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    30 сентября 2026, 18:26 • Новости дня

    Шуваев доложил Путину о пользе боевого опыта в работе

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил президенту Владимиру Путину, что боевой опыт помогает ему в управлении регионом.

    Избранный глава Белгородской области Александр Шуваев доложил президенту Владимиру Путину о своей работе. Разговор состоялся в среду по видеосвязи в ходе встречи российского лидера с избранными главами регионов, передает РИА «Новости».

    «Благодаря вашим решениям уже многое сделано для безопасности и комфортного проживания региона. В этой работе мне помогает мой боевой опыт, а также знания, которые получил в рамках программы «Время героев», – заявил губернатор Владимиру Путину.

    Александр Шуваев добавил, что вместе со своей командой уже применяет полученные навыки на практике для успешного развития вверенного ему региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

    В сентябре Шуваев одержал победу на выборах главы региона.

    Незадолго до этого Шуваев сообщил о выделении области 1 млрд рублей на закупку радиолокационных станций.

    28 сентября 2026, 22:21 • Новости дня
    Путин на встрече с руководством партий поинтересовался самочувствием Миронова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин узнал о здоровье лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который ранее получил травму в ходе поездки в Алтайский край.

    Путин поинтересовался самочувствием лидера справороссов на встрече с руководством политических партий в Кремле. Партию на мероприятии представлял первый заместитель председателя Александр Бабаков, передает ТАСС.

    «Сергей Михайлович-то как себя чувствует?» – спросил Владимир Путин после выступления представителя партии.

    Бабаков сообщил, что политик проводил заседания президиума и фракции в видеорежиме, а также передал президенту привет.

    На что Путин отреагировал: «Привет ему тоже передавайте».

    Ранее Сергей Миронов получил травму во время поездки в Алтайский край. Участие в предвыборных мероприятиях было временно поручено Александру Бабакову, который отметил, что состояние политика остается адекватным и он активно участвует в партийной жизни.

    Ранее Сергей Миронов по итогам внутрипартийного обсуждения возглавил парламентскую фракцию «Справедливой России».

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Александр Бабаков подтвердил активное участие травмированного политика в жизни объединения.

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    29 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Геннадий Зюганов единогласно избран руководителем фракции КПРФ в Государственной думе нового созыва, сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

    Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил, что лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вновь стал руководителем партийной фракции в Государственной думе нового созыва. Решение об избрании было принято депутатами единогласно, передает ТАСС.

    Первым заместителем руководителя фракции коммунистов избран Николай Коломейцев. На пост первого вице-спикера Госдумы представители КПРФ выдвинули кандидатуру Ивана Мельникова. По словам Афонина, за эти кадровые решения члены фракции также проголосовали единогласно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме.

    Сергей Миронов официально утвержден на пост руководителя парламентской фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    28 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Выборы в Государственную думу стали масштабной и очень значимой для России кампанией, а парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета и общественной стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в парламент девятого созыва.

    «Подведены официальные итоги избирательной кампании, масштабной и очень значимой для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами!» – сказал глава государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По словам президента, все парламентские партии подтвердили свой статус и содействовали укреплению политической системы страны. Саму предвыборную кампанию президент оценил как достойную, содержательную и конструктивную, отметив зрелость отечественной политической культуры.

    Говоря о предстоящей работе, Путин призвал политические силы действовать сообща.

    «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – подчеркнул президент.

    Отдельно он отметил четкую организацию выборов и профессионализм избирательных комиссий. Их сотрудники выполняли обязанности честно и беспристрастно, а в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проявили смелость, мужество и героизм, работая в практически боевых условиях.

    «К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оцениваться соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей», – заявил Путин.

    Президент также обратил внимание на доступность способов участия в выборах.

    «Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан, имею в виду и трёхдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    28 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Путин озвучил свою позицию на встрече с лидерами политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает ТАСС.

    «Я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы следующего созыва», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент добавил, что в период работы Думы восьмого созыва Вячеслав Володин грамотно организовал деятельность парламентариев. Это позволило создать в палате деловую и принципиальную рабочую атмосферу.

    На прошедших парламентских выборах действующий спикер одержал победу по одномандатному округу в Саратовской области с результатом 82,84% голосов.

    Ранее «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку этой кандидатуры высокой результативностью работы Госдумы.

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    28 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

    Глава государства подчеркнул, что колоссальная работа комиссий всех уровней была сопряжена с преодолением трудностей, искусственно создаваемых из-за рубежа, передает РИА «Новости».

