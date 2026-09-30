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    30 сентября 2026, 20:48 • Новости дня

    Израильтяне с песнями встретили пассажиров экстренно севшего рейса Flydubai

    В Израиле с песнями и флагами страны встретили пассажиров рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Бен-Гурион израильтяне устроили торжественную встречу пассажирам эвакуационного рейса Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за попытки захвата самолета.

    Десятки граждан Израиля с флагами страны и патриотическими песнями встретили в аэропорту Бен-Гурион пассажиров эвакуационного рейса эмиратской авиакомпании Flydubai, прибывшего после экстренной посадки из Саудовской Аравии, передает ТАСС. Встречающие выкрикивали лозунг «Ам Исраэль хай» и исполняли песню «Сейчас хорошо, а будет еще лучше».

    Ранее самолет, на борту которого находились 174 израильтянина, совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии из-за инцидента на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуационный рейс FlyDubai приземлился в Тель-Авиве после экстренной посадки в Саудовской Аравии из-за вооруженного конфликта между пилотами.

    Израильские пассажиры помогли обезвредить нападавшего с ножом летчика.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее на борту попыткой теракта.

    30 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai

    Авиаэксперт Гусаров: Самолет Flydubai избежал катастрофы благодаря урокам 2015 года

    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
    @ IMAGO/PIUS KOLLER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Инцидент на борту рейса Flydubai показал, насколько критичен принцип взаимного контроля в кабине пилотов: именно он не позволил потенциально опасной ситуации перерасти в авиакатастрофу. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате из-за драки двух пилотов.

    «В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил Роман Гусаров.

    Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа.

    «Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации. Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик. Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.

    Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них – причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером – даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».

    Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний. «Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – заключил Гусаров.

    В среду самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Лайнер вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией он начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.

    По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате. Израиль поднял в воздух истребители, а Центральное командование США (CENTCOM) подключилось к координации связи с региональными службами.

    Позднее связь с кабиной пилотов восстановили. Около 10:00 борт приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Ряд израильских СМИ сообщили, что на борту Boeing произошла драка. Во Flydubai в свою очередь рассказали, что конфликт продолжался в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание.

    В ходе расследования обстоятельств ЧП власти Саудовской Аравии проверяют версию, что один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. По информации 14-го канала, он направил лайнер в пике с высоты 30 тыс. футов. Другой пилот в этот момент якобы попытался его остановить – так и завязалась драка, где один из мужчин был ранен ножом.

    Предположительно, пилот, совершивший опасный маневр, – гражданин Омана, а командир корабля – ОАЭ. При этом изначально поступали сообщения, что нападавший является украинцем, а пострадавший пилот – россиянин. Впрочем, вскоре в российском генконсульстве в Дубае заверили, что граждан России среди пилотов не было. Израиль классифицирует инцидент как попытку теракта. Подозреваемого в ЧП допрашивают, передает 12-й канал израильского телевидения.

    Смотрите видео с борта Flydubai, снятое во время драки пилотов, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

    Комментарии (8)
    30 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота

    Пилот с ножом попытался устроить крушение лайнера FlyDubai рейсом в Тель-Авив

    Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота
    @ IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажиры рейса Дубай – Тель-Авив предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота, который пытался разбить самолет с 180 людьми на борту.

    Одного из пилотов пассажирского лайнера FlyDubai ранили ножом, передает РИА «Новости». Вмешательство израильских пассажиров позволило обезвредить нападавшего и избежать трагедии, сообщил телеканал i24News.

    «Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови», – рассказала одна из пассажирок.

    Находившиеся на борту врач и медсестра оказали первую помощь пострадавшему. Управление лайнером взяли на себя другие пилоты, летевшие этим рейсом.

    По данным 14-го канала израильского телевидения, инцидент мог быть попыткой самоубийства одного из пилотов. Он направил судно в крутое пике с высоты 10 тыс. метров до 4,5 тыс. метров.

    Трагедию предотвратил напарник, вступивший в драку. 12-й канал израильского ТВ сообщал, что конфликт произошел между пилотами – россиянином и украинцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж летевшего из Дубая в Тель-Авив лайнера подал сигнал о захвате воздушного судна.

    Причиной чрезвычайной ситуации, по данным израильского телевидения, стала драка между пилотами.

