет является крупнейшим экспортером нефти в КНР, ежегодный объем поставок превышает 100 млн тонн. За первые семь месяцев этого года было поставлено 67 млн тонн нефти, доля наших поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%», – заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    Руководитель компании отметил достижения в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который проходит в рамках Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина.

    Вице-премьер Александр Новак заявил о росте объемов отгрузки сырья в КНР на 25% за семь месяцев. За этот же период экспорт российской нефти в Китай превысил 66 млн тонн.

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    1 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Пекин заявил о скорых военных учениях России, Китая и Монголии

    Минобороны Китая анонсировало совместные учения с Россией и Монголией

    Tекст: Мария Иванова

    В начале сентября пограничные войска России, Китая и Монголии проведут совместные маневры, на которых отработают поиск и задержание диверсионных групп.

    О предстоящих маневрах пограничников трех государств сообщило министерство обороны КНР, передает РИА «Новости».

    «В начале сентября пограничные войска Китая, России и Монголии проведут совместные учения», – заявили в ведомстве.

    Главной темой маневров, получивших название «Пограничное сотрудничество-2026», станет пресечение разведывательно-диверсионной деятельности. В приграничных районах военные отработают навыки совместного планирования операций, поиска нарушителей, нанесения ударов и задержания.

    Подобные трехсторонние тренировки организуются уже во второй раз. В китайском военном ведомстве подчеркнули, что их главная цель заключается в укреплении стратегического доверия между странами. Кроме того, учения призваны углубить взаимодействие и помочь совместному поддержанию безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Россия, Китай и Монголия провели первые совместные учения пограничников.

    В мае Москва и Пекин договорились о расширении практики совместных военных маневров.

    Летом экипажи российских и китайских боевых кораблей отработали применение безэкипажных катеров в акватории Желтого моря.

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    2 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между Россией и Китаем

    Путин: Товарооборот между Россией и Китаем станет рекордным в этом году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ожидает достижения новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Глава государства обсудил экономическое сотрудничество на полях Восточного экономического форума с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает РИА «Новости». В ходе встречи российский лидер подчеркнул устойчивый рост коммерческих показателей двух стран.

    «На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 млрд долларов, а в 2025 году это почти 240 млрд, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируем новый рекорд», – заявил Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие традиционно выступает ключевой площадкой для укрепления связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй спрогнозировал установление нового рекорда в двусторонней торговле к концу года.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил об увеличении товарооборота на 25% за первое полугодие.

    Президент РФ Владимир Путин отметил уверенную положительную динамику в объеме двусторонней торговли.

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    2 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подчеркнул высочайший уровень развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

    Путин назвал беспрецедентным характер двусторонних связей Москвы и Пекина. В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном глава государства отметил интенсивность межгосударственного диалога, передает РИА «Новости».

    «Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце послы России и КНР в Японии опубликовали совместную статью о беспрецедентных высотах взаимодействия Москвы и Пекина.

    В мае президент России Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом подлинного стратегического партнерства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимую роль государств в защите международной справедливости.

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    2 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Венесуэла подписала соглашения с Chevron и Eni по добыче нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Венесуэлы подписали новые соглашения с американской Chevron и итальянской Eni, предусматривающие расширение добычи углеводородов в стране.

    Церемонию подписания транслировал телеканал Venezolana de Television, передает РИА «Новости». «Подписывается контракт об участии в добыче углеводородов на ограниченной территории блока Хунин-5 между Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima и компанией Eni Venezuela», – сообщили в эфире во время церемонии в президентском дворце Мирафлорес.

    Со стороны Каракаса документы подписали министр углеводородов Паула Энао, президент государственной нефтяной компании PDVSA Эктор Обрегон и представители Венесуэльской нефтяной корпорации CVP. Иностранные компании представляли президент Chevron Venezuela Мариано Вела и руководители Eni.

    С американской компанией заключили соглашение об оплате бонуса за доступ к запасам на участках Petroindependencia. Также был подписан документ об адаптации контрактов совместных предприятий PetroBoscán, Petropiar и Petroindependencia к новому нефтегазовому законодательству Венесуэлы.