    «Элла Александровна, хочу поблагодарить Вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам страны.

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    29 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Песков: Путин отдельно поговорил с каждым главой парламентской партии
    Песков: Путин отдельно поговорил с каждым главой парламентской партии
    @ Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел индивидуальные переговоры с руководителями каждой парламентской партии после совместной встречи в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин провел индивидуальные беседы с руководителями всех парламентских партий после недавней встречи в Кремле, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось по итогам прошедших выборов в Государственную думу.

    В коллективной встрече участвовали председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Также присутствовали первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков и зампредседателя партии «Новые люди» Владислав Даванков.

    «Он по отдельности переговорил с каждым из участников», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами прошедших в Госдуму девятого созыва политических партий.

    Путин выразил благодарность гражданам за активное участие в голосовании.

    Путин также отметил особую роль «Единой России» в укреплении государства.

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    28 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов власти в России.

    Прошедшие 18-20 сентября выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти, передает ТАСС слова главы государства.

    «Выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова сообщила о присутствии на выборах наблюдателей из 22 стран Европы.

    В понедельник глава Центризбиркома назвала бойцов на передовой самыми активными участниками голосования. Она поблагодарила президента за безопасные выборы в экстремальных условиях.

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    29 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    Главы 49 российских регионов отказались от мандатов депутатов Госдумы

    Tекст: Ольга Иванова

    Решение не переходить на работу в Государственную думу нового созыва приняли 49 руководителей субъектов Российской Федерации.

    Центризбирком постановил передать вакантные места зарегистрированным кандидатам из федеральных списков, передает РИА «Новости». В нижнюю палату парламента не пойдут 47 представителей партии «Единая Россия» и двое членов КПРФ.

    Среди отказавшихся от перехода в парламент числятся глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Свердловской области Денис Паслер и руководитель Нижегородской области Глеб Никитин. Также свои места уступили глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и другие.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин отказались от перехода на работу в Государственную думу.

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров накануне передал свой депутатский мандат ветерану специальной военной операции.

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    28 сентября 2026, 19:39 • Новости дня
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов

    Памфилова: Бойцы на передовой стали самыми активными участниками выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие на линии соприкосновения стали самыми активными участниками выборов в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Я хочу сказать, отметить, что вообще военнослужащие, особенно те, кто находился на линии боевого соприкосновения, оказались самые, я бы сказала, самые активные участники избирательного процесса, и как кандидаты, и как избиратели, и как члены наших комиссий. Это потому, что они знают, за что воюют. Им далеко не все равно. Они понимают, что у них на малой родине, какое будет качество власти», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

    «Это дорогого стоит, и мы тоже постарались, даже на линии боевого соприкосновения, там, где зона активных военных действий, тоже обеспечить возможность проголосовать тем, кто хотел», – добавила глава ЦИК.

    По ее словам, временные избирательные комиссии также создавались из самих военнослужащих. А голосование проводилось так, чтобы оно не стало дополнительным фактором опасности для бойцов, пояснила Памфилова.

    Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам в парламент прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Элла Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    В среду Владимир Путин назвал прошедшие выборы голосованием за бойцов спецоперации.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов.

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    29 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Госдуму девятого созыва сформировали в полном составе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Государственной думе девятого созыва распределили все депутатские мандаты по итогам прошедших выборов.

    Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил об окончательном формировании Государственной думы нового созыва, передает РИА «Новости».

    Накануне Центризбирком зарегистрировал депутатов, избранных по федеральному избирательному округу.

    «Дума сформирована в полном составе, вакантных мандатов не осталось», – сказал Николай Булаев.

    Голосование проходило в России с 18 по 20 сентября. В новый состав вошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Кроме того, мандаты получили представитель партии «Родина» и четыре кандидата-самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия России утвердила регистрацию депутатов Государственной думы девятого созыва по федеральному округу.

    Партия «Единая Россия» по итогам выборов получила парламентское большинство из 349 мандатов.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.

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    28 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий выразил благодарность десяткам миллионов граждан за активное участие в прошедших выборах депутатов Государственной думы.

    Путин в понедельник провел встречу с руководством политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает РИА «Новости». На ней обсуждались результаты голосования и дальнейшая работа депутатов.

    «Конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов», – отметил президент.