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о полном контроле над ситуацией.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о драке пилотов самолета Дубай – Тель-Авив

    ТВ Израиля: Причиной ЧП с лайнером Flydubai стала драка пилотов

    Стало известно о драке пилотов самолета Дубай – Тель-Авив
    @ IMAGO/Andreas Haas/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лайнер Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, сообщил о захвате, поскольку между пилотами произошла драка, сообщили израильские телеканалы.

    Воздушное судно подало сигнал о бедствии и развернулось в небе над Саудовской Аравией из-за драки между пилотами, передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

    Согласно этим данным, сигнал о захвате самолета подали, когда между пилотами произошел конфликт.

    Телеканал указал, что первоначальная версия угона самолета теперь исключается.

    Напомним, пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о ЧС, после был передан код 7500, сообщающий о захвате воздушного судна. На его перехват направили самолеты ВВС Израиля.

    Через некоторое время самолет сел в Саудовской Аравии.

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    30 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана

    Военные Израиля назвали чудом спасение пассажиров самолета FlyDubai

    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    В Израиле сообщили, что пилот, предположительно оманец, мог пытаться направить самолет с целью суицида, однако экипажу и пассажирам удалось избежать трагедии.

    По данным издания Israel National News, военные ведут проверку версии, согласно которой пилот пытался использовать самолет для самоубийства. Пока неясно, был ли мотивом психологическое состояние или национальные соображения.

    Представитель армии назвал благополучное завершение инцидента «настоящим чудом» и связал это с находчивостью экипажа и помощью израильских пассажиров на борту.

    Начальник генштаба ЦАХАЛа проводит оценку ситуации и рассматривает возможность отправки военно-транспортных самолетов Hercules в Саудовскую Аравию. Одновременно авиакомпания Flydubai приняла решение направить туда собственный самолет, чтобы вернуть пассажиров в Израиль.

    Военно-воздушные силы Израиля повысили уровень готовности на случай проведения такой операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив самолет FlyDubai подал сигнал о захвате и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

    Пассажиры рейса при помощи врача и медсестры предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота

    Ранее сообщалось, что подравшиеся в кабине пилоты оказались гражданами России и Украины.

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    30 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    Пилотов севшего в Саудовской Аравии самолета Flydubai госпитализировали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командир и второй пилот самолета авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, были доставлены в больницу после экстренной посадки в Саудовской Аравии, сообщила компания – оператор саудовских аэропортов Cluster 2.

    Все пассажиры находятся в безопасности, им оказывают помощь в терминале, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

    «Командир воздушного судна и второй пилот получили травмы, они были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», – добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское генконсульство в Дубае опровергло информацию о присутствии граждан России на борту.

    Пассажиры рейса обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание по факту этого ЧП.

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    30 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Самолет рейсом Дубай – Тель-Авив подал сигнал о захвате
    Самолет рейсом Дубай – Тель-Авив подал сигнал о захвате
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Направлявшийся из Дубая в Тель-Авив лайнер эмиратской авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате, сообщило израильское телевидение. На перехват самолета отправились истребители ВВС Израиля.

    Пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации на борту, затем был передан код 7500, сообщающий о захвате воздушного судна, передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

    Через некоторое время связь с самолетом прервалась.

    На борту лайнера около 180 пассажиров, ему запретили садиться в Израиле. Воздушное судно развернулось над Иорданией и направилось в Саудовскую Аравию.

    На перехват самолета отправили истребители.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание, в нем участвуют министр обороны Исраэль Кац и министр транспорта Мири Регев.

    По данным сервиса Flightradar24, самолет дошел до Иордании, а затем, не входя в иорданское воздушное пространство, развернулся и взял курс на аэропорт города Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

    В августе в аэропорту Майами экипаж пассажирского лайнера экстренно прервал вылет из-за агрессивного поведения мужчины, заявившего о планах захватить воздушное судно.

    В 2025 году в Белизе американец с ножом захватил самолет, ранив троих пассажиров, его застрелил другой пассажир.

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    30 сентября 2026, 13:24 • Новости дня
    Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались гражданами ЮАР и Новой Зеландии

    i24News: Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались из ЮАР и Новой Зеландии

    Tекст: Мария Иванова

    Пилоты, сумевшие взять на себя управление бортом авиакомпании Flydubai и благополучно посадить самолет, являются гражданами ЮАР и Новой Зеландии, сообщил журналист израильского канала i24News Гай Азриэль.

    Два других члена экипажа, которые находились на борту и взяли на себя управление лайнером, оказались южноафриканцем и новозеландцем, передает РИА «Новости».

