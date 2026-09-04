  • Новость часаПожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией
    Дмитриев: ЕС «попал на деньги» из-за требования Трампа возместить помощь Киеву
    Мадьяр объяснил неготовность Украины к вступлению в ЕС ее «состоянием войны»
    Турэксперт объяснила, кого из россиян затронет сокращение безвиза в Таиланде
    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян
    Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата
    4 сентября 2026, 01:56 • Новости дня

    На Варшавском шоссе в Москве столкнулись четыре машины

    Tекст: Антон Антонов

    На Варшавском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля, сообщил столичный департамент транспорта.

    Авария произошла в районе дома 150, передает РИА «Новости».

    Из-за столкновения движение в сторону Московской области было затруднено на 2,8 км. Позднее дептранс сообщил о нормализации движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП с семью пострадавшими под Омском.

    Водитель автобуса в Туве сбил пятерых человек из-за плохого самочувствия.

    2 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    @ sobyanin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный проект «Единой России» по популяризации спорта охватил более 2 млн человек по всей стране благодаря организации десятков тысяч бесплатных мероприятий, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом на своем сайте. Градоначальник отметил, что с утра с удовольствием посетил Лужники, где проходил Всероссийский спортивный марафон «Сила России».

    «Сегодняшнее мероприятие – кульминация масштабного проекта партии «Единая Россия», в рамках которого были организованы десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий с участием более 2 млн человек», – написал мэр.

    По словам Собянина, открытые тренировки и мастер-классы проводили известные отечественные атлеты, включая чемпионов России, мира и Олимпийских игр. Он подчеркнул, что личное общение с ними дает возможность понять, что спорт – это доступное каждому занятие, приносящее реальную пользу.

    Мэр добавил, что с момента создания партия уделяет огромное внимание поддержке массовой физической культуры. Сегодня это центральный пункт народной программы, с которой «Единая Россия» идет на выборы в Государственную думу. Цель проекта – больше бесплатных спортивных секций и объектов рядом с домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятый сезон спортивного марафона «Сила России» стартовал в апреле текущего года.

    Позднее партия «Единая Россия» запустила в рамках проекта специальное соревнование для трудовых коллективов.

    В начале прошлого месяца по всей стране прошла неделя инклюзивного спорта для людей с инвалидностью и ветеранов СВО.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Аэропорт Внуково ограничил прием и отправку рейсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Московский аэропорт Внуково перешел на особый режим работы и обслуживает рейсы только по согласованию с профильными ведомствами ради безопасности полетов, сообщила Росавиация.

    Работа столичного аэропорта осуществляется в особом режиме из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – сообщили в Росавиации.

    Пассажирам рекомендуют следить за актуальным статусом рейсов. Уточнить информацию об изменениях в графике полетов можно через онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа аэропорт Внуково уже переходил на работу с рейсами по согласованию. Аналогичный режим работы авиагавани вводился 20 августа.

    В мае временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров действовали сразу в четырех столичных аэропортах.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    МЧС предупредило о грозах и шквалистом ветре в Москве

    МЧС: В Москве ожидаются грозы и ветер до 15 м/с

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник, 1 сентября, в Москве прогнозируются неблагоприятные погодные условия с сильным дождем и порывистым ветром, сообщили в МЧС России.

    Непогода накроет столицу вечером, передает РИА «Новости». «В период с 17.00 до 22.00 1 сентября в Москве ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду», – сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МЧС России.

    Неделей ранее синоптики спрогнозировали в столице кратковременные дожди с порывами ветра до 14 метров в секунду.

    В июле метеорологи предупредили москвичей о грозе со скоростью ветра до 15 метров в секунду.

    Из-за аналогичной непогоды Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – заявил глава города в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за август в сторону Московского региона Украиной было направлено 8670 беспилотников.

    Масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 13:23 • Новости дня
    Несколько московских музеев вынужденно остановили работу

    Пушкинский музей, Музей Востока и Музей Москвы приостановили работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ГМИИ имени А. С. Пушкина временно закрыт для посетителей по техническим причинам, сроки возобновления работы будут известны позднее, сообщили в пресс-службе музея.

    ГМИИ имени А. С. Пушкина приостановил работу по техническим причинам, передает РИА «Новости».

    Точные сроки возобновления приема посетителей пока не определены, уточнили в пресс-службе учреждения. «Уважаемые посетители, по техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее», – говорится в официальном сообщении.

    Посетители могут дождаться открытия и использовать билеты в любой день до окончания срока их действия. Также в течение 10 дней доступно оформление возврата средств через электронную форму. Экскурсии, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены.

    Помимо Пушкинского музея, главное здание Музея Востока на Никитском бульваре закрыто ориентировочно до 13:00. Средства за электронные билеты туда вернутся автоматически. Кроме того, Музей Москвы и все его филиалы приостановили работу до 14:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле администрация Пушкинского музея эвакуировала посетителей из-за угрозы безопасности.

    Позже культурное учреждение возобновило работу в штатном режиме.

    В июле Мария Баландина возглавила Музей Москвы.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 02:51 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Аэропорты Внуково и Домодедово работают с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации отметили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Чуть позже данная мера была применена в аэропорту Домодедово. Статус рейсов доступен на онлайн-табло авиагавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе масштаб атак украинских беспилотников на Москву вырос до максимального за два года. Системы ПВО за вторник уничтожили 109 украинских дронов.


    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Системы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Системы ПВО успешно перехватили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, написал Собянин в Max.

