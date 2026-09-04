Москвич отдал за школьный букет более семидесяти тысяч рублей

Рекордная стоимость букета ко Дню знаний в Москве составила 75 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В столице зафиксировали максимальную цену праздничного подарка для школьников, передает ТАСС.

«Самый дорогой букет заказали в Москве. Это корзина с кустовыми пионовидными розами за 75 550 рублей», – сообщили представители маркетплейса Flowwow. Второе место занял набор из 51 пиона стоимостью более 38 тыс. рублей. Кроме того, особым спросом пользовались клубника в шоколаде и различные подарочные сертификаты.

Общие продажи цветочных подарков к началу учебного года выросли на 24%. При этом доля предварительных заказов снизилась на 7%. В текущем году большинство покупок совершалось накануне праздника, вечером 31 августа.

Лидерами продаж стали гортензии, кустовые розы и эустомы, а также удобные композиции в корзинках. Директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина отметила, что покупатели стали чаще выбирать визуально пышные композиции вместо миниатюрных букетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, розы стали самыми популярными цветами у россиян ко Дню знаний.

Средний чек на праздничный букет в стране составил 4800 рублей.

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