  • Новость часаВ Киеве остановился электротранспорт и пропал свет
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом
    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в двухтысячных годах
    Додон потребовал объяснить размещение войск Молдавии на границе с Украиной
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    30 сентября 2026, 19:03 • Новости дня

    Моди и Трамп обсудили сотрудничество в обороне и торговле

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив двустороннее партнерство в сфере обороны, торговли и энергетики.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Состоялся продуктивный разговор с президентом Трампом. Мы рассмотрели наше двустороннее сотрудничество в сфере торговли, обороны, энергетики, критических технологий и других областях. Договорились поддерживать тесное взаимодействие для продвижения нашего всеобъемлющего глобального стратегического партнерства», – отметил индийский лидер в социальной сети X.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В частности, они затронули усилия по укреплению глобальной безопасности и мира.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди после одобрения в сенате стопроцентных пошлин на нефть России.

    Министерство иностранных дел Индии заявило о готовности властей принять необходимые меры для защиты экономических интересов после утверждения Конгрессом США закона о санкциях.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за угрозы введения новых американских пошлин.

    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

    Комментарии (4)
    28 сентября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на требование президента США Дональда Трампа «сбавить обороты» пообещал ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Дональд Трамп в беседе с журналистами в штате Иллинойс сообщил, что призвал Владимира Зеленского сократить удары по российским НПЗ. По словам американского лидера, украинский президент допустил, что поступит таким образом, пишет Fox News.

    Американский президент отметил, что рост мировых цен на энергоносители обусловлен не только ситуацией на Ближнем Востоке, но и атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Он подчеркнул, что Киев тем самым создает глобальные проблемы.

    Трамп добавил, что США разберутся с ситуацией вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива, однако не уточнил, когда именно Зеленский дал обещание ослабить удары. В последний раз они встречались 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил влияние атак на российские НПЗ на мировые цены на топливо. На прошлой неделе издание Axios узнало о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ. В середине месяца эксперты усомнились в том, что Украина прекратит атаки по требованию американского лидера.

    Комментарии (8)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 02:27 • Новости дня
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    @ Christian Ohde/imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном на этой неделе не принесли существенных результатов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки, о чем сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров.

    Тупиковая ситуация укрепляет обе стороны во мнении, что вероятность возобновления военного конфликта возрастает. Американские чиновники полагают, что после промежуточных выборов президент Трамп может отдать приказ о начале полномасштабных боевых действий. Представители Катара намерены продолжать усилия, однако все больше разочаровываются в позиции обеих сторон, сообщили два источника портала Axios.

    Катарский посредник Али аль-Тавади провел многочасовые встречи в Нью-Йорке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, а затем в Вашингтоне с посланником президента США Джаредом Кушнером. В переговорах также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Обсуждался компромиссный план, предполагающий снятие морской блокады с Ирана в обмен на ядерные уступки. Несмотря на первоначальный оптимизм Белого дома, ситуация зашла в тупик.

    «Переговоры застряли. Иранцы просят то, что США не могут принять, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссах», – сообщил источник портала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках.

    Комментарии (3)
    29 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой

    Минфин США ввел новые санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    США ужесточили санкции против Кубы, введя вторичные ограничения для иностранных банков и запретив проведение конференций на острове.

    Министерство финансов США сообщило о введении масштабных санкций против Кубы. Ограничения включают вторичные санкции в отношении иностранных банков за транзакции в интересах лиц из санкционных списков США, а также запрет для американских банков на открытие счетов кубинским предпринимателям с заморозкой существующих средств, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Вашингтон отменил разрешение на транзитные платежи через банковскую систему США и запретил расчеты со структурами, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности.

    Также ужесточены правила поездок для американцев: запрещены организация и посещение профессиональных конференций на острове, отменены групповые образовательные поездки, а оставшиеся учебные визиты будут строго контролироваться.

    Новые меры вступают в силу 30 сентября в рамках майского указа Дональда Трампа.

    В субботу Китай призвал отменить американскую блокаду Кубы.

    В среду глава МИД Сергей Лавров предложил исключить Гавану из американского списка спонсоров терроризма.

    В прошлом месяце Дональд Трамп продлил торговое эмбарго против республики.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США

    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США America.gov

    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого цифрового портала America.gov для предоставления государственных услуг федерального правительства.

