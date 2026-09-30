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    30 сентября 2026, 21:47 • Новости дня

    Саудовская Аравия начала расследование драки пилотов на рейсе Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Саудовской Аравии приступили к расследованию причин экстренной посадки самолета авиакомпании Flydubai в аэропорту Табука после сообщений о вооруженном конфликте между пилотами.

    Национальный центр транспортной безопасности Саудовской Аравии начал проверку обстоятельств экстренного приземления пассажирского лайнера. Специалисты работают совместно с профильными ведомствами для установления всех деталей произошедшего, передает РИА «Новости».

    «Группа специалистов центра начала проверку инцидента. Центр действует в координации с компетентными органами, чтобы установить обстоятельства экстренной посадки лайнера, расследует инцидент с точки зрения безопасности авиации, собирает соответствующие информацию и улики», – говорится в официальном заявлении центра.

    Самолет выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. В полете экипаж подал сигнал бедствия, после чего борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Табука. Представители авиакомпании подтвердили факт конфликта между членами экипажа. По данным СМИ, один из пилотов нанес коллеге ножевое ранение, пытаясь спровоцировать крушение лайнера.

    Эвакуационный борт с пассажирами успешно приземлился в Тель-Авиве.

    Европейское агентство авиационной безопасности начало сбор данных о происшествии.

    30 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai

    Авиаэксперт Гусаров: Самолет Flydubai избежал катастрофы благодаря урокам 2015 года

    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
    @ IMAGO/PIUS KOLLER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Инцидент на борту рейса Flydubai показал, насколько критичен принцип взаимного контроля в кабине пилотов: именно он не позволил потенциально опасной ситуации перерасти в авиакатастрофу. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате из-за драки двух пилотов.

    «В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил Роман Гусаров.

    Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа.

    «Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации. Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик. Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.

    Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них – причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером – даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».

    Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний. «Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – заключил Гусаров.

    В среду самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Лайнер вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией он начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.

    По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате. Израиль поднял в воздух истребители, а Центральное командование США (CENTCOM) подключилось к координации связи с региональными службами.

    Позднее связь с кабиной пилотов восстановили. Около 10:00 борт приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Ряд израильских СМИ сообщили, что на борту Boeing произошла драка. Во Flydubai в свою очередь рассказали, что конфликт продолжался в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание.

    В ходе расследования обстоятельств ЧП власти Саудовской Аравии проверяют версию, что один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. По информации 14-го канала, он направил лайнер в пике с высоты 30 тыс. футов. Другой пилот в этот момент якобы попытался его остановить – так и завязалась драка, где один из мужчин был ранен ножом.

    Предположительно, пилот, совершивший опасный маневр, – гражданин Омана, а командир корабля – ОАЭ. При этом изначально поступали сообщения, что нападавший является украинцем, а пострадавший пилот – россиянин. Впрочем, вскоре в российском генконсульстве в Дубае заверили, что граждан России среди пилотов не было. Израиль классифицирует инцидент как попытку теракта. Подозреваемого в ЧП допрашивают, передает 12-й канал израильского телевидения.

    Смотрите видео с борта Flydubai, снятое во время драки пилотов, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар, сообщили индийские СМИ.

    Коллеги пилота сообщили, что он присоединился к авиакомпании Flydubai в 2022 году, передает Breaking Aviation News & Videos.

    До этого Смит Маччхар в течение десяти лет работал в индийской бюджетной авиакомпании SpiceJet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом. В среду пассажиры рейса молились во время экстренной посадки в Аравии. В среду пилотов госпитализировали.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 15:11 • Новости дня
    Экстренно севший из-за драки пилотов лайнер Flydubai получил повреждения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Летевший в Тель-Авив пассажирский борт авиакомпании Flydubai, который совершил вынужденную посадку из-за драки членов экипажа, получил повреждения.

    Лайнер эмиратского авиаперевозчика Flydubai подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в саудовском городе Табук. Позже компания подтвердила, что причиной инцидента стала потасовка между членами экипажа прямо во время рейса, пишет РИА «Новости».

    Израильские журналисты опубликовали снимки воздушного судна с оторванной частью руля направления на киле. Бывший глава авиабезопасности спецслужбы «Шин Бет» Арик Зер заявил: «Вероятнее всего, причиной повреждений является резкое снижение самолета, а не воздействие какого-либо объекта».

    Сервис Flightradar24 зафиксировал падение высоты с 9,4 до 5,1 тыс. метров. Ранее высказывались версии о намеренной попытке одного из летчиков направить машину в крутое пике, а в интернете появились фотографии испачканных в крови пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Дубай – Тель-Авив обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Израильские спецслужбы заподозрили попытку совершения террористического акта.

    После экстренной посадки в Саудовской Аравии медики госпитализировали командира и второго пилота.

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    30 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские следователи не исключают, что пилот самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, планировал направить лайнер в высотное здание в Израиле.

    Одно из основных направлений расследования инцидента на борту самолета Flydubai – версия о нападении по сценарию 11 сентября 2001 года в США, пишет The Daily Telegraph.

