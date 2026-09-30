  • Новость часаВ Киеве остановился электротранспорт и пропал свет
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом
    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в двухтысячных годах
    Додон потребовал объяснить размещение войск Молдавии на границе с Украиной
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    30 сентября 2026, 17:32 • Новости дня

    Суд закрыл заседание по делу директора сгоревшего завода пиротехники

    Tекст: Ольга Иванова

    Меру пресечения директору ярославского завода петард Алексею Пронину изберут в закрытом режиме, чтобы избежать публичного оглашения деталей гибели 14 человек при пожаре.

    Переславский районный суд Ярославской области закрыл от прессы заседание по избранию меры пресечения руководителю предприятия, передает РИА «Новости». «Рассмотрение ходатайства провести в закрытом судебном заседании», – сказал судья.

    О закрытии процесса просило следствие, чтобы детали гибели людей не звучали публично. Прокуратура и защита поддержали эту инициативу. Перед началом заседания руководитель завода Алексей Пронин принес соболезнования родственникам жертв трагедии, отметив, что лично знал каждого погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили генеральному директору сгоревшего предприятия обвинение в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

    Сотрудники силовых структур установили личности всех 14 погибших при пожаре людей.

    Взрывная волна от инцидента на производстве повредила кровлю и окна в 22 многоквартирных домах.

    30 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области

    Военный эксперт Кнутов: Удары по энергообъектам сократят запуски дронов Украиной

    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России стремятся нарушить энергоснабжение ВПК Украины, чтобы снизить выпуск дронов и комплектующих для ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, серия ударов по энергообъектам в Киевской области – еще не старт полномасштабной кампании, но предупреждение. Если позиция Киева по урегулированию конфликта останется прежней, интенсивность ударов будет нарастать.

    «В Киеве и области сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса: это сборка дронов и крылатых ракет, производство радиолокационных станций и систем РЭБ, а также ремонт военной техники и различной аппаратуры», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ранее эти объекты прикрывались украинскими системами ПВО. Однако после сокращения западных поставок ракет-перехватчиков значительная часть предприятий фактически осталась без должной защиты. Это существенно расширило возможности ВС России для поражения целей, уточнил собеседник.

    Вместе с тем, добавил аналитик, часть производств размещена под прикрытием густонаселенной агломерации: некоторые развернуты в подвалах жилых домов, а дроны типа FPV зачастую собирают прямо в квартирах – рядом с местами проживания обычных граждан. «Уничтожить такие объекты крайне сложно», – заметил спикер.

    Поэтому, по его словам, российская армия проводит мероприятия по ограничению электроснабжения противника. «Для работы предприятий ВПК Украины нужны электричество, и в преддверии зимы – тепло. Именно поэтому сейчас мы наносим удары по энергетической инфраструктуре: выводим из строя в том числе подстанции и тепловые электростанции. Такие меры сократят выпуск дронов и комплектующих для крылатых ракет. В результате снизится общий объем средств, способных наносить удары по российской территории», – пояснил Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что украинские СМИ называют минувшую ночь началом «кампании против энергосистемы». Впрочем, как считает эксперт, говорить об этом пока преждевременно. «Если бы речь действительно шла о начале полноценной кампании, то удары носили бы куда более масштабный характер – причем не только по Киеву, но и по таким регионам, как Закарпатье, Днепропетровск, Запорожье и Харьков, где еще сохраняется военное производство», – предположил аналитик.

    «В нынешнем виде это скорее предупреждение: если украинское руководство не изменит свою позицию в вопросе урегулирования конфликта, тенденция сохранится и будет развиваться по нарастающей», – заключил Кнутов.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической системы на Украине. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново». ЦОД является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ, указали в министерстве.

    В Киевской области целями стали электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка, обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса; гидроэлектростанция Киевская в населенном пункте Вышгород, обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части региона.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по тепловой электростанции Трипольская, обеспечивающей электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, а также по аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшемуся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в столичном регионе.

    В Одесской области атакован производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии, добавили в ведомстве.

    Напомним, удары по целям в Киеве и области носят практически непрерывный характер. Украинская столица, по оценкам западной прессы, все больше напоминает прифронтовой город: регулярные налеты БПЛА привели к перебоям в работе транспорта, мобильной связи и интернета, пустым полкам в магазинах. Как отмечают эксперты, ошибки Владимира Зеленского привели к тому, что для украинцев Киев потерял репутацию безопасного города, а для союзников перестал быть «витриной устойчивости» Украины.

    Смотрите кадры ударов по Киеву и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

    Комментарии (5)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Стало известно о новых правилах возврата денег на маркетплейсах

    Юрист Карпов: Маркетплейсы обяжут вернуть деньги после отмены заказа за 10 дней

    Стало известно о новых правилах возврата денег на маркетплейсах
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские маркетплейсы обяжут возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней после оформления соответствующего требования покупателем, сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина Кирилл Карпов.

