  • Новость часаВ Киеве остановился электротранспорт и пропал свет
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом
    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в двухтысячных годах
    Додон потребовал объяснить размещение войск Молдавии на границе с Украиной
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    30 сентября 2026, 20:47 • Новости дня

    Эксперт: Дата первого заседания новой Госдумы весьма символична

    Политконсультант Корякин: Ветераны СВО в Госдуме укрепят курс на развитие страны

    Эксперт: Дата первого заседания новой Госдумы весьма символична
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поздравление Владимира Путина с Днем воссоединения с Россией исторических регионов придало первому заседанию Госдумы нового созыва особый смысл, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии». Он отметил, что среди депутатов теперь есть участники СВО, лично защищавшие эти регионы. После прохождения программы «Время Героев» они должны усилить кадровый состав Госдумы. В среду президент России Владимир Путин на первом заседании Госдумы девятого созыва выступил с обращением к депутатам.

    Главным историческим моментом в обращении Владимира Путина к депутатам новой Госдумы стало поздравление с новым праздником – Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, считает Корякин. «То, что первое заседание Госдумы состоялось в День воссоединения с историческими территориями – не просто совпадение, а глубоко символический акт», – отметил политолог.

    «Тем самым Госдума и президент показывают миру и гражданам страны значимость этой даты для всего государства. Само по себе воссоединение с этими территориями является значимой задачей и СВО, и общегосударственной политики. И то, что эти регионы вошли в состав Российской Федерации, конечно, является одним из результатов той деятельности, которую ведет глава государства», – подчеркнул аналитик.

    В связи с этим участие ветеранов и участников СВО в работе Госдумы должно, по словам Корякина, повлиять на качество и характер принимаемых решений. «Произошло серьезное обновление. Это важный фактор обеспечения патриотической повестки и интересов развития. Эти люди не просто представляют участников СВО, они еще являются выпускниками президентской кадровой программы «Время Героев», которая предполагает серьезную подготовку в части стратегии страны, текущей повестки и понимания общемирового контекста», – напомнил Корякин.

    По его словам, участники СВО «своими руками, ногами, личным участием обеспечивали защиту и присоединение исторических регионов». «Они высокомотивированы и являются лучшими из лучших в этой когорте активных и ценностно-ориентированных людей с боевым опытом, поэтому президент верит в них», – отметил Корякин.

    Политолог отдельно обратил внимание на слова главы государства, что Россия никогда не будет унижаться или просить. «Помимо посыла о национальной гордости, в этих словах речь идет и о вполне осязаемом импортозамещении, – считает собеседник. – Это переход на российские ИТ-платформы, выпуск продукции не только под своими брендами, но и на собственном технологическом заделе. Это видно в авиационной промышленности, в микроэлектронике и других направлениях. Это все то, что относится к технологическому и экономическому суверенитету».

    По его мнению, в целом перед Госдумой нового созыва стоят две глобальные задачи. «Первая – еще большая консолидация общества в условиях внешнего давления в условиях СВО», – считает политолог.

    «Вторая задача – это дальнейшее устойчивое развитие экономики», – добавил спикер. При этом он указал: новый состав Думы доказывает, что в единстве и консолидации могут присутствовать разные мнения и позиции. Однако при этом сохраняется единогласие относительно курса президента и страны.

    «Сегодня мы говорим о своеобразном договоре – граждане поддерживают государство, а государство заботится и помогает гражданам. И в этом смысле огромную роль играет взаимное доверие», – резюмировал Корякин.

    В среду президент России Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства заявил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов».

    Глава государства отметил, что состав Думы обновился почти наполовину и это позволит обеспечить «качественное развитие нашего парламентаризма и преемственность в законодательной работе».

    По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

    Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – верный, основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.

    30 сентября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин: Новые регионы приняли участие в референдуме в сложнейших условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что жители новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией в сложнейших прифронтовых условиях.

    Президент Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    «В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, сделали свой законный выбор», – отметил президент.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в Донецкой народной республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской народной республике – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

    30 сентября 2022 года российский лидер выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал договоры о принятии новых субъектов в состав государства.

