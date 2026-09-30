В Музее Победы увековечили имена восьми Героев России – участников СВО

На пилонах в экспозиции «СВО. Zащитники Отечества» появились имена генерал-майоров Антона Груниса и Александра Картавкина, старших лейтенантов Андрея Исакова и Антона Овчинникова, лейтенантов Эльдара Куконбекова и Владимира Тыртышного, сержанта Алексея Соколова и рядового Сергея Шереметова, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Заместитель директора музея по экспозиционной и выставочной деятельности Иван Колегаев подчеркнул значение их подвига. «Сегодня в Музее Победы мы открываем новую страницу Аллеи Славы. Мы увековечиваем имена восьми Героев Российской Федерации, тех, кто ценой своей жизни и здоровья приближал этот день», – сказал он.
По словам Колегаева, бойцы сражались за возможность жителей новых регионов говорить на родном языке, воспитывать детей под мирным небом и строить будущее вместе с Россией.
«Их подвиг – это пример высшего мужества и верности присяге», – отметил заместитель директора музея.
Заместитель председателя правительства ДНР, руководитель представительства республики в Москве Ольга Макеева напомнила о потерях, которые понес Донбасс на пути к воссоединению с Россией, и о вере его жителей. «И на этом пути мы теряли родных, близких, наших защитников, первого главу Александра Захарченко. Но не теряли веры в то, что мы дойдем, что Россия признает нас!» – заявила она.
Макеева также отметила участие представителей разных регионов страны в боевых действиях, восстановлении Донбасса и оказании гуманитарной помощи. «Сегодня волонтеры из всех регионов страны вместе везут так необходимую фронту и тылу гуманитарную помощь. Это поистине на все века пример мужества, самопожертвования, взаимной братской помощи и духовно-нравственных ценностей, которыми всегда была крепка наша страна», – подчеркнула она.
В церемонии участвовали представители Ассоциации ветеранов СВО Московской области Валентин Крыжановский, Александр Павлов и Максим Караев. Почетными гостями стали представители Херсонской и Запорожской областей Владимир Карасев, Яков Головченко и Анастасия Данилова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подтвердил гибель командира мотострелковой бригады Антона Груниса.
Месяцем ранее командир дивизии Александр Картавкин заявил о наращивании темпов наступления российских войск в ДНР.
В день четвертой годовщины воссоединения исторических регионов с Россией президент Владимир Путин отметил подвиг героев специальной военной операции.