Куба обвинила США в захвате контейнеров с энергетическим оборудованием

Вице-премьер Кубы Перес-Олива: США мешают доставке энергетического оборудования

Tекст: Антон Антонов

Суда с товарами, приобретенными в том числе по контрактам с частными предприятиями, не могут попасть на остров из-за незаконных действий Вашингтона, передает ТАСС.

«Контейнеры незаконно задержаны Соединенными Штатами», – рассказал он. По его словам, такие действия противоречат правилам международной торговли и принципам Всемирной торговой организации.

В задержанных контейнерах находятся продовольствие, медикаменты и энергетическое оборудование. Перес-Олива отметил, что давление США привело к невозможности доставки продуктов и лекарств, в которых остро нуждается население острова, а также усугубило проблемы в энергетике.

Вице-премьер подчеркнул, что нехватка медикаментов и ограничение возможности проводить необходимые медицинские процедуры приводят к гибели людей. По его мнению, это лишний раз доказывает, что блокада Кубы представляет собой геноцид.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Кубы в США Лианис Торрес Ривера заявила, что дипломатические отношения между Гаваной и Вашингтоном полностью зашли в тупик.

Ранее французская судоходная компания CMA CGM остановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу из-за указа президента США.

Российский посол на Кубе Виктор Коронелли заявил, что энергетический кризис на острове вызван санкционными ограничениями Вашингтона.