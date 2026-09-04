Досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало за пределами России

Tекст: Антон Антонов

Первыми возможность проголосовать получили отдельные группы избирателей в Абхазии, Австралии, Алжире, Белоруссии, Индии, Казахстане, Мексике, Таджикистане и Турции, передает ТАСС.

Голосование организовано, в частности, в Сухуме, Мельбурне, Оране, Осиповичах, Вишакхапатнаме, Петропавловске, Костанае, Гвадалахаре, Бохтаре и Измите.

Всего досрочное голосование отдельных групп избирателей организуют в 45 странах мира. Речь идет прежде всего о россиянах, находящихся на значительном удалении от избирательных участков или в местах с затрудненным транспортным сообщением.

В список стран, где также пройдет досрочное голосование, входят Азербайджан, Ангола, Армения, Бангладеш, Бенин, Босния и Герцеговина, Британия, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея, Доминиканская Республика, Египет, Ирак, Китай, Колумбия, Ливия, Мадагаскар, Марокко, Монголия, Намибия, Непал, Новая Зеландия, Нигерия, Никарагуа, Оман, Республика Конго, Республика Корея, Северная Македония, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Швеция, ЮАР, Южная Осетия и Япония.

В дальнейшем голосование поэтапно начнется и на других территориях перечисленных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в 12 регионах России с военным положением и средним уровнем реагирования.

Также голосование началось в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, на полярных станциях и судах в плавании.

Так, вахтовики и пограничники на Сахалине и Курилах уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах в Госдуму.

Основные выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В Единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. кампаний различного уровня, по итогам которых заместят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.