    Президент Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии.

    Он поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов со страной.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о патриотическом подъеме после возвращения в состав государства.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области

    Военный эксперт Кнутов: Удары по энергообъектам сократят запуски дронов Украиной

    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России стремятся нарушить энергоснабжение ВПК Украины, чтобы снизить выпуск дронов и комплектующих для ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, серия ударов по энергообъектам в Киевской области – еще не старт полномасштабной кампании, но предупреждение. Если позиция Киева по урегулированию конфликта останется прежней, интенсивность ударов будет нарастать.

    «В Киеве и области сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса: это сборка дронов и крылатых ракет, производство радиолокационных станций и систем РЭБ, а также ремонт военной техники и различной аппаратуры», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ранее эти объекты прикрывались украинскими системами ПВО. Однако после сокращения западных поставок ракет-перехватчиков значительная часть предприятий фактически осталась без должной защиты. Это существенно расширило возможности ВС России для поражения целей, уточнил собеседник.

    Вместе с тем, добавил аналитик, часть производств размещена под прикрытием густонаселенной агломерации: некоторые развернуты в подвалах жилых домов, а дроны типа FPV зачастую собирают прямо в квартирах – рядом с местами проживания обычных граждан. «Уничтожить такие объекты крайне сложно», – заметил спикер.

    Поэтому, по его словам, российская армия проводит мероприятия по ограничению электроснабжения противника. «Для работы предприятий ВПК Украины нужны электричество, и в преддверии зимы – тепло. Именно поэтому сейчас мы наносим удары по энергетической инфраструктуре: выводим из строя в том числе подстанции и тепловые электростанции. Такие меры сократят выпуск дронов и комплектующих для крылатых ракет. В результате снизится общий объем средств, способных наносить удары по российской территории», – пояснил Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что украинские СМИ называют минувшую ночь началом «кампании против энергосистемы». Впрочем, как считает эксперт, говорить об этом пока преждевременно. «Если бы речь действительно шла о начале полноценной кампании, то удары носили бы куда более масштабный характер – причем не только по Киеву, но и по таким регионам, как Закарпатье, Днепропетровск, Запорожье и Харьков, где еще сохраняется военное производство», – предположил аналитик.

    «В нынешнем виде это скорее предупреждение: если украинское руководство не изменит свою позицию в вопросе урегулирования конфликта, тенденция сохранится и будет развиваться по нарастающей», – заключил Кнутов.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической системы на Украине. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново». ЦОД является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ, указали в министерстве.

    В Киевской области целями стали электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка, обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса; гидроэлектростанция Киевская в населенном пункте Вышгород, обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части региона.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по тепловой электростанции Трипольская, обеспечивающей электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, а также по аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшемуся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в столичном регионе.

    В Одесской области атакован производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии, добавили в ведомстве.

    Напомним, удары по целям в Киеве и области носят практически непрерывный характер. Украинская столица, по оценкам западной прессы, все больше напоминает прифронтовой город: регулярные налеты БПЛА привели к перебоям в работе транспорта, мобильной связи и интернета, пустым полкам в магазинах. Как отмечают эксперты, ошибки Владимира Зеленского привели к тому, что для украинцев Киев потерял репутацию безопасного города, а для союзников перестал быть «витриной устойчивости» Украины.

    Смотрите кадры ударов по Киеву и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

    Комментарии (5)
    30 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в двухтысячных годах
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в двухтысячных годах
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни из Грозного в начале двухтысячных годов из-за сильных разрушений.

    Президент России Владимир Путин вспомнил события начала двухтысячных годов, когда после боевых действий в Чечне многие предлагали перенести столицу республики из разрушенного Грозного, передает ТАСС.

    «Помню, вы это знаете, когда летал над Грозным в начале двухтысячных годов, все мы знаем, как Грозный тогда выглядел, и как, скажу об этом еще раз, многие думали о том, чтобы перенести вообще столицу республики в другое место. Но первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров хотя и сам был родом из другого региона республики, все-таки сказал: нет, Грозный был и должен остаться столицей Чечни. Так и произошло», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства отметил, что за последние годы город невероятно преобразился благодаря усилиям Рамзана Кадырова и его управленческой команды.

