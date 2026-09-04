Спецслужбы Латвии пришли с обысками в русские книжные магазины

Госбезопасность Латвии провела обыски в магазинах Mnogoknig из-за русских книг

Tекст: Мария Иванова

Оперативные мероприятия затронули объекты в латвийской столице и Рижском регионе, передает РИА «Новости». Поводом для следственных действий стала продажа литературы на русском языке.

Местная спецслужба подтвердила факт проведения обысков. «Служба госбезопасности… провела уголовно-процессуальные действия на четырех объектах в Риге и Рижском регионе, связанных с известной сетью книжных магазинов Mnogoknig», – отмечается в заявлении ведомства.

Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного в конце июля по факту возможного обхода ограничений Евросоюза. С первого сентября в республике действует запрет на ввоз некоторых товаров из России и Белоруссии, включая печатную продукцию.

Несмотря на введенное эмбарго, ретейлер продолжал получать российские издания через территорию других европейских государств. Стоит отметить, что значительная часть населения Латвии активно использует русский язык в повседневном общении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти Латвии одобрили законопроект о запрете ввоза книг из России и Белоруссии.

В июне Национальный совет по электронным СМИ республики заблокировал доступ к сайту российского книжного магазина «Лабиринт».

В конце прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Ригу в дискриминации из-за повышения налога на русскоязычную печатную продукцию.