  • Новость часаВойска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На примирение Африки и Европы арабы бросили женщину
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 200-х годах
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Глава Пентагона рассказал о «чистке» генералов и адмиралов в армии США
    В новом бюджете России заложено увеличение средств на нацпроект «Станки»
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России
    30 сентября 2026, 21:44 • Новости дня

    Путин поручил кабмину создать сеть исследовательской инфраструктуры к 2029 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2029 года обеспечить условия для создания сети уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня.

    Президент Владимир Путин поручил правительству создать сеть объектов уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня, передает РИА «Новости». Соответствующий перечень поручений по итогам августовского заседания Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству Российской Федерации... до 1 июня 2029 г. принять нормативные правовые акты, обеспечить проведение мероприятий, формирование условий и выработку организационных и правовых механизмов, которые необходимы для создания и функционирования сети», – говорится в документе.

    Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад о ходе работ должен быть представлен главе государства до 30 декабря текущего года, после чего отчеты будут предоставляться каждые полгода.

    Ранее Владимир Путин заявил о планах создания в стране сети крупных научных центров.

    Глава государства потребовал сделать передовые исследовательские площадки доступными для всех отечественных ученых.

    Российский лидер поручил выстроить платформенную экосистему научно-технологического развития государства.

    30 сентября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин: Новые регионы приняли участие в референдуме в сложнейших условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что жители новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией в сложнейших прифронтовых условиях.

    Президент Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    «В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, сделали свой законный выбор», – отметил президент.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в Донецкой народной республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской народной республике – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

    30 сентября 2022 года российский лидер выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал договоры о принятии новых субъектов в состав государства.

    Президент Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии.

    Он поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов со страной.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о патриотическом подъеме после возвращения в состав государства.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни из Грозного в начале двухтысячных годов из-за сильных разрушений.

    Президент России Владимир Путин вспомнил события начала двухтысячных годов, когда после боевых действий в Чечне многие предлагали перенести столицу республики из разрушенного Грозного, передает ТАСС.

    «Помню, вы это знаете, когда летал над Грозным в начале двухтысячных годов, все мы знаем, как Грозный тогда выглядел, и как, скажу об этом еще раз, многие думали о том, чтобы перенести вообще столицу республики в другое место. Но первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров хотя и сам был родом из другого региона республики, все-таки сказал: нет, Грозный был и должен остаться столицей Чечни. Так и произошло», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства отметил, что за последние годы город невероятно преобразился благодаря усилиям Рамзана Кадырова и его управленческой команды.

    «И я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов», – обратился Путин к главе Чечни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России.

    На прошедших в сентябре выборах явка в Чеченской Республике составила 95,19%. Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин: Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор жителей новых регионов был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

    «Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», – сказал Путин на заседании, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что выбор жителей новых регионов воссоединиться с Россией и своим народом был предельно ясным и четким.

    «Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом», – отметил Путин, говоря о выборе жителей новых регионов, которые проголосовали на референдуме за воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией.

    На референдумах в сентябре 2022 года за вхождение в состав России высказалось абсолютное большинство проголосовавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    В среду депутаты Госдумы поздравили жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией.

    Во вторник в Запорожской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в Донбассе и Новороссии.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва

    Путин назвал повышение качества жизни россиян главной задачей Госдумы

    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал повышение качества жизни россиян основной задачей депутатов Госдумы девятого созыва.

    Глава государства в среду выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отечественное законодательство должно отвечать требованиям времени, смотреть в будущее и служить людям.

    «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – отметил российский лидер. По его словам, именно забота о благополучии россиян определяет общую эффективность работы власти.

    Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на сплоченную работу парламентариев. Он рассчитывает, что ключевые решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при солидарной и консолидированной поддержке всех партийных фракций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил парламентариев с победой на выборах.

    Российский лидер призвал депутатов сделать все возможное для победы.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев

    Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов

    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев
    @ Russian President Official Apa/APA Images/ZUMA/ТАСС

    Стойкость и мужество участников специальной военной операции должны стать моральным ориентиром для всех, кто работает в государственном управлении, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов, проходящей по видеосвязи.

    Путин поздравил руководителей регионов с результатами выборов и призвал оправдать доверие граждан. Он отметил, что главы субъектов и их команды должны работать с полной самоотдачей, руководствуясь интересами людей и учитывая их ожидания, сообщает Кремль.

    «Важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции», – подчеркнул глава государства.

    Президент подчеркнул необходимость постоянной обратной связи с жителями. В числе способов ее поддержания он назвал диалог со всеми фракциями региональных парламентов, общественными и волонтерскими объединениями.

    «Наша общая задача, в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, – дальнейшее укрепление суверенитета страны, причем в самом широком смысле этого слова», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов страны. В среду Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах. В понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва

    Путин прибыл на первое пленарное заседание новой Госдумы

    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.

    В среду нижняя палата парламента открывает осеннюю сессию, которая стала первой для нового созыва депутатов, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства провел встречу с руководителями прошедших в Госдуму партий. Владимир Путин поздравил их с результатами выборов и подчеркнул вклад парламентариев в укрепление политической системы, суверенитета и стабильности.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17. Кроме того, места в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на первом заседании Госдумы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о масштабном обновлении состава депутатов.

    Накануне Государственную думу девятого созыва сформировали в полном составе.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Россия не может унизительно клянчить подачки по всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что Россия, в отличие от некоторых, не может бегать по миру и выпрашивать подачки.

    «Россия – как некоторые, не будем показывать пальцем – не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное – нам этого не нужно», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что отечественная финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Он добавил, что главной задачей на сегодня является недопущение ошибок.

    Ранее президент поручил обеспечить долгосрочный рост российской экономики.

    Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Также Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах.


    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

    Владимир Путин поручил правительству обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

    «Правительству России обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и (или) национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты России», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин призвал использовать инфраструктуру мегасайенс для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Месяцем ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании разработки таких программ. Весной глава государства высоко оценил шансы России на успешный выпуск полностью независимых нейросетей.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Кремль оценил слова президента Казахстана о значении Путина

    Песков выразил признательность Токаеву за высокую оценку Путина

    Кремль оценил слова президента Казахстана о значении Путина
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль высоко ценит и признателен президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за оценку, которую он дал президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В Москве с благодарностью восприняли слова казахстанского лидера о Владимире Путине, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления Касым-Жомарта Токаева.

    «Мы, конечно, очень высоко ценим, мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также добавил, что стратегическое партнерство двух стран нацелено в будущее и охватывает широкий спектр областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для всего мира.

    На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем казахстанский лидер выразил признательность главе российского государства за понимание мирных инициатив.

    Политик призвал заморозить военные действия на территории Украины для перехода к переговорам.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов, особо отметив заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии республики.

    Президент Владимир Путин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за вклад чеченского народа в укрепление России и в борьбу за суверенитет в рамках СВО. Также в ходе беседы с руководителями субъектов по видеосвязи российский лидер отметил масштабные позитивные изменения в столице Чеченской Республики, передает РИА «Новости».

    «Я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов и поблагодарить за те усилия, за тот вклад, который чеченский народ, талантливый, трудолюбивый, очень мужественный вносит сегодня в реализацию общих планов по укреплению России в целом и в борьбу за наш суверенитет, за будущее в рамках специальной военной операции», – сказал Владимир Путин, обращаясь к Кадырову.

    «За последние годы именно благодаря вашим усилиям и вашей команды Грозный преобразился так, как этого, наверное, никто и не думал, и не мечтал», – сказал глава государства.

    В ответ Рамзан Кадыров выразил признательность за поддержку и заверил президента, что все поставленные задачи в зоне боевых действий будут обязательно выполнены, а чеченские подразделения полностью оснащены всем необходимым.

    Кроме того, Кадыров обратил внимание на то, что на прошедших выборах Чечня показала рекордную явку, превысившую 95%. Также республика заняла первое место по числу отданных голосов за партию власти.

    «Это в очередной раз подтверждает народную поддержку курса президента страны, партии и пути первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова», – сказал Кадыров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с победившими на сентябрьских выборах губернаторами.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке более 76 тыс. бойцов в зону специальной военной операции.

    До этого Путин выразил признательность жителям республики за огромную помощь на фронте СВО.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Путин назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями

    Путин пожелал депутатам Госдумы девятого созыва плодотворной работы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва пожелал депутатам плодотворной работы и назвал их долгом постоянную связь с избирателями.

    Глава государства подчеркнул, что парламентариям необходимо знать нужды людей на местах и быстро на них реагировать, передает РИА «Новости».

    «Долг каждого депутата – держать постоянную связь с избирателями… добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов, то есть быть действительно народными представителями», – сказал Путин.

    «Желаю вам плодотворной работы. Спасибо большое. Успехов!» – сказал президент, завершая выступление перед депутатами.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе в парламент прошли пять партий: «Единая Россия» (349 мандатов), КПРФ (37), ЛДПР (23), «Новые люди» (19) и «Справедливая Россия» (17). В одномандатных округах места получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Владимир Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы. Также Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах. Кроме того, Путин отдельно поприветствовал парламентариев от новых регионов.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал сплоченность общества залогом суверенитета России

    Путин: Сплоченность общества гарантирует суверенитет России на поколения вперед

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что сплоченность общества обеспечит надежные гарантии безопасности и суверенитета страны на многие поколения вперед.

    По словам главы государства, единство российского народа является главным условием для достижения всех поставленных перед страной целей, передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил абсолютную уверенность в том, что благодаря общественной сплоченности надежные гарантии безопасности и независимости государства будут обеспечены на многие поколения вперед.

    «Сплоченность нашего общества… основной залог того, что вместе мы добьемся всех поставленных перед собой целей. Обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России. Так и будет, абсолютно в этом уверен», – сказал Путин в выступлении перед депутатами.

    Выступление президента прошло в рамках первого пленарного заседания нижней палаты парламента нового созыва.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

    Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией. В понедельник Путин оценил прошедшую избирательную кампанию в Госдуму как масштабную и значимую.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в заседании клуба «Валдай»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в очередном заседании Международного клуба «Валдай», посвященном вопросам ответственности за будущее.

    Президент Владимир Путин 1 октября выступит на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает пресс-служба Кремля.

    В официальном релизе отмечается: «1 октября Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Ранее бразильский профессор Фабиано Мельничук на полях форума заявил о внедрении Западом «технофашизма».

    До этого представитель МИД Александр Трофимов в рамках экспертного диалога клуба «Валдай» указал на разжигание странами НАТО конфликтов в Евразии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    Назван размер средней пенсии по старости к концу 2027 года
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    Додон потребовал объяснить размещение войск Молдавии на границе с Украиной
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»
    Сотрудника Минобороны задержали за фиктивную приемку укреплений под Курском