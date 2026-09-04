Археологи подтвердили человеческие жертвоприношения в древнем Поволжье

В нижегородском могильнике нашли доказательства человеческих жертвоприношений

Tекст: Мария Иванова

Российские археологи нашли доказательства того, что финно-угорские племена приносили людей в жертву, передает ТАСС.

В пресс-службе Самарского университета имени Королева рассказали, что этот ритуал проводился во время похорон знатных воинов.

«Ученые Самарского университета и Института археологии РАН (Москва) в ходе раскопок древнего могильника в Нижегородской области подтвердили ранее выдвинутое предположение о возникшей в I веке н. э. на территории Среднего Поволжья практике принесения людей в жертву», – говорится в сообщении пресс-службы.

Раскопки ведутся с 2021 года на Пильнинском первом грунтовом могильнике, который датируется I веком н. э. Начальник экспедиции Сергей Зубов отметил, что захоронения принадлежат вооруженным воинам-захватчикам, пришедшим из Приуралья и Зауралья.

Ученые обнаружили крупное захоронение с останками двух воинов, лошади и отдельно лежащим человеческим черепом. Исследователи считают, что это останки пленного врага или раба, принесенного в жертву в ходе погребального обряда.

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