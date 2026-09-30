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    30 сентября 2026, 21:11 • Новости дня

    Политолог Ухов: Путин мотивировал депутатов Госдумы работать на развитие страны

    Политолог Ухов: Путин мотивировал депутатов Госдумы работать на развитие страны
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новая Госдума должна сосредоточиться на укреплении социальных гарантий гражданам и развитии страны, а не на популистских запретах – именно на такую работу депутатов настроил Владимир Путин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. В среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к депутатам на первом заседании Госдумы девятого созыва.

    «Владимир Путин неслучайно мотивирует депутатов нового созыва в первую очередь работать над социальными гарантиями и созданием новых возможностей в стране. Президент четко обозначил: государство держит курс на развитие и совершенствование. И помешать этому не могут ни боевые действия, ни многочисленные западные санкции», – сказал политолог Илья Ухов.

    Эксперт отмечает: с начала СВО в России неустанно происходит индексация пособий, вкладываются колоссальные средства в инфраструктуру. «Конечно, столь масштабная деятельность должна включать и активную работу законотворцев, которым еще предстоит принять бюджет. И здесь особенно важно, что все партии Госдумы согласны с обозначенным президентом курсом на развитие», – акцентирует собеседник.

    «Также значимо, что Путин настраивает депутатов на конструктивную деятельность. Популистские запреты – это не то, что граждане ждут от своих избранников. Люди надеются на осуществление чаяний и нужд. Они хотят видеть, как в лучшую сторону меняются их родные регионы. В этом направлении, по наставлению главы государства, Дума и будет двигаться», – продолжает он.

    При этом президент отдельно подчеркивает важность опоры исключительно на собственные силы. «Это вопрос национальной гордости – Россия не та страна, которая будет «жить с протянутой рукой». Путин задал рамку для деятельности Думы IX созыва: необходимо осмыслять собственные возможности, реализовывать их с помощью имеющихся у нас ресурсов», – уточняет эксперт.

    Политолог также обращает внимание на особый символизм даты первого заседания Госдумы – 30 сентября отмечается день воссоединения страны с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. По его мнению, это одно из важнейших событий современной российской истории. Кроме того, текущий созыв станет первым, в котором присутствуют представители этих регионов.

    «Собственно, Владимир Путин, будучи лидером борьбы русского народа за единство и свободу, еще раз подчеркнул особый характер текущего периода. Отрадно, что теперь в парламенте имеются ветераны СВО – люди, которые одним своим присутствием отражают готовность Думы работать над восстановлением новых территорий», – добавляет он.

    «Эти люди наверняка привнесут основы «фронтового братства» в деятельность законотворцев. Все они – настоящие патриоты, доказавшие не словом, а делом преданность стране. Работа предстоит серьезная: именно они будут разрабатывать меры по возвращению солдат в мирную жизнь, по формированию особых льгот для них и их семей», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, у бойцов особое отношение к освобожденным регионам, которое станет залогом бережного отношения парламентариев к деятельности по их дальнейшему развитию. «Ветераны также усилят престиж парламента в глазах граждан. Раньше людей нередко смущало присутствие в Думе актеров, певцов. Теперь же они будут видеть достойных людей в военной форме с орденами на груди. Это внушает гордость за страну автоматически», – заключил Ухов.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». «Люди голосовали за свою страну, за Россию, показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Именно в этом заключается общая программа, программная база и прямое обязательство партий, представленных в Государственной думе», – подчеркнул президент.

    Глава государства напомнил, что по итогам прошедших выборов состав Госдумы обновился почти наполовину. «Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе», – считает Путин. По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

    Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.

    «Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны с Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость», – сказал Путин.

    30 сентября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин: Новые регионы приняли участие в референдуме в сложнейших условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что жители новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией в сложнейших прифронтовых условиях.

    Президент Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    «В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, сделали свой законный выбор», – отметил президент.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в Донецкой народной республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской народной республике – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

    30 сентября 2022 года российский лидер выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал договоры о принятии новых субъектов в состав государства.

    Президент Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии.

    Он поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов со страной.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о патриотическом подъеме после возвращения в состав государства.

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    30 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни из Грозного в начале двухтысячных годов из-за сильных разрушений.

    Президент России Владимир Путин вспомнил события начала двухтысячных годов, когда после боевых действий в Чечне многие предлагали перенести столицу республики из разрушенного Грозного, передает ТАСС.

    «Помню, вы это знаете, когда летал над Грозным в начале двухтысячных годов, все мы знаем, как Грозный тогда выглядел, и как, скажу об этом еще раз, многие думали о том, чтобы перенести вообще столицу республики в другое место. Но первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров хотя и сам был родом из другого региона республики, все-таки сказал: нет, Грозный был и должен остаться столицей Чечни. Так и произошло», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства отметил, что за последние годы город невероятно преобразился благодаря усилиям Рамзана Кадырова и его управленческой команды.

    «И я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов», – обратился Путин к главе Чечни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России.

    На прошедших в сентябре выборах явка в Чеченской Республике составила 95,19%. Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины

    МИД: Заводы в ЕС по выпуску оружия для Киева станут законными целями для России

    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для европейских оборонных заводов, производящих вооружение для нужд Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot, передает РИА «Новости».

    «Не следует предполагать, что военные заводы за пределами Украины, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается», – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что открытие подобных производств и формирование совместных предприятий свидетельствуют о прямом участии европейских государств в конфликте. Москва расценивает такие шаги как сознательное затягивание процесса мирного урегулирования.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США развернуть в Европе производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил возможность нанесения ударов по европейским оружейным заводам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такие предприятия потенциальными целями для российских военных.

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    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

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    30 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России

    МИД: Спецпосланник папы римского Дзуппи посетил украинских пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный посланник папы римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи в рамках визита в Москву обсудил гуманитарные вопросы и посетил места содержания пленных украинских военных, сообщило Министерство иностранных дел.

    Специальный посланник Ватикана находился в Москве с 28 по 30 сентября, где встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, сообщает МИД.

    Стороны обсудили взаимодействие по гуманитарным проблемам на фоне спецоперации на Украине. Речь шла о поиске пропавших без вести, обмене военнопленными и гражданскими лицами, а также о воссоединении семей. Отдельное внимание было уделено кризису в городе Алешки Херсонской области, где украинские силы блокируют поставки продовольствия и медикаментов.

    По просьбе Ватикана кардинал посетил место содержания украинских военных, задержанных за противодействие спецоперации. Он лично пообщался с пленными и убедился в соблюдении Россией всех гуманитарных норм. В ведомстве подчеркнули, что визит подтвердил конструктивный характер диалога между Москвой и Ватиканом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кардинал Маттео Дзуппи назвал визит архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию важным ориентиром. На прошлой неделе посланник папы римского анонсировал свою поездку в Москву.


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    30 сентября 2026, 16:02 • Новости дня
    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей

    Кабмин решил вывести бурого медведя из перечня лимитируемых видов

    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей
    @ Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России готовит меры в связи с участившимися нападениями медведей на людей, рассматривается возможность выведения бурого медведя из перечня лимитируемых видов охотничьих ресурсов, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

    Кабмин прорабатывает изменения в нормативную базу для выстраивания безопасного соседства людей и животных, передает РИА «Новости».

    За последние 30 лет популяция бурых медведей в России выросла более чем вдвое и превысила 300 тыс. особей.

    С весны в стране произошло не менее 22 смертельных нападений медведей на людей.

    Правительство сформирует перечень регионов, которым требуется дополнительное финансирование для регулирования численности этих хищников. В ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении федеральных средств.

    В понедельник в Туве охотники застрелили медведя, растерзавшего московского тренера. В воскресенье охотоведы убили четырех хищников в Забайкалье.

    Ранее ученые и шаманы объяснили выход медведей к людям.

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    30 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    @ Dylan Agbagni/commons.wikimedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датскому послу в Москве заявили решительный протест из-за провокационных действий вертолета ВВС Дании над российским корветом «Сообразительный» в Балтийском море, сообщает Министерство иностранных дел.

    Посол Дании в России Якоб Хеннингсен был вызван в российское дипломатическое ведомство, где ему заявили решительный протест. Причиной стали опасные маневры вертолета ВВС Дании Fennec над корветом «Сообразительный» Балтийского флота, сообщает МИД.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Датский вертолет опасно приблизился к российскому кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж корвета предупреждал о небезопасной высоте на международных частотах, но сигналы были проигнорированы.

    Для привлечения внимания с борта «Сообразительного» выпустили две сигнальные ракеты в противоположную от вертолета сторону. После этого летательный аппарат прекратил маневры и покинул район. Москва расценила действия ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла из-за инцидента с военным вертолетом. В тот же день посол России в Копенгагене Владимир Барбин вручил датской стороне ответную ноту протеста.

    16 сентября министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за предотвращение данной провокации.

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    30 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин: Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор жителей новых регионов был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

    «Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», – сказал Путин на заседании, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что выбор жителей новых регионов воссоединиться с Россией и своим народом был предельно ясным и четким.

    «Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом», – отметил Путин, говоря о выборе жителей новых регионов, которые проголосовали на референдуме за воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией.

    На референдумах в сентябре 2022 года за вхождение в состав России высказалось абсолютное большинство проголосовавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    В среду депутаты Госдумы поздравили жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией.

    Во вторник в Запорожской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в Донбассе и Новороссии.

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 тыс. 904 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом трехлетнего бюджета Социального фонда России, который направлен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

    Страховые пенсии планируется повысить в 2027 году в два этапа, сообщается на сайте правительства России.

    С 1 февраля их проиндексируют на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

    Проект бюджета фонда также предусматривает индексацию пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин призвал Госдуму девятого созыва исключить популизм при работе над бюджетом и полностью сосредоточиться на решении задач развития. В среду Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом федеральном бюджете. В среду Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсий в новых регионах.

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    30 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва

    Путин назвал повышение качества жизни россиян главной задачей Госдумы

    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал повышение качества жизни россиян основной задачей депутатов Госдумы девятого созыва.

    Глава государства в среду выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отечественное законодательство должно отвечать требованиям времени, смотреть в будущее и служить людям.

    «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – отметил российский лидер. По его словам, именно забота о благополучии россиян определяет общую эффективность работы власти.

    Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на сплоченную работу парламентариев. Он рассчитывает, что ключевые решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при солидарной и консолидированной поддержке всех партийных фракций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил парламентариев с победой на выборах.

    Российский лидер призвал депутатов сделать все возможное для победы.

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    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства России.

    Распоряжение о направлении документа в парламент подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Вместе с основным законом представлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, определяющие параметры государственных финансов, сообщается на сайте кабмина.

    В основу трёхлетнего бюджета заложен базовый прогноз социально-экономического развития, согласно которому в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году темпы роста ускорятся до 2,4%. Ключевыми приоритетами названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

    В 2027 году расходы федерального бюджета запланированы в объёме 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей, в 2029 году – 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

    «Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учётом приоритетных задач в нём полностью учтены необходимые объёмы финансирования социально значимых направлений», – говорится в сообщении.

    Расходы на здравоохранение по сравнению с 2026 годом увеличены, только в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей – из федерального бюджета и 5,2 трлн рублей – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей. Будет продолжена выплата единого пособия и материнского капитала с индексацией по фактической инфляции, а также ежегодная налоговая семейная выплата гражданам с двумя и более детьми.

    На развитие системы образования и её инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд рублей, включая строительство 150 новых школ к 2030 году, 201,4 млрд рублей на капремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов.

    В трёхлетнем бюджете Социального фонда России заложена индексация пенсий и пособий: в 2027 году страховые пенсии повысятся с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3%, средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29904 рублей.

    В 2027 году вырастут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, всего на эти цели планируется направить 1,6 трлн рублей.

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено 561 млрд рублей, в том числе на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% – до 20227 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% – до 28935 рублей.

    На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 6,4 трлн рублей. Приоритетное финансирование продолжит получать нацпроект «Станки» – 135 млрд рублей на три года, что на 27% выше уровня бюджета 2026–2028 годов. На НИОКР, создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 млрд рублей.

    Финансирование дорожного хозяйства в ближайшие три года превысит 4,4 трлн рублей, 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электротранспорта. Заложены средства на проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ликвидация аварийного жилищного фонда», «Развитие опорной сети аэродромов». Всего на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей.

    Поддержка регионального развития будет обеспечиваться за счёт казначейских инфраструктурных кредитов в объёме 150 млрд рублей ежегодно, индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и реализации мастер-планов 200 крупных и малых городов и агломераций.

    В 2027 году регионы со сложной бюджетной ситуацией дополнительно получат 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. По поручению президента правительство перенесёт сроки погашения бюджетных кредитов регионов за пределы 2030 года, что позволит высвободить около 300 млрд рублей для развития экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

    Мишустин на заседании кабмина заявил о завершении подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы и планах направить его в Госдуму в установленный срок. Ранее он озвучил параметры федерального бюджета.

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    30 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев

    Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов

    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев
    @ Russian President Official Apa/APA Images/ZUMA/ТАСС

    Стойкость и мужество участников специальной военной операции должны стать моральным ориентиром для всех, кто работает в государственном управлении, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов, проходящей по видеосвязи.

    Путин поздравил руководителей регионов с результатами выборов и призвал оправдать доверие граждан. Он отметил, что главы субъектов и их команды должны работать с полной самоотдачей, руководствуясь интересами людей и учитывая их ожидания, сообщает Кремль.

    «Важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции», – подчеркнул глава государства.

    Президент подчеркнул необходимость постоянной обратной связи с жителями. В числе способов ее поддержания он назвал диалог со всеми фракциями региональных парламентов, общественными и волонтерскими объединениями.

    «Наша общая задача, в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, – дальнейшее укрепление суверенитета страны, причем в самом широком смысле этого слова», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов страны. В среду Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах. В понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва

    Путин прибыл на первое пленарное заседание новой Госдумы

    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.

    В среду нижняя палата парламента открывает осеннюю сессию, которая стала первой для нового созыва депутатов, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства провел встречу с руководителями прошедших в Госдуму партий. Владимир Путин поздравил их с результатами выборов и подчеркнул вклад парламентариев в укрепление политической системы, суверенитета и стабильности.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17. Кроме того, места в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на первом заседании Госдумы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о масштабном обновлении состава депутатов.

    Накануне Государственную думу девятого созыва сформировали в полном составе.

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