    С 1 октября 2026 года онлайн-площадки обяжут возвращать покупателям средства за товары не позднее 10 дней с момента оформления заявки на возврат. Ранее маркетплейсы устанавливали эти сроки самостоятельно.

    «С учетом тех изменений, которые вступают в силу с 1 октября 2026 года, возврат денег за товар, который вы вернули, должен прийти не позднее десяти дней с момента, когда покупатель оформил соответствующее требование – заявку на возврат товара», – сказал Карпов передает ТАСС.

    Эксперт уточнил, что правила отказа от продукции надлежащего качества не изменились. Покупатель вправе отказаться от покупки в любой момент до ее получения, а после доставки – в течение семи дней. При этом расходы на обратную пересылку качественного товара ложатся на потребителя.

    Ожидается, что в приложениях и на сайтах маркетплейсов появятся новые функции для оформления возвратов, особенно для бракованных вещей.

    Юрист посоветовал аккуратно вскрывать упаковку, сохраняя бирки и штрих-коды, чтобы избежать трудностей при возврате товара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития предложило изменить правила возврата товаров через маркетплейсы. Глава ЦСР сообщил о запрете навязанных скидок на маркетплейсах.

    Эксперт рассказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 22:40 • Новости дня
    Пропавших в крымской Красной пещере туристов нашли живыми

    Tекст: Катерина Туманова

    Спасатели нашли четырех пропавших в крымской Красной пещере путешественников, их состояние удовлетворительное, их выводят наружу, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «Спасатели обнаружили четырех туристов. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу. Состояние мужчин и женщины удовлетворительное», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Ранее во вторник стало известно, что в районе Красной пещеры пропала группа туристов, после чего началась спасательная операция, в ходе которой в пещере был обнаружен обвал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в состав пропавшей в пещере в Крыму группы входили  трое мужчин и женщина. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2026, 02:53 • Новости дня
    Разыскивавший Чикатило следователь назвал новую версию пропажи Усольцевых

    Экс-следователь Яндиев счел криминал причиной пропажи Усольцевых

    Tекст: Катерина Туманова

    Пропавшая в 2025 году в красноярской тайге семья Усольцевых могла стать жертвой преступления, укрывшись от непогоды в одном из ближайших населенных пунктов, предположил бывший следователь по особо важным делам, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Чикатило, Амурхан Яндиев.

    «Усольцевы попали под дождь и, вероятнее всего, стали возвращаться. Возможно, зашли к кому-то и могли оттуда больше не выйти, оказались жертвами преступления… Я думаю, правоохранительным органам надо пройти по населенным пунктам, которые лежат на их маршруте», – заявил Яндиев РИА «Новости».

    Эксперт исключил версию отъезда за границу или нападения медведей, так как следов зверей обнаружено не было.

    «Вероятнее всего, они стали жертвами преступления», – считает бывший следователь.

    Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин и не вернулись. Поисковикам удалось найти только автомобиль семьи, внутри которого находились паспорта и около 300 тыс. рублей.

    Правоохранительные органы считают наиболее вероятной причиной произошедшего несчастный случай, однако криминальная версия также не исключается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет рассматривает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых. Сын Ирины Усольцевой опроверг слухи о наличии у отчима тайной жены, но предположил побег пропавшей семьи в Калифорнию.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 16:02 • Новости дня
    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей

    Кабмин решил вывести бурого медведя из перечня лимитируемых видов

    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей
    @ Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России готовит меры в связи с участившимися нападениями медведей на людей, рассматривается возможность выведения бурого медведя из перечня лимитируемых видов охотничьих ресурсов, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

    Кабмин прорабатывает изменения в нормативную базу для выстраивания безопасного соседства людей и животных, передает РИА «Новости».

    За последние 30 лет популяция бурых медведей в России выросла более чем вдвое и превысила 300 тыс. особей.

    С весны в стране произошло не менее 22 смертельных нападений медведей на людей.

    Правительство сформирует перечень регионов, которым требуется дополнительное финансирование для регулирования численности этих хищников. В ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении федеральных средств.

    В понедельник в Туве охотники застрелили медведя, растерзавшего московского тренера. В воскресенье охотоведы убили четырех хищников в Забайкалье.

    Ранее ученые и шаманы объяснили выход медведей к людям.

    Комментарии (9)
    30 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную прибыть от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия увеличила поставки нефти, что в сочетании с ростом цен на энергоноситель пополняет резервы Москвы, так как приток прибыли от нефти за последние четыре недели лишь немного не дотянул до рекорда, установленного в начале мая.

    «Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели с 31 августа по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа», – передает агентство Bloomberg.

    В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти Urals и ESPO достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти в Саудовскую Аравию. Это происходит из-за ремонтных работ на ключевом нефтепроводе, подвергшемся нападению в начале месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В июне Новак называл самую комфортную цену на нефть в мире.

