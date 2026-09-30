Путин поручил кабмину создать сеть исследовательской инфраструктуры к 2029 году

Президент Владимир Путин поручил правительству создать сеть объектов уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня, передает РИА «Новости». Соответствующий перечень поручений по итогам августовского заседания Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации... до 1 июня 2029 г. принять нормативные правовые акты, обеспечить проведение мероприятий, формирование условий и выработку организационных и правовых механизмов, которые необходимы для создания и функционирования сети», – говорится в документе.
Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад о ходе работ должен быть представлен главе государства до 30 декабря текущего года, после чего отчеты будут предоставляться каждые полгода.
Ранее Владимир Путин заявил о планах создания в стране сети крупных научных центров.
Глава государства потребовал сделать передовые исследовательские площадки доступными для всех отечественных ученых.
Российский лидер поручил выстроить платформенную экосистему научно-технологического развития государства.