    В среду утром самолет Flydubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальная версия о возможном угоне или захвате воздушного судна была исключена.

    Позднее в авиакомпании подтвердили, что самолет благополучно сел в саудовском Табуке, отметив, что во время полета между пилотами произошла драка.

    Ранее выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как борт был направлен в крутое пике.

    В интернете опубликовали снимки испачканных в крови пассажиров. При этом источник в органах безопасности сообщил, что Израиль рассматривает версию о попытке теракта на борту.

    Ранее СМИ сообщили о российском и украинском гражданстве подравшихся пилотов Flydubai.

    Затем израильская пресса назвала устроившего резню члена экипажа гражданином Омана.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе.

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    30 сентября 2026, 12:42 • Новости дня
    ТВ Израиля: Самолетом FlyDubai управляли пилоты из Омана и ОАЭ

    Самолетом FlyDubai управляли пилоты из Омана и ОАЭ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пилотами самолета Boeing 737 MAX авиакомпании FlyDubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, были граждане ОАЭ и Омана, сообщают израильские телеканалы.

    Не исключается версия о том, что виновником инцидента стал оманец, передает ТАСС со ссылкой на 14-й канал израильского телевидения.

    Предполагается, что летчик мог попытаться сознательно спровоцировать авиакатастрофу.

    Предотвратить трагедию удалось благодаря действиям второго пилота. Уточняется, что этот член экипажа является подданным ОАЭ.

    Власти Израиля расценили ЧП как теракт.

    Ранее СМИ сообщали, что устроившие драку на борту пилоты якобы оказались гражданами России и Украины.

    По данным телевидения Израиля, именно драка пилотов стала причиной инцидента на рейсе Дубай – Тель-Авив.

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    30 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе FlyDubai

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские спецслужбы рассматривают инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании FlyDubai в Саудовской Аравии как возможную попытку совершения теракта, сообщил источник в Израиле.

    Израильские органы безопасности не исключают, что инцидент на борту лайнера FlyDubai мог быть попыткой совершения террористического акта, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Рассматриваются различные версии, в том числе попытка теракта», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер подал сигнал о захвате.

    Подравшиеся на борту пилоты оказались гражданами России и Украины.

    По данным телевидения, пассажиры рейса предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота, который пытался разбить самолет.

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    30 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Пассажиры самолета Flydubai слышали крики «Аллаху акбар»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пассажиры летевшего из Дубая в Тель-Авив самолета авиакомпании Flydubai рассказали, что во время нападения в кабине пилотов раздавались крики «Аллаху акбар».

    Сразу после того как дверь кабины открылась, внутрь бросились израильские пассажиры, которые помогли обезвредить нападавшего, пишет Israel National News.

    По словам очевидцев, кабина была залита кровью, а самолет на несколько минут потерял управление. Пассажиры отметили, что избежать авиакатастрофы удалось только благодаря их своевременному вмешательству и помощи дополнительного экипажа, находившегося на борту.

    Израильские власти квалифицировали инцидент как теракт. По предварительным данным, второй пилот попытался убить командира экипажа и направить самолет к земле, однако воздушное судно удалось стабилизировать и благополучно посадить в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. Спецслужбы страны заподозрили попытку теракта на борту этого самолета.

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    30 сентября 2026, 13:44 • Новости дня
    Летевший из Дубая в Израиль второй самолет экстренно развернули

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажирский лайнер, следовавший из Дубая в Тель-Авив, получил команду вернуться в Объединенные Арабские Эмираты, до этого в среду был схожий случай с рейсом авиакомпании Flydubai.

    Лайнер летел из Дубая в Тель-Авив, он получил указание развернуться на полпути, передает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ.

    Теперь воздушное судно направляется обратно в Объединенные Арабские Эмираты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй пилот рейса Flydubai напал с ножом на командира воздушного судна.

    Пассажиры лайнера обезвредили вооруженного злоумышленника.

    Израильские спецслужбы заподозрили попытку совершения террористического акта.

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    29 сентября 2026, 23:04 • Новости дня
    На границе Израиля с Газой впервые за долгое время объявили воздушную тревогу

    Воздушная тревога объявлена на границе Израиля с Газой впервые за долгое время

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном с сектором Газа израильском поселке Нахаль-Оз впервые за долгое время сработали сирены воздушной тревоги, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Сирены прозвучали, предупреждая об угрозе ракетного обстрела, причины случившегося выясняются, передает ТАСС со ссылкой на ЦАХАЛ.

