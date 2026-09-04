Забивший до смерти зубного техника экс-спортсмен получил суровый срок

Экс-хоккеиста Гринько приговорили к девяти годам колонии за убийство врача

Tекст: Мария Иванова

Первоуральский городской суд вынес приговор бывшему спортсмену Михаилу Гринько по делу о причинении смертельных травм, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел 31 марта около половины двенадцатого ночи возле торгового павильона на улице Чекистов.

Следствие установило, что находящийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения фигурант вступил в конфликт с ранее незнакомым мужчиной. В ходе ссоры он нанес потерпевшему не менее 23 ударов по лицу, голове, телу и ногам, что привело к закрытой черепно-мозговой травме и последующей смерти.

«Гринько назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом в пользу потерпевшей взыскан моральный вред в размере одного миллиона рублей», – говорится в сообщении суда.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что 24-летний осужденный ранее профессионально занимался хоккеем с мячом. На суде он признал вину частично, заявив, что конфликт спровоцировал погибший. Гособвинение запрашивало для него 10 лет колонии.

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