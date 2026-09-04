В МВД раскрыли способы распознавания мошеннических писем для кражи личных данных

Правоохранительные органы зафиксировали рассылку опасных электронных сообщений, передает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Подобные письма содержат ссылки на поддельные сайты для ввода логинов и паролей или вредоносные программные файлы. Главная цель мошенников заключается в хищении персональных и финансовых данных граждан.
Распознать угрозу можно по нескольким характерным признакам. Специалисты советуют тщательно проверять адрес отправителя, так как преступники часто используют домены с малозаметными опечатками. При наведении курсора на подозрительную ссылку отображается реальный адрес перехода, который обычно содержит лишние символы или нестандартные зоны.
Особую осторожность следует проявлять при наличии вложений, требующих установки программ или активации. Настоящие организации никогда не запрашивают реквизиты банковских карт по почте. Дополнительным признаком обмана являются орфографические ошибки и неестественные стилистические формулировки в тексте сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа злоумышленники массово рассылали фишинговые сообщения от имени технической поддержки различных сервисов.
Ранее аферисты заманивали жертв на поддельные сайты под видом продажи дешевых топливных карт.
Весной мошенники отправляли гражданам письма о несуществующих государственных начислениях ради кражи личных данных.