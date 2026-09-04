  • Новость часаЭксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки
    Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке»
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу
    Началась зачистка «Волчанского котла»
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    Посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью
    Украина решила перенаправить импорт топлива через Румынию
    Мьянма предложила создать центр торговли российской нефтью
    4 сентября 2026, 08:24 • Новости дня

    Запашный в шутку назвал исторической встречу тигра с Путиным

    Запашный назвал встречу тигра с Путиным историческим событием

    Tекст: Мария Иванова

    Народный артист России Эдгард Запашный с юмором прокомментировал неожиданную встречу президента Владимира Путина с диким хищником во время поездки по лесам Приморского края.

    Глава государства поделился впечатлениями от недавней поездки по тайге на пленарной сессии Восточного экономического форума. Как передает ТАСС, дрессировщик поздравил животное с такой редкой удачей.

    «Я поздравляю уссурийского тигра с тем, что он встретил нашего президента. Для тигра это историческое событие, потому что многие мечтают лично увидеть Владимира Владимировича, а тут еще он увидел его в неофициальной обстановке. Так везет не каждому тигру в мире», – заявил Эдгард Запашный.

    При этом артист добавил, что столкновение с диким зверем в естественной среде обитания является крайне опасным мероприятием. Однако безопасность Владимира Путина обеспечивалась надежным транспортом и присутствием охраны, поэтому поводов для беспокойства не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником в лесу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это событие хорошим знаком.

    Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев ранее раскрыл правила безопасного поведения рядом с опасным зверем.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дополнил русскую пословицу «Один в поле не воин», которую произнес индонезийский лидер Прабово Субианто, фразой «вместе победим».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума дополнил фразу своего коллеги из Индонезии, передает РИА «Новости».

    «Наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл – «вместе победим», – отметил глава государства.

    Пленарное заседание форума началось примерно в девять часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли Владимир Путин, Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер провел переговоры с Прабово Субианто в формате рабочего завтрака.

    Индонезийский политик назвал Москву важным стратегическим партнером Джакарты.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

    Комментарии (10)
    3 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ

    Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три российских НПЗ

    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три нефтеперерабатывающих завода и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    «Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Все отбиты», – сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях идут быстрыми темпами. По словам главы государства, около 10% заводов, находящихся сейчас в стадии ремонта, будут восстановлены в ближайшее время.

    Накануне вице-премьер России Александр Новак доложил, что компании проводят восстановление производственных мощностей в ускоренном режиме. Это позволит быстро вернуть в строй оставшиеся 10% предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об усилении работы по охране энергетических объектов в последние месяцы.

    Комментарии (5)
    3 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал слухи о якобы возможной мобилизации в стране информационной атакой противника накануне выборов в Государственную думу.

    Президент страны сделал соответствующее заявление на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, в настоящее время нет предпосылок для проведения мобилизационных мероприятий в стране.

    «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат», – подчеркнул Владимир Путин.

    Глава государства пояснил, что распространяемые слухи являются целенаправленной попыткой дестабилизировать ситуацию в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин назвал слухи о призыве россиян после выборов чушью.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев исключил вероятность проведения новых призывных мероприятий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке очередной волны мобилизации.

    Комментарии (3)
    3 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск

    Путин заявил о ежемесячных потерях украинских войск до 12 тыс. человек

    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинской армии и массовом дезертирстве на фоне колоссальных безвозвратных потерь.

    Ежемесячно вооруженные силы противника теряют от 8 до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей», – заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Российский лидер также отметил крайне низкий уровень готовности украинских подразделений к ведению боевых действий. По его словам, в рядах противника сейчас фиксируется огромное количество дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Петр Колчин прокомментировал глубокую деморализацию украинских войск из-за тотальной мобилизации.

    Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о рекордном количестве дезертиров в рядах ВСУ.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном переходе стратегической инициативы к Вооруженным силам РФ.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Корейцы в шутку назвали Владивосток ближайшей Европой

    Глава корейского культурного центра Гон Пак назвал Владивосток ближайшей Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, граждане Южной Кореи активно интересуются туризмом в России и в шутку называют столицу Приморья самым близким европейским городом, отметил полномочный министр, советник и глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак.

    Глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак рассказал о популярности российских маршрутов среди своих соотечественников, передает РИА «Новости».

    По его словам, туристы из азиатской страны очень хотят путешествовать по России.

    «В последнее время среди корейцев много тех, кто хочет путешествовать. К сожалению, между нами в последнее время нет прямых рейсов. Представляете, до ковида почти 300 тыс. людей приезжали на Дальний Восток. У нас есть смешное высказывание: самая близкая Европа для нас – это Владивосток», – отметил господин Пак.

    Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне во Владивостоке пришвартовалось пассажирское судно южнокорейской компании Duwon Shipping.

    Оргкомитет ВЭФ анонсировал прибытие на текущий форум делегации из Республики Корея.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании заявил о значительном экономическом подъеме Дальнего Востока.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 12:56 • Новости дня
    Путин поручил решить проблему нехватки яблок

    Путин поручил увеличить производство яблок из-за их дефицита

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на недостаток яблок на внутреннем рынке и призвал активно развивать их выращивание.

    Глава государства поднял этот вопрос во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    «У нас яблок в целом не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать», – подчеркнул российский лидер.

    Он добавил, что стоимость этих фруктов на Дальнем Востоке может быть выше по сравнению с южными регионами. Например, в Ростове их гораздо легче выращивать и не нужно далеко транспортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент объяснил разницу в стоимости яблок на Дальнем Востоке региональными особенностями.

    В прошлом году председатель правительства Михаил Мишустин пообещал достичь полной самообеспеченности страны этими фруктами к 2028 году.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Путин назвал единственный способ защиты складов от атак

    Путин заявил о необходимости укреплять ПВО для защиты инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал укрепление системы противовоздушной обороны главным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру и склады.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал укрепление ПВО единственным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру, передает РИА «Новости».

    По его словам, это особенно актуально в период проведения спецоперации.

    «Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос модератора о защите российских складов.

    Кроме того, президент отметил активное участие отечественного бизнеса в обеспечении безопасности. Российские компании уже начали инвестировать средства в защиту своих предприятий, и эти меры, по словам Путина, приносят необходимый эффект и результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вице-премьер Александр Новак рассказал об усилении защиты российских нефтеперерабатывающих заводов силами самих компаний.

    В августе президент Владимир Путин анонсировал масштабную модернизацию защитных рубежей страны с привлечением частного бизнеса.

    Ранее глава государства поставил задачу существенно нарастить производство наиболее востребованных средств противовоздушной обороны.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин высоко оценил уровень организации Восточного экономического форума

    Трутнев: Путин высоко оценил уровень организации Восточного экономического форума

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал прошедший во Владивостоке Восточный экономический форум четко спланированным и организованным мероприятием без серьезных замечаний, сообщил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

    Глава государства остался доволен качеством подготовки масштабного мероприятия, рассказал Трутнев, передает РИА «Новости».

    «Я только что проводил главу государства и, совершенно очевидно, я задал вопрос: какие есть замечания по работе и проведению форума. Владимир Владимирович сказал, что форум прошел четко, а работа ведется организованно», – подчеркнул политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Глава государства назвал страну активным участником торговых отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Вице-премьер Юрий Трутнев анонсировал подписание 380 инвестиционных соглашений на сумму 6,5 трлн рублей.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 15:19 • Новости дня
    Кремль анонсировал проведение Путиным заседания оргкомитета «Победа»

    Кремль: Путин 4 сентября проведет заседание оргкомитета «Победа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг соберет участников организационного комитета «Победа» для обсуждения присвоения почетных званий городам трудовой доблести.

    Глава государства организует совещание в дистанционном формате. «Четвертого сентября сего года президент России в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета «Победа», – говорится в сообщении Кремля в Max.

    На повестке дня стоит рассмотрение новых заявок на получение статуса «Город трудовой доблести». Соответствующий доклад участникам мероприятия представит руководитель Российской академии наук Геннадий Красников.

    Кроме того, перед собравшимися выступят секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и глава Приморья Олег Кожемяко. Также ожидается доклад ответственного секретаря «Поискового движения России» Елены Цунаевой.

    В октябре 2024 года президент России обновил состав организационного комитета «Победа».

    В январе прошлого года глава государства сообщил о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще восьми городам.

    В 2023 году Владимир Путин присвоил аналогичный статус другим населенным пунктам.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    «Газпром межрегионгаз» спрогнозировал рост поставок газа на Дальний Восток

    Tекст: Ольга Иванова

    К 2030 году объем поставок природного газа на Дальний Восток увеличится в четыре раза, достигнув 15,7 млрд кубометров, сообщили в «Газпром межрегионгазе».

    Объем поставок газа на Дальний Восток к 2030 году увеличится в четыре раза и достигнет 15,7 млрд кубометров, передает РИА «Новости». Такой прогноз представили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз» на полях Восточного экономического форума.

    «Этот показатель более чем в четыре раза превысит объем поставок 2025 года, что подтверждает колоссальный потенциал развития Дальнего Востока», – отметили в организации. Увеличение объемов станет возможным в том числе благодаря реализации программы газификации.

    За первые восемь месяцев 2026 года компания зафиксировала рост поставок природного газа по России. Основным драйвером стал Дальний Восток, где показатель вырос на 12,7%. Как пояснили в компании, такой рост обеспечивается программой развития газоснабжения, которая дает импульс промышленности и частному сектору.

    В текущем году в макрорегионе уже введены в эксплуатацию крупные промышленные объекты. В Хабаровском крае заработал комбинат «Амур минералс». В сентябре газ начнут потреблять Находкинский завод минеральных удобрений и Артемовская ТЭЦ-2 в Приморском крае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер выразил уверенность в своевременном выполнении программы газификации России.

    Президент Владимир Путин призвал первоочередно решать проблемы газоснабжения новых дальневосточных предприятий.

    Глава государства согласился принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 12:56 • Новости дня
    Путин констатировал рост выгоды от экспорта сырой нефти

    Путин: Экспорт сырой нефти стал выгоднее переработки внутри России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил об увеличении стоимости нефти, что сделало экспорт сырья более рентабельным по сравнению с его внутренней переработкой.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства прокомментировал текущую ситуацию в энергетическом секторе, передает РИА «Новости».

    По его словам, изменение ценовой конъюнктуры сделало продажу сырья за рубеж более привлекательной.

    «Цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую… чем перерабатывать внутри страны», – подчеркнул российский лидер в ходе своего выступления во Владивостоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России выступил за привлечение малого бизнеса к работе в сфере нефтепереработки.

    Месяцем ранее глава государства продлил ограничение на экспорт отечественных энергоресурсов по западному потолку цен до конца 2027 года.

    Весной российский лидер предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов от роста нефтяных котировок.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2026, 12:21 • Новости дня
    Путин объяснил высокие цены на яблоки на Дальнем Востоке

    Путин назвал развитие теплиц способом снизить цены на Дальнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин объяснил разницу в ценах на яблоки и морепродукты на Дальнем Востоке региональными особенностями.

    Разница в стоимости продуктов питания на Дальнем Востоке и в других регионах России объясняется местными особенностями, передает РИА «Новости».

    Выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер подчеркнул, что в макрорегионе рыба стоит дешевле, а фрукты – дороже.

    «Сравнить, сколько килограмм яблок стоит здесь и в Ростове, – наверное, в Ростове подешевле. Потому что там легче производить и везти никуда не надо – съесть на месте», – отметил глава государства.

    Для снижения цен на продукты питания в регионе необходимо развивать тепличное хозяйство, добавил президент. Кроме того, он обратил внимание на важность строительства новых энергетических мощностей, что позволит снизить стоимость электроэнергии и, как следствие, удешевить местную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных регионов.

    Весной вице-премьер Юрий Трутнев удивился стоимости одного яблока на Чукотке в 300 рублей.

    В прошлом году глава государства потребовал обеспечить жителей всех субъектов страны рыбной продукцией по доступным ценам.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 13:58 • Новости дня
    Вице-премьер КНР назвал Китай крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян заявил, что Пекин прочно закрепил за собой статус крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока России.

    «Китай прочно занимает место крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока России», – сказал вице-премьер на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    По словам Дин Сюэсяна, высокотехнологичная продукция КНР пользуется широкой популярностью среди российских потребителей. При этом качественная сельскохозяйственная продукция из России регулярно появляется на столах китайских граждан.

    Кроме того, Пекин готов сотрудничать с Москвой по совместному плану в сфере инвестиций. Китайская сторона намерена надлежащим образом реализовывать новую редакцию плана инвестиционного сотрудничества и обновленное соглашение о взаимной защите капиталовложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    Российский лидер спрогнозировал достижение новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам года.

    В мае первый вице-премьер Денис Мантуров обсудил с китайским коллегой ключевые вопросы работы межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

    Комментарии (0)
    Главное
    При массированной атаке на Белгородскую область за сутки погибли пять человек
    США задумались о покупке фрегатов у Японии и Турции
    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала Мерца
    Трамп дал Аргентине надежду в споре с Британией за Фолкленды
    OpenAI представила GPT-6 Astra и объявила эру сильного ИИ
    Мелони побила рекорд Берлускони по премьерству в Италии
    В Москве 60-летняя женщина родила ребенка благодаря замороженным яйцеклеткам