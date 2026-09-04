Вэнс заявил, что не удивился бы, если бы антихрист уже жил среди людей

Вэнс оценил свои шансы попасть в рай на семь или восемь баллов из десяти

Tекст: Антон Антонов

«В мире происходят вещи, из-за которых я бы совершенно не удивился, если бы антихрист уже ходил среди нас. Но, опять же, я стараюсь слишком сильно на этом не фокусироваться», – сказал Вэнс в эфире христианского подкаста Брайса Кроуфорда.

Он отметил, что хотя и не был бы шокирован тем, что человечество живет в последние времена, предпочитает сосредоточиться на том, чтобы прямо сейчас совершать как можно больше угодных Богу дел, передает РИА «Новости».

В том же интервью Вэнс оценил свои шансы попасть в рай на «семь или восемь» баллов по десятибалльной шкале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс ранее заявил, что считает неопознанные летающие объекты не пришельцами, а демонами.

Вэнс признался в своей одержимости темой НЛО.