    С итальянской Eni подписали соглашение о переходе блока Хунин-5 между Eni, PDVSA и CVP, а также контракт на добычу углеводородов на этом участке. Церемония прошла в присутствии уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес и министра энергетики США Криса Райта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики США Крис Райт спрогнозировал двукратный рост добычи нефти в Венесуэле.

    Уполномоченный президента республики Делси Родригес сообщила о планах совместного освоения 17 стратегических месторождений.

    Американский лидер Дональд Трамп назвал эти договоренности крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории.

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    3 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Китай заявил о готовности реализовать договоренности с Россией

    Вице-премьер Сюэсян: Китай готов реализовать договоренности с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян заявил о готовности Пекина в полной мере выполнить все договоренности, достигнутые лидерами России и Китая.

    «Китайская сторона готова полностью реализовать важные договоренности между главами государств, обеспечивая дальнейшее наращивание регионального сотрудничества на более высоком уровне, чтобы придать новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений», – заявил Сюэсян на пленарной сессии ВЭФ-2026, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что партнерство России и Китая дает плодотворные результаты под стратегическим руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина. В качестве примера успешного взаимодействия он привел формат сотрудничества между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России.

    Политик также подчеркнул значимость взаимного безвизового режима между двумя странами. По его словам, отмена виз способствует бурному развитию пассажирских и грузовых перевозок через пункты пропуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дином Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    В ходе этих переговоров российский лидер спрогнозировал достижение нового исторического рекорда во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Сам китайский вице-премьер назвал КНР крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока.

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    2 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Уганда дала своей нефти название Pearl Sweet Petroleum

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Уганды Йовери Мусевени представил официальное торговое название для добываемой в стране нефти – Pearl Sweet Petroleum.

    Слово Sweet в названии указывает на низкое содержание серы в сырье, а Pearl отсылает к известному прозвищу страны – «жемчужина Африки», передает ТАСС. «Будущие доходы от нефти должны направляться на развитие энергетики, транспортной инфраструктуры, железных дорог, университетов и других долгосрочных национальных активов, а не на увеличение потребления импортных предметов роскоши», – заявил Мусевени.

    Теперь нефтяные компании приступят к переговорам с потенциальными покупателями и нефтеперерабатывающими заводами. Коммерческую добычу планируется начать до конца 2026 года.

    Основу проекта составляют месторождения Kingfisher и Tilenga, которые разрабатывают китайская CNOOC и французская TotalEnergies соответственно.

    Извлекаемые запасы нефти в государстве оцениваются в 1,65 млрд баррелей. Ожидается, что на пике добыча достигнет 230 тыс. баррелей в сутки.

    Экспортировать сырье планируют по Восточноафриканскому нефтепроводу длиной 1 443 километра до танзанийского порта Танга. Стоимость этого проекта составляет 5 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе действующий глава Уганды Йовери Мусевени победил на президентских выборах.

    Ранее власти этой африканской страны выразили желание начать переговоры с Россией о строительстве АЭС.

    Соседняя Танзания летом предложила российским компаниям совместно разрабатывать месторождения природного газа.

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    3 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Грузия заменила российскую нефть ливийской и казахстанской
    Грузия заменила российскую нефть ливийской и казахстанской
    @ Andre Hosper/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский нефтеперерабатывающий завод в Кулеви на Черном море впервые получил на обработку нефть из Ливии, реализовав план замены российской нефти по требованию Евросоюза, сообщает imedinews.ge, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как отмечает компания Black Sea Petroleum, которая управляет этим НПЗ, «на основании долгосрочного соглашения в порт Кулеви впервые поступила сырая нефть из Ливии в объеме 90 тыс. тонн».

    С июля НПЗ обрабатывает нефть Казахстана, начав тогда процесс замены российской нефти.

    В начале лета ЕС внес Кулевский НПЗ в санкционный список, отсрочив рестрикции до января следующего года, чтобы убедиться в отказе от российской нефти.

    МИД Грузии тогда заявил о полном соблюдении санкционного режима ЕС и выразил сожаление решением внести Кулевский НПЗ в список.

    В год НПЗ в Кулеви может обрабатывать 1,2 млн тонн сырой нефти.

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    2 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Путин заявил о расширении энергетического сотрудничества с Китаем

    Путин: Россия и КНР наращивают сотрудничество в сфере энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике.

    На полях Восточного экономического форума Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике, передает РИА «Новости».

    «Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области – энергетике», – сказал он.

    Кроме того, президент выразил уверенность в успешных результатах совместной работы по развитию хозяйственной кооперации. Он подчеркнул, что поиск оптимальных путей взаимодействия послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между государствами.

    Глава государства напомнил, что китайский вице-премьер примет участие в восьмом Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Мероприятие традиционно проходит в привязке к Восточному экономическому форуму, который продлится во Владивостоке до 4 сентября.

    В июле представители России и Китая договорились об укреплении партнерства в энергетической сфере.

    Месяцем ранее Путин анонсировал подготовку новых масштабных соглашений между странами.

    В мае глава государства сообщил о завершении строительства энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

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    1 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 94 доллара за баррель
    Цена нефти марки Brent превысила 94 доллара за баррель
    @ Malte Ossowski/Sven Simon/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость барреля нефти марки Brent во вторник превысила 94 доллара, показав рост впервые с 21 августа.

    Мировые цены на нефть во вторник показали уверенный рост на 4-5%, передает РИА «Новости». По данным торгов, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,88% по сравнению с предыдущим закрытием.

    К 19:35 по московскому времени стоимость барреля достигла 94 долларов. Минутами ранее показатель поднимался даже выше этой отметки.

    Позитивная динамика затронула и другие сорта. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 4,76%, достигнув 89,86 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 августа стоимость барреля нефти марки Brent превысила 94 доллара.

    Утром того же дня цена эталонного сырья преодолела рубеж в 93 доллара. В первой половине августа котировки октябрьских фьючерсов поднялись выше 88 долларов за баррель.

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    2 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился с вице-премьером Китая во Владивостоке

    Путин встретился с вице-премьером Китая Сюэсяном во Владивостоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

    Путин прибыл в столицу Приморья в среду для участия в Восточном экономическом форуме. В рамках программы он провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров стала второй по счету. В июне 2025 года китайский политик уже посещал Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

    В четверг, 3 сентября, Путин и Сюэсян совместно выступят на пленарном заседании ВЭФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

    Представитель МИД Китая Го Цзякунь накануне подтвердил визит вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна на это мероприятие.

    В прошлом году на встрече с китайским политиком глава российского государства отметил рост двустороннего товарооборота до 245 млрд долларов.

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    2 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин назвал очень теплой прошедшую встречу с Си Цзиньпином

    Путин: Встреча с Си Цзиньпином в Бишкеке была теплой и содержательной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедшие в Бишкеке переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав их исключительно полезными.

    Путин на полях Восточного экономического форума встретился с вице-премьером госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает РИА «Новости».

    «Только позавчера, как вы знаете, в Бишкеке, в Кыргызстане, мы провели исключительно полезную, содержательную и очень теплую встречу с моим другом, с председателем Си Цзиньпином», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Напомним, Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул высокий уровень взаимного доверия лидеров двух стран.

    Китайский руководитель заявил о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

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    2 сентября 2026, 06:27 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о безвизе между Россией и Китаем

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва и Пекин планируют сделать безвизовый режим постоянным после соответствующего предложения президента России Владимира Путина на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, что подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Вопрос будет проработан и согласован сторонами», – приводит ТАСС его ответ на вопрос журналистов о том, поддержал ли председатель КНР инициативу российского лидера.

    Ранее, 31 августа, на встрече в Бишкеке Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к совместной работе с Пекином по отмене виз на постоянной основе, если китайская сторона сочтет этот шаг возможным и полезным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая отметил положительную роль обоюдного безвизового режима с Россией. Посол КНР в Москве выступил за продление этого формата на постоянной основе.

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