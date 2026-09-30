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    30 сентября 2026, 23:21 • Новости дня

    Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением

    Tекст: Антон Антонов

    Авиакомпания Flydubai временно прекратила полеты между Дубаем и Израилем после инцидента с рейсом FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, сообщил представитель авиакомпании.

    «В связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября с рейсом FZ1073, и по согласованию с компетентными органами авиакомпания Flydubai приостанавливает выполнение рейсов в Израиль и обратно на время проведения расследования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По его словам, приостановка полетов позволит компетентным органам продолжить работу и установить все обстоятельства случившегося. Представитель компании также отметил, что Flydubai поддерживает тесную связь с государственными органами, регулирующими ведомствами и представителями аэропортов.

    Решение о возобновлении рейсов будет пересмотрено по мере поступления дополнительной информации о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лайнер Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате и экстренно приземлился в саудовском городе Табук.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент был попыткой террористического акта с целью уничтожить самолет и всех пассажиров.

    Представители авиакомпании подтвердили факт конфликта между членами экипажа. По данным СМИ, один из пилотов нанес коллеге ножевое ранение, пытаясь спровоцировать крушение лайнера.

    30 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai

    Авиаэксперт Гусаров: Самолет Flydubai избежал катастрофы благодаря урокам 2015 года

    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
    @ IMAGO/PIUS KOLLER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Инцидент на борту рейса Flydubai показал, насколько критичен принцип взаимного контроля в кабине пилотов: именно он не позволил потенциально опасной ситуации перерасти в авиакатастрофу. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате из-за драки двух пилотов.

    «В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил Роман Гусаров.

    Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа.

    «Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации. Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик. Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.

    Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них – причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером – даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».

    Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний. «Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – заключил Гусаров.

    В среду самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Лайнер вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией он начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.

    По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате. Израиль поднял в воздух истребители, а Центральное командование США (CENTCOM) подключилось к координации связи с региональными службами.

    Позднее связь с кабиной пилотов восстановили. Около 10:00 борт приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Ряд израильских СМИ сообщили, что на борту Boeing произошла драка. Во Flydubai в свою очередь рассказали, что конфликт продолжался в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание.

    В ходе расследования обстоятельств ЧП власти Саудовской Аравии проверяют версию, что один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. По информации 14-го канала, он направил лайнер в пике с высоты 30 тыс. футов. Другой пилот в этот момент якобы попытался его остановить – так и завязалась драка, где один из мужчин был ранен ножом.

    Предположительно, пилот, совершивший опасный маневр, – гражданин Омана, а командир корабля – ОАЭ. При этом изначально поступали сообщения, что нападавший является украинцем, а пострадавший пилот – россиянин. Впрочем, вскоре в российском генконсульстве в Дубае заверили, что граждан России среди пилотов не было. Израиль классифицирует инцидент как попытку теракта. Подозреваемого в ЧП допрашивают, передает 12-й канал израильского телевидения.

    Смотрите видео с борта Flydubai, снятое во время драки пилотов, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота

    Пилот с ножом попытался устроить крушение лайнера FlyDubai рейсом в Тель-Авив

    Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота
    @ IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажиры рейса Дубай – Тель-Авив предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота, который пытался разбить самолет с 180 людьми на борту.

    Одного из пилотов пассажирского лайнера FlyDubai ранили ножом, передает РИА «Новости». Вмешательство израильских пассажиров позволило обезвредить нападавшего и избежать трагедии, сообщил телеканал i24News.

    «Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови», – рассказала одна из пассажирок.

    Находившиеся на борту врач и медсестра оказали первую помощь пострадавшему. Управление лайнером взяли на себя другие пилоты, летевшие этим рейсом.

    По данным 14-го канала израильского телевидения, инцидент мог быть попыткой самоубийства одного из пилотов. Он направил судно в крутое пике с высоты 10 тыс. метров до 4,5 тыс. метров.

    Трагедию предотвратил напарник, вступивший в драку. 12-й канал израильского ТВ сообщал, что конфликт произошел между пилотами – россиянином и украинцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж летевшего из Дубая в Тель-Авив лайнера подал сигнал о захвате воздушного судна.

    Причиной чрезвычайной ситуации, по данным израильского телевидения, стала драка между пилотами.

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о полном контроле над ситуацией.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о драке пилотов самолета Дубай – Тель-Авив

    ТВ Израиля: Причиной ЧП с лайнером Flydubai стала драка пилотов

    Стало известно о драке пилотов самолета Дубай – Тель-Авив
    @ IMAGO/Andreas Haas/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лайнер Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, сообщил о захвате, поскольку между пилотами произошла драка, сообщили израильские телеканалы.

    Воздушное судно подало сигнал о бедствии и развернулось в небе над Саудовской Аравией из-за драки между пилотами, передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

    Согласно этим данным, сигнал о захвате самолета подали, когда между пилотами произошел конфликт.

    Телеканал указал, что первоначальная версия угона самолета теперь исключается.

