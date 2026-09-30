Путин поручил рассмотреть возможность запуска правового режима для ИИ в Сириусе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения на федеральной территории «Сириус» экспериментального режима для разработки, апробации и внедрения технологических решений в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

В документе сказано: «Правительству совместно с органами публичной власти федеральной территории «Сириус» с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос об установлении на данной федеральной территории экспериментального правового режима». Подготовить соответствующий доклад нужно до 1 мая 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал о внедрении экспериментального правового режима для тестирования нейросетей на Дальнем Востоке.

Весной глава государства поручил рассмотреть программы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики.

Ранее Владимир Путин посетил лабораторный комплекс на федеральной территории «Сириус» для общения с молодыми учеными.