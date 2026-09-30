Путин поручил новым губернаторам взять под контроль нацпроекты

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференции с руководителями субъектов, победившими на прошедших выборах. В ходе беседы глава государства подчеркнул важность постоянного внимания к реализации нацпроектов на местах, передает РИА «Новости».

«Рассчитываю, что все вопросы, связанные с нацпроектами, будут находиться в зоне вашего каждодневного контроля», – отметил Владимир Путин.

В единый день голосования 2026 года прямые выборы высших должностных лиц прошли в восьми регионах России. Победу одержали действующие руководители и временно исполняющие обязанности от партии «Единая Россия»: Александр Шуваев в Белгородской области, Егор Ковальчук в Брянской области, Артем Здунов в Мордовии, Олег Мельниченко в Пензенской области, Виталий Королев в Тверской области, Владислав Ховалыг в Тыве и Рамзан Кадыров в Чечне. Алексей Русских от КПРФ стал победителем в Ульяновской области.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии парламент переизбрал Рашида Темрезова. В Северной Осетии – Алании депутаты поддержали кандидатуру Сергея Меняйло на второй срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел совещание в онлайн-формате с руководителями субъектов, одержавшими победу на прошедших сентябрьских выборах.

Ранее Олег Мельниченко одержал победу на выборах губернатора Пензенской области с результатом 70,89% голосов. А врио главы Брянской области Егор Ковальчук заручился поддержкой более 67% избирателей.