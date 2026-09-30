Путин провел встречу с избранными главами регионов страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин пообщался по видеосвязи с победившими на выборах губернаторами. Они были избраны на свои посты по итогам единого дня голосования, передает РИА «Новости».

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные встречи традиционно организуются после завершения масштабных избирательных кампаний.

Напомним, выборы в Госдуму девятого созыва и голосование за руководителей субъектов проходили с 18 по 20 сентября. Прямые выборы высших должностных лиц состоялись в восьми регионах страны. На них победу одержали действующие главы и врио.

Большинство победителей представляют партию «Единая Россия». Среди сохранивших свои посты или утвержденных в должности – Александр Шуваев в Белгородской области, Егор Ковальчук в Брянской области, Артем Здунов в Мордовии, Олег Мельниченко в Пензенской области, Виталий Королев в Тверской области, Владислав Ховалыг в Тыве и Рамзан Кадыров в Чечне. Ульяновскую область вновь возглавил представитель КПРФ Алексей Русских. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии руководителей переизбрали депутаты местных парламентов.

В Карачаево-Черкесии депутаты Народного собрания переизбрали Рашида Темрезова, а в Северной Осетии – Алании на второй срок парламент поддержал Сергея Меняйло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Шуваев победил на выборах губернатора Белгородской области. Действующий глава Мордовии Артем Здунов набрал почти 78% голосов избирателей. А Рамзан Кадыров получил поддержку 99,85% жителей Чеченской Республики.