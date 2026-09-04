Мэр запретил комарам летать над французской коммуной

Мэр Жоли запретил комарам летать над французской коммуной Сен-Жюст-Сен-Рамбер

Tекст: Антон Антонов

Жоли издал соответствующее постановление, в котором отмечается, что повторяющиеся полеты насекомых вызывают раздражение у местных жителей, передает BFMTV.

«Это тема одновременно серьезная и легкая, но эти мелочи могут испортить нам жизнь», – подчеркнул мэр города с населением 15 тыс. человек.

Жоли добавил, что после отпуска столкнулся с жалобами горожан на невозможность отдыхать на улице. Власти уже выделили 45 тыс. евро на установку ловушек для комаров, а также домиков для летучих мышей и птиц.

Мэрия призывает жителей устранять стоячую воду и чистить водостоки. При этом Жоли признал, что пока ни один комар не был арестован или оштрафован.

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