    Президент США Дональд Трамп поручил создать единый портал госуслуг America.gov. Глава американского государства подписал соответствующий документ, трансляция церемонии велась из Белого дома, передает РИА «Новости».

    В течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска America.gov, после чего ведомства подключат свои сервисы.

    «Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти», – говорится в заявлении.

    На новом ресурсе пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять запросы без перехода на сайты разных ведомств. Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также сервисы военных и разведывательных ведомств. Власти также должны обеспечить защиту персональных данных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американская администрация представила интерактивный правительственный портал о финансовых нарушениях ведомств.

    Ранее Департамент по достижению государственной эффективности США заявил об экономии миллиарда долларов бюджетных средств в день.

    В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о создании отечественного многофункционального сервиса госуслуг.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2026, 00:23 • Новости дня
    Трамп решил переименовать ИИ

    Трамп переименовал ИИ в суперинтеллект

    Трамп решил переименовать ИИ
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп после встречи с представителями крупнейших технологических компаний в Белом доме заявил, что не будет препятствовать развитию ИИ, но переименует его, чтобы сменить отношение общественности.

    Поводом к комментарию Трампа стало выступление экс-гендиректора Microsoft Билла Гейтса на канале NBC, где он заявил о том, что «искусственный интеллект  достаточно мощный инструмент, чтобы вызывать события, которые, знаете ли, приведут к миллиарду смертей».

    Президент США в ответ на это заявил об отсутствии у основателя Microsoft Билла Гейтса прежних страхов относительно гибели миллиарда человек из-за искусственного интеллекта, так как в Белом доме он об этом совсем не говорил.

    «Он больше не говорит этого. Не знаю, что он говорил в воскресенье, но вчера он такого совсем не говорил», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    Американский лидер назвал подобные страхи мошенничеством, сравнив их с паникой вокруг глобального потепления. Он выразил уверенность, что технологии смогут решить множество проблем, включая медицинские, и официально переименовал искусственный интеллект в «суперинтеллект».

    «Это не искусственное. Мы все с этим согласны. И мы собираемся переименовать его в «сверхразум», официально переименовать его», – приводит слова Трампа Fox News.

    Трамп также заявил, что никогда не будет препятствовать развитию технологий, которые будут масштабнее промышленной революции.

    «Вот почему, как говорят, сверхинтеллект (СИ) масштабнее промышленной революции, намного масштабнее интернета, даже близко не превосходит его – и мы это видим, и мы не можем это остановить», – цитирует его ABC News на мероприятии, посвященном презентации America.gov – федерального веб-сайта, использующего искусственный интеллект для того, чтобы помочь американцам получить доступ к федеральным ресурсам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере. США и Китай договорились о канале связи по инцидентам с суперинтеллектом.

    В ООН предупредили об экзистенциальной угрозе ИИ.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Журналист Боуз обратил внимание на состояние Зеленского после встречи с Трампом

    Ирландский журналист Боуз: Зеленский был расстроен после встречи с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский выглядел очень расстроенным после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, иронично предположив использование им специальных препаратов.

    Журналист обратил внимание на внешний вид Владимира Зеленского после завершения американо-украинских переговоров. Боуз предположил, что сгладить ситуацию главе киевского режима помогли фармацевтические средства, передает РИА «Новости».

    Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказывала о привычке своего бывшего начальника проводить по 15 минут в туалете перед пресс-конференциями, что дало повод для слухов о его пристрастии к наркотикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть недавних переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке продлилась всего 40 минут.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала отстранить его от власти из-за недавнего приступа, напоминающего эпилепсию.

    Владимир Зеленский находился в панике и приказывал уничтожить мосты и станции метрополитена в Киеве, когда войска России подходили к украинской столице в феврале–марте 2022 года.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 23:08 • Новости дня
    Аракчи: Иран готов воевать и договариваться с США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран готов к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, включая новый военный конфликт, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы полностью готовы, если начнется новый виток агрессии. Мы выстоим любую агрессию, даже если это будет война судного дня. В то же время мы готовы и к дипломатическим переговорам. Выбор за президентом Трампом», – сказал министр в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что вероятное возобновление американской агрессии не принесет Вашингтону никаких результатов. По его словам, новый военный конфликт станет таким же безрезультатным, как и предыдущие попытки давления.

