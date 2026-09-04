Глава Росрыболовства сообщил о планах продлить запрет на вылов воблы

Росрыболовство заявило о планах продлить запрет на вылов воблы в России

Tекст: Мария Иванова

Глава ведомства Илья Шестаков заявил о намерении сохранить ограничения на добычу воблы в следующем году, передает РИА «Новости».

По его словам, окончательное решение будет принято после консультаций со специалистами.

«Пока планируем продлить. Но сейчас посмотрим, что нам ученые скажут. В этом году, в принципе, был неплохой нерест, поэтому посмотрим», – отметил руководитель ведомства на полях Восточного экономического форума.

В октябре 2025 года Минсельхоз утвердил запрет на вылов воблы в Каспийском море, реке Волге и водоемах Калмыкии до конца 2026 года. Аналогичные меры коснулись и плотвы. По оценке президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, популяция воблы находится на критически низком уровне.

Кроме того, руководитель Росрыболовства исключил введение запрета на экспорт красной икры из страны. Он пояснил, что объемы поставок за рубеж незначительны, поэтому снижение вылова лососевых видов рыб не приведет к дефициту деликатеса на внутреннем рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росрыболовства Илья Шестаков весной допустил высокую вероятность продления запрета на вылов воблы.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев назвал популяцию этой рыбы в российских водах критически низкой.

Ранее Минсельхоз России ввел ограничения на добычу данного биоресурса в Волге и Каспийском море.