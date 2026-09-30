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    30 сентября 2026, 17:23 • Новости дня

    Путин назвал укрепление суверенитета общей задачей властей и общества

    Путин на встрече с главами регионов призвал укреплять суверенитет России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с избранными руководителями субъектов страны заявил, что дальнейшее укрепление суверенитета государства является общей задачей для всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества.

    Глава государства подчеркнул необходимость объединения усилий для решения этой задачи, передает РИА «Новости».

    «Наша общая задача, в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, – дальнейшее укрепление суверенитета страны», – сказал Путин.

    По словам российского лидера, речь идет не только об обеспечении обороноспособности и безопасности страны, но и о наращивании внутренних промышленных, научных и технологических возможностей.

    «О создании устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса, а значит, демографического развития, повышения качества жизни наших граждан, российских семей», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов.

    Путин назвал сплоченность общества одним из главных условий сохранения суверенитета страны. Также Путин  указывал на успехи в укреплении национального суверенитета России.

    30 сентября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин: Новые регионы приняли участие в референдуме в сложнейших условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что жители новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией в сложнейших прифронтовых условиях.

    Президент Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    «В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, сделали свой законный выбор», – отметил президент.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в Донецкой народной республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской народной республике – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

    30 сентября 2022 года российский лидер выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал договоры о принятии новых субъектов в состав государства.

    Президент Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии.

    Он поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов со страной.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о патриотическом подъеме после возвращения в состав государства.

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    30 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в двухтысячных годах
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в двухтысячных годах
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни из Грозного в начале двухтысячных годов из-за сильных разрушений.

    Президент России Владимир Путин вспомнил события начала двухтысячных годов, когда после боевых действий в Чечне многие предлагали перенести столицу республики из разрушенного Грозного, передает ТАСС.

    «Помню, вы это знаете, когда летал над Грозным в начале двухтысячных годов, все мы знаем, как Грозный тогда выглядел, и как, скажу об этом еще раз, многие думали о том, чтобы перенести вообще столицу республики в другое место. Но первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров хотя и сам был родом из другого региона республики, все-таки сказал: нет, Грозный был и должен остаться столицей Чечни. Так и произошло», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства отметил, что за последние годы город невероятно преобразился благодаря усилиям Рамзана Кадырова и его управленческой команды.

    «И я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов», – обратился Путин к главе Чечни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России.

    Ранее Рамзан Кадыров официально выдвинулся на пост главы республики. В ходе весенней встречи с руководителем региона Путин поблагодарил его за проделанную работу.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
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    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин: Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор жителей новых регионов был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

    «Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», – сказал Путин на заседании, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что выбор жителей новых регионов воссоединиться с Россией и своим народом был предельно ясным и четким.

    «Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом», – отметил Путин, говоря о выборе жителей новых регионов, которые проголосовали на референдуме за воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией.

    На референдумах в сентябре 2022 года за вхождение в состав России высказалось абсолютное большинство проголосовавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    В среду депутаты Госдумы поздравили жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией.

    Во вторник в Запорожской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в Донбассе и Новороссии.

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва

    Путин назвал повышение качества жизни россиян главной задачей Госдумы

    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал повышение качества жизни россиян основной задачей депутатов Госдумы девятого созыва.

    Глава государства в среду выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отечественное законодательство должно отвечать требованиям времени, смотреть в будущее и служить людям.

    «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – отметил российский лидер. По его словам, именно забота о благополучии россиян определяет общую эффективность работы власти.

    Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на сплоченную работу парламентариев. Он рассчитывает, что ключевые решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при солидарной и консолидированной поддержке всех партийных фракций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил парламентариев с победой на выборах.

    Российский лидер призвал депутатов сделать все возможное для победы.

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    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва

    Путин прибыл на первое пленарное заседание новой Госдумы

    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.

    В среду нижняя палата парламента открывает осеннюю сессию, которая стала первой для нового созыва депутатов, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства провел встречу с руководителями прошедших в Госдуму партий. Владимир Путин поздравил их с результатами выборов и подчеркнул вклад парламентариев в укрепление политической системы, суверенитета и стабильности.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17. Кроме того, места в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на первом заседании Госдумы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о масштабном обновлении состава депутатов.

    Накануне Государственную думу девятого созыва сформировали в полном составе.

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    30 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев

    Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов

    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев
    @ Russian President Official Apa/APA Images/ZUMA/ТАСС

    Стойкость и мужество участников специальной военной операции должны стать моральным ориентиром для всех, кто работает в государственном управлении, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов, проходящей по видеосвязи.

    Путин поздравил руководителей регионов с результатами выборов и призвал оправдать доверие граждан. Он отметил, что главы субъектов и их команды должны работать с полной самоотдачей, руководствуясь интересами людей и учитывая их ожидания, сообщает Кремль.

    «Важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции», – подчеркнул глава государства.

    Президент подчеркнул необходимость постоянной обратной связи с жителями. В числе способов ее поддержания он назвал диалог со всеми фракциями региональных парламентов, общественными и волонтерскими объединениями.

    «Наша общая задача, в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, – дальнейшее укрепление суверенитета страны, причем в самом широком смысле этого слова», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов страны. В среду Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах. В понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Россия не может унизительно клянчить подачки по всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что Россия, в отличие от некоторых, не может бегать по миру и выпрашивать подачки.

    «Россия – как некоторые, не будем показывать пальцем – не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное – нам этого не нужно», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что отечественная финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Он добавил, что главной задачей на сегодня является недопущение ошибок.