    По данным неназванных источников издания, предполагается сценарий, при котором второй пилот убивает командира воздушного судна и разбивает самолет на территории Израиля вместе с пассажирами, большинство из которых составляют израильтяне.

    Чиновники отмечают, что пока неизвестна точная цель преднамеренного захвата самолета. Однако несколько собеседников газеты допустили вероятность того, что пилот мог выбрать в качестве цели высотное здание в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду глава израильского Минобороны назвал инцидент терактом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гражданская авиация показала свою уязвимость перед пилотами-террористами.

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    30 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции во главе с США, подчеркнув переход Багдада к самостоятельному обеспечению безопасности.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально сообщил о завершении деятельности международного альянса во главе с США на территории государства, передает ТАСС.

    «Миссия международной коалиции в Ираке завершилась победой, и теперь мы должны сохранить ее наследие. Начинается новый этап – этап суверенного Ирака», – заявил глава правительства в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню суверенитета.

    Политик также отметил, что вывод сил коалиции не означает окончания борьбы с терроризмом. Багдад теперь будет самостоятельно отвечать за безопасность и стабильность в стране. При этом сотрудничество с участниками альянса продолжится, включая обмен технологиями для обеспечения внутренней безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные завершили вывод личного состава с авиабазы в Эрбиле.

    В конце августа власти Ирака отвергли идею сохранения части сил международной коалиции в стране. Позже союзники передали иракским вооруженным силам все военные базы.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    30 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    Пассажиры рейса Flydubai молились во время экстренной посадки в Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажирка рейса авиакомпании Flydubai рассказала о панике на борту во время экстренной посадки самолета в Саудовской Аравии.

    Пассажирка самолета авиакомпании Flydubai, который летел рейсом Дубай – Тель-Авив, поделилась деталями экстренной посадки борта в Саудовской Аравии, сообщает Первый канал.

    «Были моменты, когда мы были уверены, что это конец. Мы слышали крики и затем увидели, что кабину пилотов открывают, и там была кровь, мы поняли, что кто-то из пассажиров самолета ударил пилота котелком. В течение всего инцидента мы молились», – рассказала очевидица изданию Mako.

    Лайнер выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив и совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии после сигнала о возможном захвате. На борту находились около 180 человек. Изначально предполагался угон судна, но в ходе разбирательства эта версия не подтвердилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной экстренной посадки лайнера стала драка между пилотами.

    Экипаж воздушного судна состоял из граждан ОАЭ и Омана.

    Власти Израиля квалифицировали данный инцидент как теракт.

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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    30 сентября 2026, 13:24 • Новости дня
    Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались гражданами ЮАР и Новой Зеландии

    i24News: Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались из ЮАР и Новой Зеландии

    Tекст: Мария Иванова

    Пилоты, сумевшие взять на себя управление бортом авиакомпании Flydubai и благополучно посадить самолет, являются гражданами ЮАР и Новой Зеландии, сообщил журналист израильского канала i24News Гай Азриэль.

    Два других члена экипажа, которые находились на борту и взяли на себя управление лайнером, оказались южноафриканцем и новозеландцем, передает РИА «Новости».

    В среду утром самолет Flydubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальная версия о возможном угоне или захвате воздушного судна была исключена.

    Позднее в авиакомпании подтвердили, что самолет благополучно сел в саудовском Табуке, отметив, что во время полета между пилотами произошла драка.

    Ранее выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как борт был направлен в крутое пике.

    В интернете опубликовали снимки испачканных в крови пассажиров. При этом источник в органах безопасности сообщил, что Израиль рассматривает версию о попытке теракта на борту.

    Ранее СМИ сообщили о российском и украинском гражданстве подравшихся пилотов Flydubai.

    Затем израильская пресса назвала устроившего резню члена экипажа гражданином Омана.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе.

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    30 сентября 2026, 21:28 • Новости дня
    Пилота с ножом смогли обезвредить четыре пассажира рейса Flydubai

    Пилота с ножом обезвредили четверо пассажиров рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса авиакомпании Flydubai рассказали журналистам, как смогли скрутить пилота, который напал с ножом на своего коллегу во время полета.

    Четверо мужчин на борту самолета авиакомпании Flydubai смогли задержать и обезвредить пилота, который с ножом набросился на своего коллегу, сообщает RT. О подробностях инцидента журналистам рассказал сын одного из пассажиров, участвовавших в поимке злоумышленника.

    «Мой отец видел, как открылась дверь, видел кровь и террориста. Он попытался остановить его вместе с тремя другими людьми. Он, безусловно, повёл себя очень храбро. Его можно назвать героем. В тот момент он пытался сделать всё, что мог», – рассказал молодой человек.

    По словам собеседника телеканала, нападавшего удерживали почти час. Ранее стало известно, что самолет подал сигнал бедствия из-за драки в кабине экипажа.

