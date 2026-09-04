Аргентина собралась ужесточить санкции за добычу нефти у Мальвинских островов

Милей: Аргентина ужесточит санкции за добычу нефти у Мальвинских островов

Tекст: Антон Антонов

Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подготовке законопроекта, ужесточающего санкции. По его словам, документ распространит наказания на поставщиков, сотрудничающих с такими проектами, передает ТАСС.

«В срочном порядке я направлю в Конгресс законопроект о защите национального суверенитета. Во-первых, он внесет поправки в закон № 26.659, чтобы ужесточить санкции в отношении компаний, связанных с несанкционированными операциями», – сказал Милей.

Согласно инициативе, попавшие под санкции компании потеряют возможность заключать контракты с государственным и частным секторами Аргентины. Милей также сообщил, что подпишет указ для ускоренного применения уже существующих санкционных норм и распространит режим ограничений на другие виды деятельности на островах, затрагивающие природные ресурсы страны.

Поводом для срочных мер стал предстоящий запуск проекта добычи нефти британской компанией Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum. Аргентинский лидер предупредил, что бездействие создаст стимул для британских властей к расширению присутствия на островах и эксплуатации ресурсов региона. Помимо проекта Sea Lion, по его словам, существуют и другие инициативы, угрожающие стратегическим интересам Аргентины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава пресс-службы кабмина Аргентины Хавьер Ланари заявил о прогрессе в вопросе возвращения островов стране.

Власти архипелага в ответ на подобные обсуждения отвергли возможность пересмотра его британского статуса.