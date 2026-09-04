Tекст: Дарья Григоренко

В Хабаровске торжественно открыли 15-метровую скульптуру красноармейца, разбивающего винтовкой пограничный столб с японской хризантемой, передает телеканал «Губерния».

Памятник, получивший народное имя Иван, символизирует мужество воинов-дальневосточников. На церемонии присутствовали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и зампредседателя РВИО Николай Овсиенко.

На площади Славы также состоялось открытие мемориала участникам специальной военной операции. Событие приурочили к 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией. В будущем этот мемориал станет центральным местом для проведения торжеств в День воинской славы России.

В церемонии открытия мемориала приняли участие Демешин, председатель правления ассоциации ветеранов СВО старший лейтенант Владислав Рейнер, исполнительный директор ассоциации ветеранов СВО Эдуард Сафронов, а также представители командования округа и военнослужащие Хабаровского гарнизона.

Праздник 3 сентября был установлен в 2020 году Госдумой, вернувшей историческую традицию.

Советский Союз внес решающий вклад в завершение Второй мировой войны, разгромив в 1945 году Квантунскую армию численностью более 700 тыс. человек.

За ратные подвиги в войне против милитаристской Японии 308 тыс. советских воинов были награждены орденами и медалями, звания Героя Советского Союза были удостоены 93 человека, шестеро из них дважды. Более 300 соединений и воинских частей армии и флота получили боевые награды, а 25 из них стали гвардейскими.

Победа над Японией положила конец самой кровопролитной войне в истории человечества.

Отметим, что сегодня Япония, нарушая принципы, установленные по итогам Второй мировой войны, проводит политику ремилитаризации и дрейфует в сторону НАТО. Игнорируя итоги Второй мировой войны и собственные обязательства, Токио выдвигает территориальные претензии к России.

В августе российский МИД предложил послу Японии Акире Муто переосмыслить враждебный курс Токио. Москва расценила размещение комплексов Typhon на японской территории прямой угрозой дальневосточным рубежам.