    Тегеран согласен на дипломатическое разрешение ситуации исключительно при условии принятия Вашингтоном иранского плана из семи пунктов.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия пролива.

    Президент США Дональд Трамп отверг план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    До этого американские спецпосланники провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Евросоюз усомнился в введении запрета на экспорт дизеля из США

    Politico: Чиновники ЕС сомневаются, что Трамп запретит экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские чиновники выразили осторожный оптимизм о том, что президент США Дональд Трамп откажется от планов по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива.

    Министр энергетики Ирландии Дарра О’Брайен заявил, что получил заверения от администрации США о маловероятности запрета на экспорт дизеля, пишет Politico.

    По его словам, запрет оказал бы заметное влияние на страны ЕС, однако в Вашингтоне нет активных попыток реализовать эту меру. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен также отметил, что был рад услышать заявление министра энергетики США Криса Райта о неэффективности такого запрета.

    Трамп ранее поддерживал идею временного прекращения экспорта топлива из-за роста цен на фоне событий в Иране и ограничения экспорта из России. По данным S&P Global Energy, американское топливо составляет более 50% импорта и 10% потребления дизеля в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские нефтяники выступили против запрета на экспорт дизеля. В четверг идея Дональда Трампа вызвала панику в отрасли. На прошлой неделе СМИ сообщили о планах США ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    Business Insider узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    BI узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Североатлантического альянса массово закупают американскую систему противодействия беспилотникам Merops для защиты воздушного пространства на фоне конфликта на Украине, узнал Business Insider.

    Как сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США, все больше стран НАТО закупают систему противодействия беспилотникам ради укрепления обороны от неоднократных нарушений воздушного пространства.

    «По меньшей мере шесть стран либо уже приобрели американскую систему Merops, либо находятся в процессе ее приобретения. Большинство из них – страны НАТО на восточном фланге», – заявил представитель министерства обороны.

    Источник, близкий к производителю Perennial Autonomy, подтвердил значительный интерес государств к разработке.

    Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземной станции управления и перехватчика стоимостью 15 тыс. долларов. Аппарат способен разгоняться до 281 км в час и использует искусственный интеллект для навигации в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Запуск возможен с различных площадок, включая кузов пикапа.

    Систему обслуживает небольшой экипаж, обучение которого занимает несколько дней. Впервые Merops применили на Украине, где комплекс использовался для уничтожения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле TWZ сообщал, что недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов». Тогда же беспилотные комплексы Sky Map были установлены для защиты американской базы Принц Султан от иранских угроз. Медведчук назвал американскую Palantir цифровым штабом украинской войны дронов.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 06:35 • Новости дня
    Новейшему кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли катастрофу из-за двигателей

    Кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли скорую катастрофу

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейший боевой корабль ВМС США «Санта Барбара» оказался под угрозой катастрофической механической поломки из-за критической выработки ресурса четырех двигателей, сказано в тендерной документации.

    Американские военные предупредили о риске катастрофической аварии на новейшем боевом корабле прибрежной зоны «Санта Барбара» из-за критического износа двигателей, передает РИА «Новости». В документации указано, что экстренное техническое обслуживание требуется немедленно.

    «Все четыре двигателя в настоящее время эксплуатируются сверх максимального количества рабочих часов, что увеличивает риск катастрофической аварии, если данное техническое обслуживание не будет выполнено немедленно», – подчеркивается в документе, призванном обосновать закупки у единственного поставщика.

    Речь идет о двух главных ходовых дизелях и двух судовых дизель-генераторах.

    Представители ВМС США отметили, что срочное вмешательство необходимо для сохранения боеготовности корабля и предотвращения угрозы жизни экипажа.

    Контракт на проведение неотложных работ до 11 октября 2026 года получила компания Epsilon Systems Solutions без открытых торгов.

    По данным американского издания Santa Barbara Independent, итоговая стоимость судна с вооружением составила около 700 млн долларов. Корабль развивает скорость до 44 узлов, вмещает 40 человек экипажа и оснащен артиллерией, ракетами Hellfire и двумя вертолетами Seahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в декабре 2025 года успешно запустили беспилотную систему LUCAS с «Санта Барбара» в Персидском заливе. Nikkei писала, что  США закупят военные корабли у союзников для конкуренции с Китаем.

