Кобяков: США уступают инициативу Китаю в области искусственного интеллекта

Tекст: Дарья Григоренко

Кобяков в ходе итогового брифинга обратил внимание на кардинальные изменения в сфере высоких технологий, передает РИА «Новости».

«В области искусственного интеллекта наметился настоящий перелом, США на глазах уступают инициативу Китаю в гонке больших языковых моделей, главным же вопросом становится вопрос власти, у кого она будет», – подчеркнул Антон Кобяков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил другим странам исключением из американской коалиции за сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта.

В сентябре США и КНР проведут двусторонние переговоры по вопросам рисков от применения передовых нейросетей.

В прошлом году китайские разработчики впервые обогнали американские корпорации по темпам развития рынка открытых ИИ-моделей.