    Путин добавил, что наблюдал по телевизору очереди на избирательных участках. «Когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

    Путин на встрече с Памфиловой подтвердил легитимность всех органов власти. Он поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

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    29 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Замглавы Минстроя освобожден от должности из-за перехода в Госдуму

    Замглавы Минстроя Леонов уволился из-за избрания в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе указывается, что Валерий Леонов освобожден от должности заместителя министра строительства и ЖКХ по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

    Напомним, Госдума девятого созыва сформировалась в полном составе. Президент Владимир Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Также Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах.

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    28 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Путин согласился проверить результаты выборов КПРФ в некоторых регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообещал детально рассмотреть результаты голосования за партию КПРФ в некоторых российских регионах после обращения председателя Геннадия Зюганова.

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в Кремле выслушал замечания главы коммунистов Геннадия Зюганова, передает ТАСС. Лидер партии выразил сомнения в достоверности показателей КПРФ в ряде регионов.

    «Что касается проверки результатов выборов в отдельных субъектах, то я согласен, надо все проверить. Правда, как вот мне сейчас председатель Центральной избирательной комиссии доложила, официальных протестов со стороны КПРФ не было», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства добавил, что при наличии озабоченностей ситуацию необходимо внимательно изучить. Для этого может быть создана специальная комиссия или задействованы другие доступные инструменты.

    По результатам выборов в Госдуму КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

    В понедельник глава государства провел беседу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

    Путин заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

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    29 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Политолог: Выборы стали индикатором доверия общества к партии президента
    Политолог: Выборы стали индикатором доверия общества к партии президента
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Итоги выборов в Госдуму подтвердили доверие россиян к партии президента, а соответственно, к внутренней и внешней политике Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. По его мнению, высокая явка показала большую ответственность россиян за будущее страны, а избрание участников программы «Время героев» стало выражением благодарности общества защитникам России. В понедельник Владимир Путин подвел итоги выборов с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой и руководством прошедших в Госдуму партий.

    «Прошедшие выборы стали своеобразным индикатором доверия общества к партии президента, а также его внешней и внутренней политике, кадровым решениям главы государства и стратегии в рамках построения многополярного мира», – заявил Марат Баширов, профессор НИУ ВШЭ. Он также отметил, что высокая явка стала проявлением гражданской ответственности россиян и их заинтересованности в будущем страны.

    Отдельно эксперт подчеркнул активное участие в кампании ветеранов СВО. «Прохождение в Госдуму и региональные парламенты участников проекта «Время героев», созданного в свое время по инициативе Владимира Путина, стало очередным этапом формирования новой управленческой страты России. Такой результат можно расценивать и как благодарность общества в отношении своих защитников», – полагает политолог.

    В целом, указал собеседник, встреча президента Владимира Путина с руководством прошедших в Госдуму партий показала, что глава государства высоко оценивает значимость прошедшей избирательной кампании, а также роль нижней палаты парламента в политической системе России.

    «И выборы на федеральном уровне, и региональные кампании прошли в полном соответствии с электоральным законодательством и Конституцией. В 33 регионах было доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эта форма волеизъявления защищена лучше, чем, например, операции, которые мы совершаем, когда проводим какую-либо оплату со смартфона. Таким образом, с точки зрения прозрачности и легитимности к прошедшим выборам не может возникнуть никаких вопросов», – подчеркнул спикер.

    «В условиях внешних угроз ЦИК тесно взаимодействовал с различными органами для обеспечения безопасности без ущерба для выборной процедуры», – добавил политолог. Он обратил внимание на колоссальную работу, проделанную внутриполитическим блоком Кремля, выстроившим эффективную архитектуру координации ведомств.

    В понедельник президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму девятого созыва. «Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности», – подчеркнул глава государства.

    Он назвал прошедшую избирательную кампанию содержательной, конструктивной и показавшей высокий уровень зрелости отечественной политической культуры. «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – акцентировал Путин.

    В этот же день президент провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. «Особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов России, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в России, что в современных условиях особенно важно», – отметил президент.

    Со своей стороны, глава ЦИК указала на одну из ключевых черт кампании – Госдума наполовину обновилась и помолодела на четыре года. «Но самая важная особенность, что в нее были избраны впервые 46 участников и ветеранов СВО», – рассказала Памфилова. Докладчик также указала на другие позитивные маркеры выборов: рекордную за три последних избирательных цикла явку – 59,8%, максимальное количество наблюдателей – 336 тыс. и минимальный уровень отказов в регистрации кандидатов – 0,93%.

    Упомянула Памфилова и дистанционное электронное голосование, с помощью которого в выборах приняли участие 7 млн граждан из 33 регионов. «И конечно, очень важный рекорд, о котором я не могу не сказать, – это беспрецедентное количество международных наблюдателей, экспертов, которые к нам приехали. Это не просто рекорд для страны, это вообще рекорд для всего международного пространства», – добавила глава ЦИК.