    Ранее армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    В воскресенье стало известно, что в секторе Газа за двое суток при израильских атаках погибли семь человек.

    В субботу ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух командиров ХАМАС.

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    30 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Эвакуационный рейс FlyDubai прибыл в Израиль после нападения пилота на капитана

    Tекст: Ольга Иванова

    Эвакуационный рейс с пассажирами FlyDubai успешно приземлился в Тель-Авиве после экстренной посадки в Саудовской Аравии из-за вооруженного конфликта между пилотами.

    Эвакуационный борт авиакомпании FlyDubai прибыл в Израиль из Саудовской Аравии после чрезвычайного происшествия на борту. Накануне самолет, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском аэропорту из-за конфликта в кабине пилотов, передает РИА «Новости».

    Перед вылетом из Саудовской Аравии израильская служба внешней разведки «Моссад» провела проверку анкет экипажа и одобрила продолжение рейса. В зоне ожидания аэропорта прибытия пассажиров встречали родственники, десятки журналистов и бригады скорой помощи.

    Представители авиакомпании подтвердили информацию о драке между летчиками во время полета. По данным СМИ, второй пилот, гражданин Омана, ранил ножом капитана судна, гражданина ОАЭ, и попытался направить самолет в землю. Министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал произошедшее как попытку террористического акта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент на борту попыткой теракта.

    Пассажиры рейса обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Воздушное судно получило повреждения киля из-за резкого снижения.

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    30 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    При израильском ударе по Газе погибли четыре палестинца

    При израильском ударе по микроавтобусу в Газе погибли четыре палестинца

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильской атаки по микроавтобусу на юго-западе города Газа погибли четыре палестинца, еще несколько человек получили ранения.

    Удар израильской армии был нанесен по микроавтобусу возле торгового центра в районе Таль-аль-Хава, передает РИА «Новости» со ссылкой на палестинское агентство Shehab.

    Несмотря на действующий с октября 2025 года режим прекращения огня, израильские военные продолжают наносить удары по сектору Газа. Целями своих атак Израиль называет объекты и участников движения ХАМАС.

    По оценкам ООН, гуманитарная ситуация в анклаве остается тяжелой. Это связано с масштабными разрушениями, перебоями в работе больниц и проблемами с поставками продовольствия и товаров первой необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    В воскресенье при израильских атаках в Газе за двое суток погибли семь человек.

    На прошлой неделе израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в секторе Газа.

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    30 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Израильских фанатов решили не пускать на футбол в Нидерландах

    Нидерланды запретили фанатам израильского клуба прийти на футбольный матч

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти города Алкмар (провинция Северная Голландия) в Нидерландах запретили болельщикам израильского футбольного клуба «Хапоэль Беэр-Шева» присутствовать на матче против местного клуба АЗ из-за угрозы беспорядков и опасений повторения столкновений, произошедших в Амстердаме после игры «Аякса» с тель-авивским «Маккаби» в 2024 году, сообщил телеканал AT5.

    Руководство нидерландского города приняло жесткие меры перед игрой между местным АЗ и гостями из Израиля, передает ТАСС.

    Матч запланирован на 15 октября. Причиной стали опасения повторения массовых беспорядков, которые произошли в Амстердаме после встречи «Аякса» и «Маккаби». Пропалестинские активисты готовят масштабные акции протеста против приезда гостей.

    При этом фанаты местного клуба выступают резко против подобных демонстраций. Власти рассматривали вариант допуска ограниченного числа зрителей, но сочли риск слишком высоким. «В интересах безопасности болельщиков и чтобы предотвратить повторение событий, подобных произошедшим вокруг матча «Аякс» – «Маккаби», было решено не допускать болельщиков гостевой команды», – заявила Аня Схаутен.

    Правоохранительные органы ожидают возможных акций протеста возле стадиона даже без участия фанатов гостевой команды. Для защиты футболистов и персонала израильского клуба будут приняты усиленные меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года полиция Амстердама задержала 62 человека после нападений на болельщиков израильского клуба «Маккаби».

    В октябре прошлого года британский премьер-министр раскритиковал запрет на посещение футбольного матча фанатами этой команды.

    Несколько дней назад футболисты сборной Ирландии запланировали бойкот игры против команды Израиля в Лиге наций.

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