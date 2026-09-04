Медики решили провести вскрытие тела генерала Ратко Младича в Белграде

Tекст: Мария Иванова

Военно-медицинская академия Сербии проведет процедуру вскрытия тела бывшего командующего боснийскими сербами генерала Ратко Младича, передает РИА «Новости».

Тело доставили самолетом из Роттердама в аэропорт Белграда накануне вечером. Военнослужащие перенесли накрытый сербским флагом гроб в автомобиль, после чего кортеж в сопровождении полиции и членов семьи покинул территорию аэропорта.

«Тело доставлено в отделение патологоанатомии ВМА, где на основании запроса семьи и министра юстиции будет произведено вскрытие. Его результаты в кратчайшие сроки будут доставлены семье и соответствующим органам», – цитирует Радио и телевидение Республики Сербской заместителя начальника учреждения полковника Ивана Лековича.

Памятное мероприятие в Доме армии Сербии запланировано на 5 сентября, а похороны состоятся 7 сентября. Ранее адвокат Бранко Лукич сообщал, что генерал выражал желание быть похороненным на Топчидерском кладбище в Белграде рядом со своей дочерью.

Ратко Младич ушел из жизни 27 августа в тюремной больнице Следственного изолятора ООН в Гааге. По словам адвоката Драгана Иветича, трибунал отклонил просьбу о гуманитарном освобождении, лишив генерала возможности провести последние дни с близкими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа сын Ратко Младича подтвердил информацию о смерти отца в гаагской тюрьме.

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал скорое прибытие останков генерала в Белград.

Глава сербского Минюста Ненад Вуйич объявил о проведении похорон военачальника с государственными почестями.