    Выборы в России прошли с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Госдуму. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще пять мандатов достались «Родине» и самовыдвиженцам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая нижняя палата Федерального собрания.

    Видео встречи Путина с Памфиловой смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    29 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Эксперты: Все прошедшие в Госдуму партии поддержали Путина

    Встреча президента Владимира Путина с лидерами парламентских партий показала готовность разных политических сил, несмотря на разные взгляды, объединиться вокруг общегосударственных задач в экономике, социальной сфере и обеспечении безопасности, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД политологи. По их мнению, каждая партия может внести вклад в общую работу, опираясь на свои сильные стороны и профильные компетенции.

    Политолог Петр Колчин обратил внимание, что в ходе встречи лидеры всех партий высказали поддержку президенту. «Они понимают, насколько важно сегодня сплотиться вокруг главы государства. На выборах ведущие политические силы предлагали разные пути развития страны, но показали единство в понимании задач, которые стоят перед Россией в экономике, социальной сфере и безопасности», – сказал эксперт.

    Он также отметил, что Путин прислушивается к интересам всех социальных групп – потому и встречается с лидерами партий, за которыми стоят миллионы избирателей с разными взглядами: «Путину в первую очередь важно знать, какие наказы сторонники партий давали своим кандидатам, потому что президент РФ в равной степени чувствует ответственность за избирателей и «Единой России», и ЛДПР, и «Новых людей», и КПРФ со «Справедливой Россией».

    Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко подчеркнул, что каждая политическая сила поддерживала президента в тех вопросах, в которых наиболее сильна. «Мы видели, что так или иначе все парламентские партии поддерживали президента, просто каждая делала это в той сфере, где у нее наиболее сильные компетенции. У кого-то, например, это социальная политика, как у КПРФ. У кого-то это новые подходы и новые нестандартные решения, как у «Новых людей». Но при этом все партии объединяют действительно идею ценности суверенитета и необходимости консолидации, особенно в условиях внешнего давления», – сказал он.

    Политолог Илья Ухов указал на то, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, также заявивший о поддержке Верховного главнокомандующего, на встрече говорил уже не так, как несколькими днями ранее.

    «В контексте итогов выборов и консолидации нашего политического класса хотел бы обратить внимание на позицию председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Буквально несколько дней назад, выступая на пресс-конференции по итогам выборов в Госдуму, лидер коммунистов прямо говорил о том, что якобы при сохранении нынешнего политического курса Россия «проиграет». Фактически Зюганов пророчит нам всем поражение. Если уж руководитель компартии настолько смел и категоричен в своих оценках – он мог бы высказать их в лицо президенту. Но почему-то не высказал», – сказал Ухов.

    Эксперт раскритиковал такие пораженческие «набросы» Зюганова, как лидера партии, «которая на словах вроде бы поддерживает курс на победу».

    Руководитель отдела политики газеты ВЗГЛЯД Алексей Нечаев считает, что согласие по ключевым задачам не исключает содержательной парламентской дискуссии. «Я думаю, что объединение вокруг общегосударственных задач действительно станет одним из принципов работы Госдумы нового созыва. Но такое объединение вовсе не означает, что все депутаты должны говорить и думать одинаково. Президент отдельно подчеркнул, что разные подходы – это хорошо. И это без сомнения так: если на одну и ту же задачу есть разные взгляды, их можно сопоставить и найти наиболее эффективное решение. Поэтому даже непрошедшие в парламент партии могут быть источником полезных для общества идей», – сказал он.

    Эксперт также отметил, что на новый созыв ложится судьбоносная миссия. «Именно поэтому я бы назвал новый созыв Думой Победы. Это должна быть Дума, которая одновременно законодательно обеспечивает победу и создает условия для дальнейшего развития страны», – добавил Нечаев.

    В понедельник Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму девятого созыва. Глава государства назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой для страны.

    На встрече с лидерами парламентских партий президент отдельно отметил вклад всех прошедших в Госдуму политических сил в укрепление политической системы, суверенитета и общественной стабильности. По его словам, «с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества, и формируется объединяющая повестка».

    «Главное – и в Госдуме, и на всех других уровнях власти – работать вместе с пониманием общей, громадной ответственности перед людьми и страной, в профессиональном диалоге находить оптимальные, сбалансированные решения, преданно служить Отечеству и народу России», – подчеркнул Путин.

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