    «И я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов», – обратился Путин к главе Чечни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России.

    Ранее Рамзан Кадыров официально выдвинулся на пост главы республики. В ходе весенней встречи с руководителем региона Путин поблагодарил его за проделанную работу.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин: Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор жителей новых регионов был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

    «Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», – сказал Путин на заседании, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что выбор жителей новых регионов воссоединиться с Россией и своим народом был предельно ясным и четким.

    «Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом», – отметил Путин, говоря о выборе жителей новых регионов, которые проголосовали на референдуме за воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией.

    На референдумах в сентябре 2022 года за вхождение в состав России высказалось абсолютное большинство проголосовавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    В среду депутаты Госдумы поздравили жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией.

    Во вторник в Запорожской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в Донбассе и Новороссии.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 16:02 • Новости дня
    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей

    Кабмин решил вывести бурого медведя из перечня лимитируемых видов

    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей
    @ Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России готовит меры в связи с участившимися нападениями медведей на людей, рассматривается возможность выведения бурого медведя из перечня лимитируемых видов охотничьих ресурсов, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

    Кабмин прорабатывает изменения в нормативную базу для выстраивания безопасного соседства людей и животных, передает РИА «Новости».

    За последние 30 лет популяция бурых медведей в России выросла более чем вдвое и превысила 300 тыс. особей.

    С весны в стране произошло не менее 22 смертельных нападений медведей на людей.

    Правительство сформирует перечень регионов, которым требуется дополнительное финансирование для регулирования численности этих хищников. В ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении федеральных средств.

    В понедельник в Туве охотники застрелили медведя, растерзавшего московского тренера. В воскресенье охотоведы убили четырех хищников в Забайкалье.

    Ранее ученые и шаманы объяснили выход медведей к людям.

    Комментарии (9)
    30 сентября 2026, 06:45 • Новости дня
    Лингвист предрек превращение ошибки «то что» в языковую норму

    Филолог Пахомов: Ошибка может стать языковой нормой

    Tекст: Катерина Туманова

    В русском языке может появиться новый составной подчинительный союз «то что», который сейчас считается грамматической ошибкой, заявил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

    Ошибочное употребление выражения «то что» в речи россиян может вскоре стать языковой нормой. По мнению экспертов, в русском языке формируется новый составной подчинительный союз, передает РИА «Новости».

    «Если говорить о том, что из ошибочного сейчас может стать нормативным, конечно, говоря о грамматике, нельзя не вспомнить знаменитое «то что». Это место, где тоже сейчас идут баталии: «он сказал, то что завтра придет». И лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз», – сказал Пахомов.

    Специалист пояснил, что в настоящее время подобная конструкция считается ошибкой. Однако популярность этого выражения среди молодежи указывает на потребность языка в новом союзе, аналогичном «потому что» или «в случае если».

    По оценке филолога, изменение нормы не является деградацией языка, а отражает его естественное развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты «Грамота.ру» исключили появление слова «ложить» в словарях. Филолог объяснил засилье на маркетплейсах выражения «купить на подарок».

    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.

    Комментарии (8)
    30 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании

    Госдума стоя поприветствовала депутатов – участников СВО на первом заседании

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов – участников специальной военной операции на первом заседании девятого созыва.

    Парламентарии Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов, участвовавших в специальной военной операции, на первом заседании девятого созыва, передает корреспондент РИА «Новости».

    «Среди нас участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем», – сказал депутат Госдумы Юрий Петров, председательствующий на заседании. После его слов парламентарии поднялись со своих мест.

    На первом заседании девятого созыва, которое открылось в среду, планируется избрать председателя палаты и его заместителей. Также предстоит утвердить председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий Госдумы.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов мандаты депутатов Госдумы получили 46 ветеранов специальной военной операции.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку новым парламентариям.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва

    Путин назвал повышение качества жизни россиян главной задачей Госдумы

    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал повышение качества жизни россиян основной задачей депутатов Госдумы девятого созыва.