    Напомним, пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о ЧС, после был передан код 7500, сообщающий о захвате воздушного судна. На его перехват направили самолеты ВВС Израиля.

    Через некоторое время самолет сел в Саудовской Аравии.

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    30 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар, сообщили индийские СМИ.

    Коллеги пилота сообщили, что он присоединился к авиакомпании Flydubai в 2022 году, передает Breaking Aviation News & Videos.

    До этого Смит Маччхар в течение десяти лет работал в индийской бюджетной авиакомпании SpiceJet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом. В среду пассажиры рейса молились во время экстренной посадки в Аравии. В среду пилотов госпитализировали.

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    30 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана

    Военные Израиля назвали чудом спасение пассажиров самолета FlyDubai

    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    В Израиле сообщили, что пилот, предположительно оманец, мог пытаться направить самолет с целью суицида, однако экипажу и пассажирам удалось избежать трагедии.

    По данным издания Israel National News, военные ведут проверку версии, согласно которой пилот пытался использовать самолет для самоубийства. Пока неясно, был ли мотивом психологическое состояние или национальные соображения.

    Представитель армии назвал благополучное завершение инцидента «настоящим чудом» и связал это с находчивостью экипажа и помощью израильских пассажиров на борту.

    Начальник генштаба ЦАХАЛа проводит оценку ситуации и рассматривает возможность отправки военно-транспортных самолетов Hercules в Саудовскую Аравию. Одновременно авиакомпания Flydubai приняла решение направить туда собственный самолет, чтобы вернуть пассажиров в Израиль.

    Военно-воздушные силы Израиля повысили уровень готовности на случай проведения такой операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив самолет FlyDubai подал сигнал о захвате и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

    Пассажиры рейса при помощи врача и медсестры предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота

    Ранее сообщалось, что подравшиеся в кабине пилоты оказались гражданами России и Украины.

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    30 сентября 2026, 15:11 • Новости дня
    Экстренно севший из-за драки пилотов лайнер Flydubai получил повреждения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Летевший в Тель-Авив пассажирский борт авиакомпании Flydubai, который совершил вынужденную посадку из-за драки членов экипажа, получил повреждения.

    Лайнер эмиратского авиаперевозчика Flydubai подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в саудовском городе Табук. Позже компания подтвердила, что причиной инцидента стала потасовка между членами экипажа прямо во время рейса, пишет РИА «Новости».

    Израильские журналисты опубликовали снимки воздушного судна с оторванной частью руля направления на киле. Бывший глава авиабезопасности спецслужбы «Шин Бет» Арик Зер заявил: «Вероятнее всего, причиной повреждений является резкое снижение самолета, а не воздействие какого-либо объекта».

    Сервис Flightradar24 зафиксировал падение высоты с 9,4 до 5,1 тыс. метров. Ранее высказывались версии о намеренной попытке одного из летчиков направить машину в крутое пике, а в интернете появились фотографии испачканных в крови пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Дубай – Тель-Авив обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Израильские спецслужбы заподозрили попытку совершения террористического акта.

    После экстренной посадки в Саудовской Аравии медики госпитализировали командира и второго пилота.

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    30 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    Пилотов севшего в Саудовской Аравии самолета Flydubai госпитализировали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командир и второй пилот самолета авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, были доставлены в больницу после экстренной посадки в Саудовской Аравии, сообщила компания – оператор саудовских аэропортов Cluster 2.

    Все пассажиры находятся в безопасности, им оказывают помощь в терминале, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

    «Командир воздушного судна и второй пилот получили травмы, они были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», – добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское генконсульство в Дубае опровергло информацию о присутствии граждан России на борту.

    Пассажиры рейса обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание по факту этого ЧП.

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    30 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские следователи не исключают, что пилот самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, планировал направить лайнер в высотное здание в Израиле.

    Одно из основных направлений расследования инцидента на борту самолета Flydubai – версия о нападении по сценарию 11 сентября 2001 года в США, пишет The Daily Telegraph.

    По данным неназванных источников издания, предполагается сценарий, при котором второй пилот убивает командира воздушного судна и разбивает самолет на территории Израиля вместе с пассажирами, большинство из которых составляют израильтяне.

    Чиновники отмечают, что пока неизвестна точная цель преднамеренного захвата самолета. Однако несколько собеседников газеты допустили вероятность того, что пилот мог выбрать в качестве цели высотное здание в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду глава израильского Минобороны назвал инцидент терактом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гражданская авиация показала свою уязвимость перед пилотами-террористами.

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    30 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции во главе с США, подчеркнув переход Багдада к самостоятельному обеспечению безопасности.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально сообщил о завершении деятельности международного альянса во главе с США на территории государства, передает ТАСС.

    «Миссия международной коалиции в Ираке завершилась победой, и теперь мы должны сохранить ее наследие. Начинается новый этап – этап суверенного Ирака», – заявил глава правительства в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню суверенитета.