    Американские военно-морские силы изучали возможность закупки фрегатов у Японии, Южной Кореи и Турции.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках

    Аракчи категорически отверг данные СМИ об уступках США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в Нью-Йорке, что в понедельник встретился и снова поговорил с катарскими посредниками, обсудив с ними идеи, которые они представят американской стороне, но никаких уступок со стороны Тегерана в них не было.

    «Это абсолютно не соответствует действительности, я категорически это отрицаю. Кстати, в последние несколько часов мы наблюдаем пропагандистскую кампанию в различных СМИ, в которой выдвигаются обвинения и приписываются действия Ирана. Я категорически подтверждаю, что позиция Ирана не изменилась. Наши условия для открытия Ормузского пролива ясны», приводит его слова телеканал Al Hadah.

    Арагчи перед иранскими журналистами в понедельник рассказал о своей последней встрече с катарским посредником и одной из целей своего визита в Нью-Йорк он назвал информирование мира о ситуации в стране на поле боя, в частности, в отношении Ормузского пролива.

    «Наша миссия заключалась в том, чтобы проинформировать американскую сторону об этих условиях, а также сообщить всем другим странам и международному сообществу, что у Ирана есть план в этом отношении. Его условия справедливы и вполне логичны, и если американцы заявляют, что стремятся к соглашению или мирному решению, мы представили это решение», – сказал он.

    Ранее Трамп гневно отчитал портал Axios за фейк о предложениях Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов и воевать и договариваться с США.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 01:38 • Новости дня
    Трамп гневно отчитал Axios за фейк о предложениях Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп опроверг информацию портала Axios о предложениях Ирану и назвал сведения в статье очередным фейком СМИ, помешанных на нем.

    «Axios только что опубликовал статью о том, что Трамп предложил Ирану смягчение санкций и разморозку средств. Это неправда. Я ничего им не предлагал! Статья Axios, как и большинства других, является мистификацией, используемой только для удовлетворения их синдрома помешательства на Трампе. Они должны отозвать эту фальшивую статью! Немедленно!» – написал Трамп в соцсети Truth.

    Напомним, ранее Axios сообщил, что Трамп якобы предложил Ирану экономические льготы за уступки по ядерному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    В понедельник иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 22:35 • Новости дня
    Axios: Трамп предложил Ирану экономические льготы за уступки по ядерному вопросу

    Axios: Трамп предложил Ирану экономические льготы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп готов ослабить санкции в отношении Ирана и разблокировать замороженные иранские средства в обмен на конкретные шаги Ирана в отношении ядерной программы.

    Заявление США в адрес Ирана прозвучало на фоне того, что на этой неделе катарские и пакистанские посредники вновь пытаются заключить соглашение между двумя враждующими странами. На данный момент позиции сторон по ключевым вопросам сильно расходятся, пишет портал Axios.

    Иран хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на Ормузском проливе и морской блокаде США, в то время как администрация Трампа требует от Ирана пойти на уступки в ядерной сфере.

    Однако это предложение дает право надеяться на дипломатический прорыв после того, как Трамп отверг предложение семидневного плана Ирана.

    Ожидается, что катарские посредники встретятся с представителями администрации Трампа в понедельник или во вторник, чтобы попытаться добиться прорыва. Американский чиновник, осведомленный о непрямых переговорах, назвал их «позитивными и конструктивными» и заявил, что Иран «проявил гибкость в ядерных вопросах».

    Но он также отметил, что нерешенных вопросов все еще много, и подчеркнул, что сделка не состоится, «пока не будут урегулированы ядерные вопросы».

    «Стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно сроков выполнения обязательств и того, кто какие шаги предпримет первым», – сказал чиновник.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США. В понедельник иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда
    В Киеве несколько районов остались без света и воды после взрывов
    Сотрудника Минобороны задержали за фиктивную приемку укреплений под Курском
    Супермаркет в Киевской области уничтожен после удара
    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей
    Мэр Амстердама попросила рэпера Канье Уэста покинуть город
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище