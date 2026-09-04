Песков заявил о штатной работе систем противовоздушной обороны России

Все отечественные системы, обеспечивающие противовоздушную оборону, функционируют в штатном режиме, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отсутствие необходимости в проведении отдельного совещания по ситуации в сфере авиации.
«Все системы работают – и Росавиация, и наши силы, которые обеспечивают противовоздушную оборону, они все работают», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов как заявку на государственный терроризм. Глава государства предупредил, что Москва найдет адекватный ответ при попытке Киева реализовать эти намерения.
Министр транспорта Андрей Никитин заверил, что власти оперативно реагируют на угрозы гражданской авиации и постоянно совершенствуют требования безопасности. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявил о возможности встречного возмездия в ответ на угрозы в отношении самолетов в российском небе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Киева атаковать гражданские самолеты проявлением государственного терроризма.
Глава государства обвинил западных союзников Украины в соучастии в международном терроризме из-за их молчания.
Министр транспорта Андрей Никитин дал необходимые разъяснения иностранным авиакомпаниям на фоне резких высказываний украинского лидера.