    Ранее президент поручил обеспечить долгосрочный рост российской экономики.

    Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Также Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Кремль оценил слова президента Казахстана о значении Путина

    Песков выразил признательность Токаеву за высокую оценку Путина

    Кремль оценил слова президента Казахстана о значении Путина
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль высоко ценит и признателен президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за оценку, которую он дал президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В Москве с благодарностью восприняли слова казахстанского лидера о Владимире Путине, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления Касым-Жомарта Токаева.

    «Мы, конечно, очень высоко ценим, мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также добавил, что стратегическое партнерство двух стран нацелено в будущее и охватывает широкий спектр областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для всего мира.

    На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем казахстанский лидер выразил признательность главе российского государства за понимание мирных инициатив.

    Политик призвал заморозить военные действия на территории Украины для перехода к переговорам.

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    30 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков: Путин выступит на первом заседании Госдумы девятого созыва

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин в среду выступит на первом заседании Государственной думы девятого созыва, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    О планах президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Также Путин в формате видеоконференции проведет встречу с избранными главами регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы, он стал первым спикером нижней палаты парламента в истории, избранным на эту должность более двух раз подряд.

    В понедельник Путин пожелал успехов руководству прошедших в Госдуму партий.

    Президент назвал избирательную кампанию масштабной и значимой.

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    30 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам образовательных форумов, отметив огромную роль директоров школ и классных руководителей в воспитании подрастающего поколения.

    Президент направил приветствие участникам Всероссийского форума классных руководителей и Первого форума директоров школ, передает РИА «Новости».

    Обращение зачитал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

    «Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем учителя. Желаю успехов и благополучия», – говорится в приветствии российского лидера.

    Он также отметил огромную роль директоров школ и классных руководителей в учебном и воспитательном процессе.

    Глава государства подчеркнул, что работа педагогов требует не только глубоких знаний.

    «Директорам школ и классным руководителям принадлежит огромная роль в учебном и воспитательном процессе. Ваша работа, без сомнения, требует не только глубоких знаний и специальных компетенций, но и умения понять и поддержать ребят, найти в каждом таланты и способности, помочь их реализовать», – отметил Путин.

    Ранее президент отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.

    Российский лидер подчеркивал невозможность замены живого преподавателя современными технологиями.

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    30 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Путин назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями

    Путин пожелал депутатам Госдумы девятого созыва плодотворной работы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва пожелал депутатам плодотворной работы и назвал их долгом постоянную связь с избирателями.

    Глава государства подчеркнул, что парламентариям необходимо знать нужды людей на местах и быстро на них реагировать, передает РИА «Новости».

    «Долг каждого депутата – держать постоянную связь с избирателями… добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов, то есть быть действительно народными представителями», – сказал Путин.

    «Желаю вам плодотворной работы. Спасибо большое. Успехов!» – сказал президент, завершая выступление перед депутатами.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе в парламент прошли пять партий: «Единая Россия» (349 мандатов), КПРФ (37), ЛДПР (23), «Новые люди» (19) и «Справедливая Россия» (17). В одномандатных округах места получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Владимир Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы. Также Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах. Кроме того, Путин отдельно поприветствовал парламентариев от новых регионов.

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    30 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов, особо отметив заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии республики.

    Президент Владимир Путин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за вклад чеченского народа в укрепление России и в борьбу за суверенитет в рамках СВО. Также в ходе беседы с руководителями субъектов по видеосвязи российский лидер отметил масштабные позитивные изменения в столице Чеченской Республики, передает РИА «Новости».

    «Я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов и поблагодарить за те усилия, за тот вклад, который чеченский народ, талантливый, трудолюбивый, очень мужественный вносит сегодня в реализацию общих планов по укреплению России в целом и в борьбу за наш суверенитет, за будущее в рамках специальной военной операции», – сказал Владимир Путин, обращаясь к Кадырову.

    «За последние годы именно благодаря вашим усилиям и вашей команды Грозный преобразился так, как этого, наверное, никто и не думал, и не мечтал», – сказал глава государства.

    В ответ Рамзан Кадыров выразил признательность за поддержку и заверил президента, что все поставленные задачи в зоне боевых действий будут обязательно выполнены, а чеченские подразделения полностью оснащены всем необходимым.

    Кроме того, Кадыров обратил внимание на то, что на прошедших выборах Чечня показала рекордную явку, превысившую 95%. Также республика заняла первое место по числу отданных голосов за партию власти.

    «Это в очередной раз подтверждает народную поддержку курса президента страны, партии и пути первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова», – сказал Кадыров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с победившими на сентябрьских выборах губернаторами.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке более 76 тыс. бойцов в зону специальной военной операции.

    До этого Путин выразил признательность жителям республики за огромную помощь на фронте СВО.

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    30 сентября 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить долгосрочный рост российской экономики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы девятого созыва, поставил задачу обеспечить уверенный и долгосрочный рост отечественной экономики.

    Президент Владимир Путин в ходе первого пленарного заседания Государственной думы девятого созыва обозначил ключевые задачи для развития страны. Глава государства подчеркнул необходимость запуска нового инвестиционного цикла, пишет РИА «Новости».

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – сказал Владимир Путин. Он добавил, что специалисты считают предыдущий цикл завершенным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей. В тот же день глава государства поручил ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели.

    Ранее Путин призвал сделать рост отечественной экономики более основательным и устойчивым.

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