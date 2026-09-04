Минсельхоз спрогнозировал рекордный урожай яблок в России

Tекст: Антон Антонов

При этом по итогам 2025 года урожай яблок в организованном секторе достиг рекордных 2 млн тонн против 1,8 млн тонн в 2024 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия в отдельных регионах. Самообеспеченность яблоками выросла до 85,5%, а к 2028 году ведомство планирует довести этот показатель до 100%, передает РИА «Новости».

За последние пять лет производство яблок в организованном секторе увеличилось в 1,7 раза. По поручению президента России министерство продолжает работу по увеличению производства фруктов и ягод для достижения целевых показателей Доктрины продовольственной безопасности.

В ведомстве отметили, что садоводство в стране демонстрирует стабильную положительную динамику благодаря мерам государственной поддержки, включая закладку и уход за многолетними насаждениями. С начала действия программы заложено 176,3 тыс. гектаров плодовых и ягодных насаждений, включая питомники, из которых 113,7 тыс. гектаров, или 64,5%, приходится на сады интенсивного типа.

По мере вступления новых садов и ягодных плантаций в плодоношение растет и объем производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке указал на нехватку яблок в стране и призвал активнее развивать их выращивание.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на Кавказском инвестиционном форуме заявил, что Россия в течение двух-трех лет сможет полностью обеспечить себя яблоками собственного производства.

Импорт яблок в Россию при этом в 2025 году достиг максимальных показателей за счет поставок из Азербайджана и Китая.