    В настоящее время оба летчика находятся в больнице в Саудовской Аравии. В Израиле инцидент на борту Boeing 737 рассматривают как возможную попытку террористического акта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии из-за вооруженного конфликта пилотов. Пассажиры рейса обезвредили нападавшего с ножом летчика. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

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    30 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Пассажиры самолета Flydubai слышали крики «Аллаху акбар»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пассажиры летевшего из Дубая в Тель-Авив самолета авиакомпании Flydubai рассказали, что во время нападения в кабине пилотов раздавались крики «Аллаху акбар».

    Сразу после того как дверь кабины открылась, внутрь бросились израильские пассажиры, которые помогли обезвредить нападавшего, пишет Israel National News.

    По словам очевидцев, кабина была залита кровью, а самолет на несколько минут потерял управление. Пассажиры отметили, что избежать авиакатастрофы удалось только благодаря их своевременному вмешательству и помощи дополнительного экипажа, находившегося на борту.

    Израильские власти квалифицировали инцидент как теракт. По предварительным данным, второй пилот попытался убить командира экипажа и направить самолет к земле, однако воздушное судно удалось стабилизировать и благополучно посадить в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. Спецслужбы страны заподозрили попытку теракта на борту этого самолета.

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    30 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к 98% от уровня до эскалации

    Bloomberg: Поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились к уровню до эскалации

    Tекст: Мария Иванова

    Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день, что составляет 98% к уровню до обострения конфликта в конце февраля.

    Поставки сырой нефти с Ближнего Востока восстановились до 17,5 млн баррелей в сутки. Это составляет 98% от довоенных уровней, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков JP Morgan.

    Поставки нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин, достигают 3 млн баррелей в сутки, или 58% от уровня до эскалации, отмечает РИА «Новости».

    Потоки нефти через Ормузский пролив почти вернулись к максимумам с конца июня – примерно в 13 млн баррелей в сутки, в основном за счет Саудовской Аравии.

    Экспорт нефти из Персидского залива, включая тайные поставки, за последнюю неделю восстановился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю прошлого года, приводит агентство данные Goldman Sachs.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    В воскресенье в США отметили, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти.

    В начале месяца в США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив.

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    30 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Reuters: Глава МИД Ирана получил ответ США по Ормузскому проливу

    Reuters: США передали Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию Ормузского пролива, который он планирует обсудить в Тегеране.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи получил от посредников из Катара ответ Соединенных Штатов на предложенный Тегераном план, передает РИА «Новости».

    Документ предполагает снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти в обмен на открытие Ормузского пролива на семь дней. Ожидается, что министр обсудит полученную информацию в Тегеране в среду.

    Ранее Аракчи заявлял о передаче американской стороне семидневного плана, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Несмотря на позицию американского лидера, Иран продолжал ждать окончательного ответа через посредников. «Аракчи во вторник вечером встретился в Дохе с катарскими посредниками и получил ответ США на предложение, обсудит его в среду в Тегеране», – цитирует агентство свой источник.

    Основные разногласия сторон касаются последовательности шагов в рамках предложенного плана. Из-за конфликта между Ираном и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран, так как это ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Вашингтону семидневный план открытия Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп ранее отверг данную инициативу.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Исламской Республики к любому развитию событий.

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    30 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Flydubai отказалась раскрыть гражданство пилотов экстренно севшего рейса

    Авиакомпания Flydubai не раскрыла гражданство пилотов севшего в Аравии самолета

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания Flydubai не стала раскрывать гражданство пилотов рейса Дубай – Тель-Авив, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, сообщил представитель перевозчика.

    Представитель авиакомпании пояснил, что полная картина произошедшего станет известна после расшифровки бортовых самописцев, передает ТАСС.

    Отмечается, что при инциденте самолет получил повреждения руля направления, но среди пассажиров никто серьезно не пострадал.

    Пилотов после экстренной посадки госпитализировали.

    Израильское телевидение сообщило, что самолетом управляли пилоты из Омана и ОАЭ.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе Flydubai.

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    30 сентября 2026, 19:41 • Новости дня
    Европейский регулятор начал расследование конфликта пилотов на рейсе Flydubai

    EASA приступило к анализу инцидента с самолетом Flydubai в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сообщило, что собирает данные о чрезвычайной ситуации на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии для принятия возможных мер в рамках своих компетенций.

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало сбор данных о ЧП на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии. Регулятор не исключает введения ограничительных мер в Европе по итогам проверки обстоятельств происшествия.

    «EASA известно о серьезном инциденте с рейсом Flydubai FZ1073, агентство собирает дополнительную информацию у оператора и Главного управления гражданской авиации ОАЭ», – заявили РИА «Новости» в европейском ведомстве.

    Там же уточнили, что сертификация и контроль за безопасностью эмиратской авиакомпании находятся в юрисдикции властей ОАЭ. Именно они отвечают за соблюдение требований к экипажам. При этом европейское агентство планирует самостоятельно изучить все материалы.

    Представители ведомства отказались делать преждевременные выводы о причинах случившегося до окончания расследования.

    В среду лайнер, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. По данным СМИ, один из пилотов напал на коллегу с ножом и попытался разбить самолет.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

    Позже эвакуационный рейс с пассажирами успешно приземлился в Тель-Авиве.

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар.

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