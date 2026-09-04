Эксперт Минпросвещения объяснила правила помощи школьникам при выборе профессии

Родителям посоветовали не навязывать подросткам выбор профессии

Tекст: Мария Иванова

Родителям стоит помогать детям определиться с будущей специальностью, задавая открытые вопросы и не навязывая готовые решения, передает РИА «Новости».

По словам эксперта Минпросвещения РФ Анны Ермолаевой, важно выявить истинные желания подростка.

«Выбор профессии – это не разовое решение, а длительный процесс самопознания, в котором важны пробы, ошибки и рефлексия. Родители могут стать не наставниками-диктаторами, а поддерживающими проводниками: задавать открытые вопросы, делиться своим опытом, но не навязывать готовые ответы. Особенно ценно помочь подростку отделить свои истинные желания от чужих ожиданий – тогда выбор станет осознанным, а не вынужденным», – пояснила она.

Специалист добавила, что неопределенность в таком возрасте является нормой. Подростку необходимо пространство для исследования своих интересов без страха осуждения.

Кроме того, Ермолаева посоветовала родителям обсуждать со старшеклассниками не только учебу, но и друзей, планы и увлечения. Если разговоры о поступлении занимают большую часть времени, ребенок может начать избегать общения, что угрожает хрупкому контакту в выпускном классе.

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