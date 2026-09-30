Путин назвал укрепление суверенитета общей задачей властей и общества

Глава государства подчеркнул необходимость объединения усилий для решения этой задачи, передает РИА «Новости».
«Наша общая задача, в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, – дальнейшее укрепление суверенитета страны», – сказал Путин.
По словам российского лидера, речь идет не только об обеспечении обороноспособности и безопасности страны, но и о наращивании внутренних промышленных, научных и технологических возможностей.
«О создании устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса, а значит, демографического развития, повышения качества жизни наших граждан, российских семей», – подчеркнул Путин.
Ранее президент Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов.
Путин назвал сплоченность общества одним из главных условий сохранения суверенитета страны. Также Путин указывал на успехи в укреплении национального суверенитета России.