ФИФА обвинила УЕФА в клеветнической кампании

Tекст: Антон Антонов

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на судебные документы сообщил, что УЕФА намерен добиваться возбуждения уголовного дела против президента ФИФА Джанни Инфантино и других должностных лиц организации по статье 158 Уголовного кодекса Швейцарии о преступном недобросовестном управлении. Причиной стала попытка продать частным инвесторам долю в коммерческих правах на чемпионат мира, передает РИА «Новости».

«Хотя эти заявления оформлены как юридические документы с заголовками и номерами дел, они представляют собой не что иное, как пресс-релизы, призванные поддержать клеветническую кампанию УЕФА против ФИФА и ее руководства. Заявление УЕФА имеет фундаментальный недостаток: УЕФА запрашивает материалы в рамках иностранного уголовного процесса, которого не существует и который, как признает УЕФА, она не имеет полномочий инициировать», – говорится в заявлении ФИФА, опубликованном Sky News.

В ФИФА заявили, что вместо участия в демократическом процессе УЕФА выпустила пресс-релиз, ставший началом многонедельной клеветнической кампании против организации и ее руководства. По мнению ФИФА, экономическая мотивация УЕФА заключалась в том, чтобы помешать малым странам обладать достаточной финансовой мощью для конкуренции с европейской элитой.

В федерации отметили, что усиление футбола в развивающихся странах повышает глобальную конкуренцию и снижает рыночную власть УЕФА, а также усиливает борьбу за ее флагманские турниры. Благодаря сбору средств через проект FIFA Forward Enterprise небольшие ассоциации-члены ФИФА смогут лучше развивать футбол, что позволит большему числу игроков представлять свои страны и играть в домашних лигах, а не за границей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство ФИФА подтвердило полную поддержку президенту Джанни Инфантино после его извинений за скандал с проектом FIFA Forward Enterprise.

Три крупнейшие футбольные конфедерации – УЕФА, КОНКАКАФ и AFC – призвали провести независимое расследование попытки Инфантино продать права на чемпионат мира частным инвесторам.

Бывший глава УЕФА Мишель Платини заявил, что Инфантино не справляется со своими обязанностями и должен покинуть пост президента ФИФА.