    Глава государства в среду выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отечественное законодательство должно отвечать требованиям времени, смотреть в будущее и служить людям.

    «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – отметил российский лидер. По его словам, именно забота о благополучии россиян определяет общую эффективность работы власти.

    Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на сплоченную работу парламентариев. Он рассчитывает, что ключевые решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при солидарной и консолидированной поддержке всех партийных фракций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил парламентариев с победой на выборах.

    Российский лидер призвал депутатов сделать все возможное для победы.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 12:09 • Новости дня
    Володин переизбран председателем Госдумы
    Володин переизбран председателем Госдумы
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы, он стал первым спикером нижней палаты парламента в истории, избранным на эту должность более двух раз подряд.

    Депутаты девятого созыва на своем первом заседании в среду избрали спикером Володина, передает ТАСС.

    За его кандидатуру, предложенную фракцией «Единая Россия», отдали голоса 406 парламентариев из 442 присутствовавших. Конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 36 голосов.

    Володин стал первым в истории председателем нижней палаты парламента, который занимает этот пост более двух сроков подряд.

    Ранее он возглавлял Госдуму седьмого и восьмого созывов. Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» своих кандидатов на должность спикера не выдвигали.

    Кроме того, парламентарии утвердили двух первых вице-спикеров и девять заместителей председателя. Первыми вице-спикерами стали Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

    Шесть из девяти должностей вице-спикеров заняли представители «Единой России», включая Владимира Васильева, Александра Жукова и Виталия Савельева.

    Заместителями председателя также стали Мария Воропаева от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Александр Бабаков от «Справедливой России».

    «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры нижней палаты парламента.

    Президент Владимир Путин поддержал эту идею на встрече с лидерами политических партий.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва

    Путин прибыл на первое пленарное заседание новой Госдумы

    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.

    В среду нижняя палата парламента открывает осеннюю сессию, которая стала первой для нового созыва депутатов, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства провел встречу с руководителями прошедших в Госдуму партий. Владимир Путин поздравил их с результатами выборов и подчеркнул вклад парламентариев в укрепление политической системы, суверенитета и стабильности.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17. Кроме того, места в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на первом заседании Госдумы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о масштабном обновлении состава депутатов.

    Накануне Государственную думу девятого созыва сформировали в полном составе.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев

    Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов

    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев
    @ Russian President Official Apa/APA Images/ZUMA/ТАСС

    Стойкость и мужество участников специальной военной операции должны стать моральным ориентиром для всех, кто работает в государственном управлении, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов, проходящей по видеосвязи.

    Путин поздравил руководителей регионов с результатами выборов и призвал оправдать доверие граждан. Он отметил, что главы субъектов и их команды должны работать с полной самоотдачей, руководствуясь интересами людей и учитывая их ожидания, сообщает Кремль.

    «Важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции», – подчеркнул глава государства.

    Президент подчеркнул необходимость постоянной обратной связи с жителями. В числе способов ее поддержания он назвал диалог со всеми фракциями региональных парламентов, общественными и волонтерскими объединениями.

    «Наша общая задача, в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, – дальнейшее укрепление суверенитета страны, причем в самом широком смысле этого слова», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов страны. В среду Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах. В понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Россия не может унизительно клянчить подачки по всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что Россия, в отличие от некоторых, не может бегать по миру и выпрашивать подачки.

    «Россия – как некоторые, не будем показывать пальцем – не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное – нам этого не нужно», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что отечественная финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Он добавил, что главной задачей на сегодня является недопущение ошибок.

    Ранее президент поручил обеспечить долгосрочный рост российской экономики.

    Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Также Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах.


    Комментарии (0)
    Главное
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда
    В Киеве несколько районов остались без света и воды после взрывов
    Сотрудника Минобороны задержали за фиктивную приемку укреплений под Курском
    Супермаркет в Киевской области уничтожен после удара
    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей
    Мэр Амстердама попросила рэпера Канье Уэста покинуть город
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище