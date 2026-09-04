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    4 сентября 2026, 08:26 • Новости дня

    Путин оценил развитие стратегического взаимодействия России и Китая

    Путин заявил о динамичном развитии энергетического сотрудничества с Китаем

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина, подчеркнув лидерство России в поставках энергоресурсов.

    «Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей», – отметил глава государства в приветствии участникам восьмого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, передает сайт Кремля.

    Российская Федерация уверенно удерживает первое место по объемам поставок нефти и природного газа китайским потребителям. Кроме того, Москва находится в числе главных экспортеров угля и сжиженного природного газа.

    Глава государства добавил, что в Китае успешно завершается возведение нескольких энергоблоков атомных электростанций по российскому дизайну. Страны также ведут совместную разработку технологических инноваций для повышения эффективности и экологической безопасности добычи углеводородов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский лидер анонсировал подготовку масштабных совместных проектов с Пекином в сфере энергетики.

    До этого председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором обоих государств.

    Также Москва завершает возведение энергоблоков российского дизайна на китайских атомных электростанциях.

    3 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дополнил русскую пословицу «Один в поле не воин», которую произнес индонезийский лидер Прабово Субианто, фразой «вместе победим».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума дополнил фразу своего коллеги из Индонезии, передает РИА «Новости».

    «Наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл – «вместе победим», – отметил глава государства.

    Пленарное заседание форума началось примерно в девять часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли Владимир Путин, Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер провел переговоры с Прабово Субианто в формате рабочего завтрака.

    Индонезийский политик назвал Москву важным стратегическим партнером Джакарты.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ

    Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три российских НПЗ

    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три нефтеперерабатывающих завода и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    «Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Все отбиты», – сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях идут быстрыми темпами. По словам главы государства, около 10% заводов, находящихся сейчас в стадии ремонта, будут восстановлены в ближайшее время.

    Накануне вице-премьер России Александр Новак доложил, что компании проводят восстановление производственных мощностей в ускоренном режиме. Это позволит быстро вернуть в строй оставшиеся 10% предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об усилении работы по охране энергетических объектов в последние месяцы.

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    4 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти

    Сечин: Доля России в импорте нефти Китая достигла рекордных 23%

    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Доля российской нефти в общем объеме импорта Китая за первые семь месяцев 2026 года достигла рекордной отметки в 23%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

    Поставки сырья из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года составили 67 млн тонн, передает РИА «Новости».

    «Наша страна на протяжении уже четырех лет является крупнейшим экспортером нефти в КНР, ежегодный объем поставок превышает 100 млн тонн. За первые семь месяцев этого года было поставлено 67 млн тонн нефти, доля наших поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%», – заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    Руководитель компании отметил достижения в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который проходит в рамках Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина.

    Вице-премьер Александр Новак заявил о росте объемов отгрузки сырья в КНР на 25% за семь месяцев. За этот же период экспорт российской нефти в Китай превысил 66 млн тонн.

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    3 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал слухи о якобы возможной мобилизации в стране информационной атакой противника накануне выборов в Государственную думу.

    Президент страны сделал соответствующее заявление на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, в настоящее время нет предпосылок для проведения мобилизационных мероприятий в стране.

    «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат», – подчеркнул Владимир Путин.

    Глава государства пояснил, что распространяемые слухи являются целенаправленной попыткой дестабилизировать ситуацию в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин назвал слухи о призыве россиян после выборов чушью.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев исключил вероятность проведения новых призывных мероприятий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке очередной волны мобилизации.

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    3 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск

    Путин заявил о ежемесячных потерях украинских войск до 12 тыс. человек

    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинской армии и массовом дезертирстве на фоне колоссальных безвозвратных потерь.

    Ежемесячно вооруженные силы противника теряют от 8 до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей», – заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Российский лидер также отметил крайне низкий уровень готовности украинских подразделений к ведению боевых действий. По его словам, в рядах противника сейчас фиксируется огромное количество дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Петр Колчин прокомментировал глубокую деморализацию украинских войск из-за тотальной мобилизации.

    Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о рекордном количестве дезертиров в рядах ВСУ.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном переходе стратегической инициативы к Вооруженным силам РФ.

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    3 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Китай заявил о готовности реализовать договоренности с Россией

    Вице-премьер Сюэсян: Китай готов реализовать договоренности с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян заявил о готовности Пекина в полной мере выполнить все договоренности, достигнутые лидерами России и Китая.

    «Китайская сторона готова полностью реализовать важные договоренности между главами государств, обеспечивая дальнейшее наращивание регионального сотрудничества на более высоком уровне, чтобы придать новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений», – заявил Сюэсян на пленарной сессии ВЭФ-2026, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что партнерство России и Китая дает плодотворные результаты под стратегическим руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина. В качестве примера успешного взаимодействия он привел формат сотрудничества между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России.

    Политик также подчеркнул значимость взаимного безвизового режима между двумя странами. По его словам, отмена виз способствует бурному развитию пассажирских и грузовых перевозок через пункты пропуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дином Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    В ходе этих переговоров российский лидер спрогнозировал достижение нового исторического рекорда во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Сам китайский вице-премьер назвал КНР крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока.

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    3 сентября 2026, 12:56 • Новости дня
    Путин поручил решить проблему нехватки яблок

    Путин поручил увеличить производство яблок из-за их дефицита

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на недостаток яблок на внутреннем рынке и призвал активно развивать их выращивание.

    Глава государства поднял этот вопрос во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    «У нас яблок в целом не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать», – подчеркнул российский лидер.

    Он добавил, что стоимость этих фруктов на Дальнем Востоке может быть выше по сравнению с южными регионами. Например, в Ростове их гораздо легче выращивать и не нужно далеко транспортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент объяснил разницу в стоимости яблок на Дальнем Востоке региональными особенностями.

    В прошлом году председатель правительства Михаил Мишустин пообещал достичь полной самообеспеченности страны этими фруктами к 2028 году.

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    3 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Путин назвал единственный способ защиты складов от атак

    Путин заявил о необходимости укреплять ПВО для защиты инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал укрепление системы противовоздушной обороны главным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру и склады.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал укрепление ПВО единственным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру, передает РИА «Новости».

    По его словам, это особенно актуально в период проведения спецоперации.

    «Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос модератора о защите российских складов.

    Кроме того, президент отметил активное участие отечественного бизнеса в обеспечении безопасности. Российские компании уже начали инвестировать средства в защиту своих предприятий, и эти меры, по словам Путина, приносят необходимый эффект и результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вице-премьер Александр Новак рассказал об усилении защиты российских нефтеперерабатывающих заводов силами самих компаний.

    В августе президент Владимир Путин анонсировал масштабную модернизацию защитных рубежей страны с привлечением частного бизнеса.

    Ранее глава государства поставил задачу существенно нарастить производство наиболее востребованных средств противовоздушной обороны.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин высоко оценил уровень организации Восточного экономического форума

    Трутнев: Путин высоко оценил уровень организации Восточного экономического форума

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал прошедший во Владивостоке Восточный экономический форум четко спланированным и организованным мероприятием без серьезных замечаний, сообщил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

    Глава государства остался доволен качеством подготовки масштабного мероприятия, рассказал Трутнев, передает РИА «Новости».

    «Я только что проводил главу государства и, совершенно очевидно, я задал вопрос: какие есть замечания по работе и проведению форума. Владимир Владимирович сказал, что форум прошел четко, а работа ведется организованно», – подчеркнул политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Глава государства назвал страну активным участником торговых отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Вице-премьер Юрий Трутнев анонсировал подписание 380 инвестиционных соглашений на сумму 6,5 трлн рублей.

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    3 сентября 2026, 15:19 • Новости дня
    Кремль анонсировал проведение Путиным заседания оргкомитета «Победа»

    Кремль: Путин 4 сентября проведет заседание оргкомитета «Победа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг соберет участников организационного комитета «Победа» для обсуждения присвоения почетных званий городам трудовой доблести.

    Глава государства организует совещание в дистанционном формате. «Четвертого сентября сего года президент России в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета «Победа», – говорится в сообщении Кремля в Max.

    На повестке дня стоит рассмотрение новых заявок на получение статуса «Город трудовой доблести». Соответствующий доклад участникам мероприятия представит руководитель Российской академии наук Геннадий Красников.

    Кроме того, перед собравшимися выступят секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и глава Приморья Олег Кожемяко. Также ожидается доклад ответственного секретаря «Поискового движения России» Елены Цунаевой.

    В октябре 2024 года президент России обновил состав организационного комитета «Победа».

    В январе прошлого года глава государства сообщил о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще восьми городам.

    В 2023 году Владимир Путин присвоил аналогичный статус другим населенным пунктам.

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    3 сентября 2026, 12:56 • Новости дня
    Путин констатировал рост выгоды от экспорта сырой нефти

    Путин: Экспорт сырой нефти стал выгоднее переработки внутри России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил об увеличении стоимости нефти, что сделало экспорт сырья более рентабельным по сравнению с его внутренней переработкой.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства прокомментировал текущую ситуацию в энергетическом секторе, передает РИА «Новости».

    По его словам, изменение ценовой конъюнктуры сделало продажу сырья за рубеж более привлекательной.

    «Цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую… чем перерабатывать внутри страны», – подчеркнул российский лидер в ходе своего выступления во Владивостоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России выступил за привлечение малого бизнеса к работе в сфере нефтепереработки.

    Месяцем ранее глава государства продлил ограничение на экспорт отечественных энергоресурсов по западному потолку цен до конца 2027 года.

    Весной российский лидер предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов от роста нефтяных котировок.

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    3 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Китай пообещал не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил, что Пекин будет жестко пресекать попытки пересмотра исторических итогов глобального конфликта в рамках международного сотрудничества.

    Китайские власти намерены решительно бороться с любыми попытками переписать исторические факты, касающиеся Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Соответствующее заявление сделал вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

    «Мы готовы с партнерами укреплять контакты и взаимодействие, соблюдать цели Устава ООН, защищать международную справедливость, противодействовать попыткам оспаривать итоги Второй мировой войны», – подчеркнул политик. Он также отметил важность совместной работы с союзниками для поддержания глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал провокацией отрицание итогов этого исторического события.

    Москва и Пекин в совместном заявлении решительно осудили прославление воевавших на стороне нацистов лиц.

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    3 сентября 2026, 12:21 • Новости дня
    Путин объяснил высокие цены на яблоки на Дальнем Востоке

    Путин назвал развитие теплиц способом снизить цены на Дальнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин объяснил разницу в ценах на яблоки и морепродукты на Дальнем Востоке региональными особенностями.

    Разница в стоимости продуктов питания на Дальнем Востоке и в других регионах России объясняется местными особенностями, передает РИА «Новости».

    Выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер подчеркнул, что в макрорегионе рыба стоит дешевле, а фрукты – дороже.

    «Сравнить, сколько килограмм яблок стоит здесь и в Ростове, – наверное, в Ростове подешевле. Потому что там легче производить и везти никуда не надо – съесть на месте», – отметил глава государства.

    Для снижения цен на продукты питания в регионе необходимо развивать тепличное хозяйство, добавил президент. Кроме того, он обратил внимание на важность строительства новых энергетических мощностей, что позволит снизить стоимость электроэнергии и, как следствие, удешевить местную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных регионов.

    Весной вице-премьер Юрий Трутнев удивился стоимости одного яблока на Чукотке в 300 рублей.

    В прошлом году глава государства потребовал обеспечить жителей всех субъектов страны рыбной продукцией по доступным ценам.

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    3 сентября 2026, 13:58 • Новости дня
    Вице-премьер КНР назвал Китай крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян заявил, что Пекин прочно закрепил за собой статус крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока России.

    «Китай прочно занимает место крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока России», – сказал вице-премьер на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    По словам Дин Сюэсяна, высокотехнологичная продукция КНР пользуется широкой популярностью среди российских потребителей. При этом качественная сельскохозяйственная продукция из России регулярно появляется на столах китайских граждан.

    Кроме того, Пекин готов сотрудничать с Москвой по совместному плану в сфере инвестиций. Китайская сторона намерена надлежащим образом реализовывать новую редакцию плана инвестиционного сотрудничества и обновленное соглашение о взаимной защите капиталовложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    Российский лидер спрогнозировал достижение новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам года.

    В мае первый вице-премьер Денис Мантуров обсудил с китайским коллегой ключевые вопросы работы межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

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