    Политик также отметил, что вывод сил коалиции не означает окончания борьбы с терроризмом. Багдад теперь будет самостоятельно отвечать за безопасность и стабильность в стране. При этом сотрудничество с участниками альянса продолжится, включая обмен технологиями для обеспечения внутренней безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные завершили вывод личного состава с авиабазы в Эрбиле.

    В конце августа власти Ирака отвергли идею сохранения части сил международной коалиции в стране. Позже союзники передали иракским вооруженным силам все военные базы.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    30 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Самолет рейсом Дубай – Тель-Авив подал сигнал о захвате
    Самолет рейсом Дубай – Тель-Авив подал сигнал о захвате
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Направлявшийся из Дубая в Тель-Авив лайнер эмиратской авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате, сообщило израильское телевидение. На перехват самолета отправились истребители ВВС Израиля.

    Пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации на борту, затем был передан код 7500, сообщающий о захвате воздушного судна, передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

    Через некоторое время связь с самолетом прервалась.

    На борту лайнера около 180 пассажиров, ему запретили садиться в Израиле. Воздушное судно развернулось над Иорданией и направилось в Саудовскую Аравию.

    На перехват самолета отправили истребители.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание, в нем участвуют министр обороны Исраэль Кац и министр транспорта Мири Регев.

    По данным сервиса Flightradar24, самолет дошел до Иордании, а затем, не входя в иорданское воздушное пространство, развернулся и взял курс на аэропорт города Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

    В августе в аэропорту Майами экипаж пассажирского лайнера экстренно прервал вылет из-за агрессивного поведения мужчины, заявившего о планах захватить воздушное судно.

    В 2025 году в Белизе американец с ножом захватил самолет, ранив троих пассажиров, его застрелил другой пассажир.

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    30 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    Пассажиры рейса Flydubai молились во время экстренной посадки в Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажирка рейса авиакомпании Flydubai рассказала о панике на борту во время экстренной посадки самолета в Саудовской Аравии.

    Пассажирка самолета авиакомпании Flydubai, который летел рейсом Дубай – Тель-Авив, поделилась деталями экстренной посадки борта в Саудовской Аравии, сообщает Первый канал.

    «Были моменты, когда мы были уверены, что это конец. Мы слышали крики и затем увидели, что кабину пилотов открывают, и там была кровь, мы поняли, что кто-то из пассажиров самолета ударил пилота котелком. В течение всего инцидента мы молились», – рассказала очевидица изданию Mako.

    Лайнер выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив и совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии после сигнала о возможном захвате. На борту находились около 180 человек. Изначально предполагался угон судна, но в ходе разбирательства эта версия не подтвердилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной экстренной посадки лайнера стала драка между пилотами.

    Экипаж воздушного судна состоял из граждан ОАЭ и Омана.

    Власти Израиля квалифицировали данный инцидент как теракт.

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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    30 сентября 2026, 13:24 • Новости дня
    Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались гражданами ЮАР и Новой Зеландии

    i24News: Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались из ЮАР и Новой Зеландии

    Tекст: Мария Иванова

    Пилоты, сумевшие взять на себя управление бортом авиакомпании Flydubai и благополучно посадить самолет, являются гражданами ЮАР и Новой Зеландии, сообщил журналист израильского канала i24News Гай Азриэль.

    Два других члена экипажа, которые находились на борту и взяли на себя управление лайнером, оказались южноафриканцем и новозеландцем, передает РИА «Новости».

    В среду утром самолет Flydubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальная версия о возможном угоне или захвате воздушного судна была исключена.

    Позднее в авиакомпании подтвердили, что самолет благополучно сел в саудовском Табуке, отметив, что во время полета между пилотами произошла драка.

    Ранее выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как борт был направлен в крутое пике.

    В интернете опубликовали снимки испачканных в крови пассажиров. При этом источник в органах безопасности сообщил, что Израиль рассматривает версию о попытке теракта на борту.

    Ранее СМИ сообщили о российском и украинском гражданстве подравшихся пилотов Flydubai.

    Затем израильская пресса назвала устроившего резню члена экипажа гражданином Омана.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе.

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    30 сентября 2026, 12:42 • Новости дня
    ТВ Израиля: Самолетом FlyDubai управляли пилоты из Омана и ОАЭ

    Самолетом FlyDubai управляли пилоты из Омана и ОАЭ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пилотами самолета Boeing 737 MAX авиакомпании FlyDubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, были граждане ОАЭ и Омана, сообщают израильские телеканалы.

    Не исключается версия о том, что виновником инцидента стал оманец, передает ТАСС со ссылкой на 14-й канал израильского телевидения.

    Предполагается, что летчик мог попытаться сознательно спровоцировать авиакатастрофу.

    Предотвратить трагедию удалось благодаря действиям второго пилота. Уточняется, что этот член экипажа является подданным ОАЭ.

    Власти Израиля расценили ЧП как теракт.

    Ранее СМИ сообщали, что устроившие драку на борту пилоты якобы оказались гражданами России и Украины.

    По данным телевидения Израиля, именно драка пилотов стала причиной инцидента на рейсе Дубай – Тель-Авив.

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