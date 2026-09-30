Герой России Цыдыпов: Выступление президента в Госдуме стало вдохновляющим обращением ко всей России

По словам Цыдыпова, президент подчеркнул, что решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при консолидированной поддержке всех парламентских партий. Депутат отметил значение совместной работы для решения стоящих перед депутатами задач.



«Опыт совместной работы и взаимовыручки, полученный в ходе обучения на программе «Время героев», становится серьезным ресурсом и в работе Государственной Думы», – заявил он.

Особую роль эти навыки, по мнению депутата, играют при рассмотрении региональных задач. «Умение слушать друг друга, находить решения сообща и не оставлять сложные вопросы без внимания – эти качества особенно важны, когда речь идет о проблемах регионов», – подчеркнул Цыдыпов.

Он добавил, что объединение усилий депутатов позволяет быстрее и эффективнее решать задачи, поставленные главой государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты встретили аплодисментами слова президента Владимира Путина о героях спецоперации на Украине. Глава государства назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями. Российский лидер также определил главную задачу Госдумы девятого созыва.