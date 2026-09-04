Минздрав утвердил новые правила лечения ОРВИ у детей

Минздрав обновил клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей

Tекст: Мария Иванова

Министерство здравоохранения утвердило обновленные клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей, передает РИА «Новости».

Документ вводит условное разделение заболевания на легкую, среднетяжелую и тяжелую формы, а также расширяет список применяемых медикаментов.

Впервые в рекомендации включена возможность использования фитотерапии. Детям с острым трахеитом и трудноотделяемой мокротой могут назначать экстракты плюща, первоцвета и тимьяна. Однако в документе отмечается отсутствие доказанной эффективности таких препаратов при лечении ОРВИ у несовершеннолетних.

Значительное внимание уделено нефармакологическим методам. Использование меда, лимона и травяных чаев рассматривается как безопасная альтернатива лекарствам при отсутствии аллергии.

Врачи советуют не заставлять ребенка есть при лихорадке, а кормить «по аппетиту» и избегать избыточного питья.

В список рекомендованных лекарств вошли новые препараты. Детям от 20 кг при гриппе средней тяжести может назначаться «Балоксавир марбоксил». Пациентам старше двух лет в первые 48 часов болезни рекомендован «Умифеновир» для подавления размножения вирусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-терапевт Алексей Парамонов объяснил причины заражения респираторными вирусными инфекциями в летний период.

В январе Минздрав сократил перечень препаратов для лечения гриппа до 39 наименований.

Прошлой осенью Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост заболеваемости ОРВИ среди школьников.