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

    В конце августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили шесть вражеских аппаратов.

    В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех дронов.

    В июне обломки сбитых беспилотников повредили здание на территории торгового центра «Садовод».

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

    В Москве запустили движение по новому участку Московского скоростного диаметра

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг состоялось открытие нового участка Московского скоростного диаметра, который значительно улучшит транспортную доступность для жителей юга столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по участку Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы, передает РИА «Новости».

    Дорога проходит от Севанской улицы до Павелецкого направления железной дороги.

    «В этом году большая дорожная программа в Москве реализуется – около 100 км дорог, 18 инженерных сооружений. Это путепроводы, тоннели, эстакады. Один из таких важных участков – тот, на котором мы находимся», – отметил градоначальник. По его словам, ежедневно этой магистралью пользуются порядка 400 тыс. автомобилистов.

    Собянин подчеркнул общегородское значение проекта спрямления магистрали, который планируют завершить до конца года. Открытый в четверг участок включает шесть инженерных сооружений вдоль железной дороги.

    Строительство финального отрезка началось в августе 2023 года. Трасса длиной около четырех километров пересекает несколько улиц. В сентябре завершился первый этап работ, включающий реконструкцию 5,4 км дорог и открытие искусственных сооружений протяженностью более двух километров.

    До конца 2026 года в рамках второго этапа завершится реконструкция участка от Севанской улицы до улицы Медиков. Ввод финального отрезка улучшит транспортное обслуживание около 700 тыс. жителей юга столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства дополнительного участка Московского скоростного диаметра.

    В феврале градоначальник доложил президенту о ежегодном возведении в столице около 100 км новых дорог.

    В мае движение транспорта на одном из отрезков скоростной магистрали экстренно остановили в обе стороны.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Российская ПВО сбила четыре вражеских беспилотника на подлете к Москве

    Собянин: Российская ПВО сбила четыре вражеских беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные отразили воздушную атаку на столицу и уничтожили четыре дрона, на месте падения обломков незамедлительно приступили к работе оперативные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Воздушные цели были оперативно перехвачены дежурными расчетами, написал Собянин в Max. «Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил столичный градоначальник.

    В настоящий момент на месте обнаружения фрагментов дронов находятся специалисты экстренных служб, которые проводят все необходимые регламентные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе масштаб атак украинских беспилотников на Москву вырос до максимального за два года.

    В последний день лета силы противовоздушной обороны уничтожили 180 вражеских дронов.

    В середине августа российские военные ликвидировали четыре летевших к столице аппарата.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Собянин раскрыл число летевших в августе на Москву вражеских дронов

    Силы ПВО в августе нейтрализовали 8670 летевших к Москве дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За август в сторону Московского региона было направлено 8670 беспилотников, большинство из которых удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    За минувший месяц в направлении Московского региона было зафиксировано 8670 беспилотных летательных аппаратов, передает Собянин в Mах.

    Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что большая часть дронов была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах.

    Порядка 795 беспилотников удалось уничтожить непосредственно на подлете к столице.

    Позже в среду Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны также ликвидировали два дрона, направлявшихся к Москве. В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа силы ПВО уничтожили шесть летевших к столице беспилотников.

    Масштаб атак вражеских дронов на Москву в последнем месяце лета достиг двухлетнего максимума.

    В середине августа военные за одну неделю нейтрализовали 1743 направлявшихся в столичный регион аппарата.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Системы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

    Собянин: Системы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В настоящее время специалисты экстренных служб проводят необходимые работы на месте падения обломков сбитых дронов, сообщил Собянин в Max.

    Дополнительная информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле силы противовоздушной обороны сбили три летевших на Москву беспилотника.

    В тот же день военные перехватили еще пять направлявшихся к столичному региону дронов.

    Неделей ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти вражеских аппаратов.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 06:01 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Внуково и Домодедово вернулись в штатный режим работы, сообщил представитель Росавиации в Max-канале ведомства.

    «Аэропорты Внуково и Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее, в ночь на среду, аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе масштаб атак украинских беспилотников на Москву вырос до максимального за два года. Системы ПВО за вторник  уничтожили  109 украинских дронов.


    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 08:32 • Новости дня
    Системы ПВО сбили семь летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в Max.

    Ранее Собянин сообщил, что российские военные отразили воздушную атаку на столицу и уничтожили четыре дрона.

    1 сентября мэр сообщил о 12 сбитых дронах и уничтоженных четырех. Позже количество сбитых на подлете к Москве дронов превысило 20 аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе масштаб атак украинских беспилотников на Москву вырос до максимального за два года.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 20:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника

    Собянин: Силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие отразили воздушную атаку на столицу, ликвидировав все обнаруженные вражеские дроны, заявил мэр города Сергей Собянин.

    Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к столице, сообщил градоначальник в Max. «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал он.

    Мэр столицы также добавил, что специалисты экстренных служб оперативно прибыли и работают на месте падения обломков.

    В середине августа силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника.

    В конце июля украинские военные направили в сторону российской столицы более 390 дронов.

    За ту же ночь над территорией России дежурные расчеты сбили 356 вражеских аппаратов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Посол Нечаев: ФРГ сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    Добывающие мощности «Нафтогаза» получили повреждения на Украине
    США разочаровал отказ вице-канцлера ФРГ фотографироваться с Силуановым
    Шуваев назвал число погибших в результате украинских атак белгородцев
    В Киеве вдвое повысили тарифы на водоснабжение
    Россиянки-зумеры стали чаще мужчин брать ипотеку
    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»