    Эксперты считают, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 06:45 • Новости дня
    Лингвист предрек превращение ошибки «то что» в языковую норму

    Филолог Пахомов: Ошибка может стать языковой нормой

    Tекст: Катерина Туманова

    В русском языке может появиться новый составной подчинительный союз «то что», который сейчас считается грамматической ошибкой, заявил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

    Ошибочное употребление выражения «то что» в речи россиян может вскоре стать языковой нормой. По мнению экспертов, в русском языке формируется новый составной подчинительный союз, передает РИА «Новости».

    «Если говорить о том, что из ошибочного сейчас может стать нормативным, конечно, говоря о грамматике, нельзя не вспомнить знаменитое «то что». Это место, где тоже сейчас идут баталии: «он сказал, то что завтра придет». И лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз», – сказал Пахомов.

    Специалист пояснил, что в настоящее время подобная конструкция считается ошибкой. Однако популярность этого выражения среди молодежи указывает на потребность языка в новом союзе, аналогичном «потому что» или «в случае если».

    По оценке филолога, изменение нормы не является деградацией языка, а отражает его естественное развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты «Грамота.ру» исключили появление слова «ложить» в словарях. Филолог объяснил засилье на маркетплейсах выражения «купить на подарок».

    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.

    Комментарии (8)
    30 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Губернатор ввел режим повышенной готовности в Забайкалье из-за животных

    Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за животных

    Tекст: Катерина Туманова

    Выход диких животных в населенные пункты заставил правительство Забайкалья ввести в регионе режим повышенной готовности, сообщил губернатор Александр Осипов в Max-канале.

    «В Забайкалье вводим режим повышенной готовности. Ситуация с выходами диких животных, в первую очередь медведей, в населённые пункты нашего края требует особого внимания», – написал он.

    Осипов добавил, что поручил главам округов создать рабочие группы, оповестить население, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, а также  пресекать бесконтрольный выпас скота.

    В школах Забайкальского края намерены провести дополнительные инструктажи, а для детей определить безопасные маршруты.

    Медиков призвали быть готовыми оказать помощь, включая санитарную авиацию.

    «Земляки, будьте предельно внимательны и осторожны. При обнаружении дикого животного в черте населённого пункта немедленно сообщайте в экстренные службы. Не пытайтесь приближаться к хищнику или подкармливать его», – призвал губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Охотоведы застрелили четырех медведей в Забайкалье. Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    В Крыму завершили спасательную операцию по поиску туристов в Красных пещерах

    Tекст: Катерина Туманова

    В сложнейших условиях подземелья, при полной темноте и высокой влажности, сводный отряд из 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым завершил поисково-спасательную операцию, передав четырех спасенных туристов медикам.

    Преодолевая завалы и сложные участки, спасатели продвигались вперед и вели поиски четырех туристов (трое мужчин и одна женщина), которые были найдены в районе Голубиной пещеры в удовлетворительном состоянии и успешно эвакуированы на поверхность, рассказали в Max-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

    Спасатели также рассказали, что спелеологи-любители заблудились в крымских горах из-за невозможности отыскать нужный проход между пещерами. Они отправились по маршруту между Голубиной и Красной пещерами и заблудились, передает РИА «Новости».

    «Они не нашли прохода из Голубиной в Красную пещеру и развернулись обратно, а там их встретили спасатели», – рассказали в пресс-службе МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника пропавших в Крыму в Красных пещерах туристов нашли живыми. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 00:47 • Новости дня
    Ростех: Новые российские беспилотники способны заменить крылатые ракеты

    Ростех: Новые российские беспилотники заменят крылатые ракеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские беспилотники новых моделей С-71М, С-71К и «Дань-Т» сравнялись по эффективности с крылатыми ракетами, сохранив при этом значительно меньшую стоимость производства, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    «Фактически классическая крылатая ракета – это уже беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Однако далеко не каждый БПЛА самолетного типа – крылатая ракета. Тем не менее в новых изделиях С-71М, С-71К и «Дань-Т» эта грань стирается», – приводит РИА «Новости» слова представителя Ростеха в интервью газете «Красная звезда».

    При этом новые дроны значительно дешевле классических ракет, и в будущем эта разница станет еще менее заметной, отметил эксперт.

    Разработчики подчеркивают, что «Дань-Т» способна лететь к цели, огибая рельеф местности на малой высоте. Перед атакой беспилотник может резко набрать высоту и ударить сверху.

    Дальность полета исчисляется сотнями километров, что позволяет запускать аппараты вне зоны действия вражеской ПВО. Аналогичной дальностью и специальными режимами преодоления противовоздушной обороны обладают также модели С-71М и С-71К.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на авиасалоне в Египте, а также показала новейшие малозаметные ракеты.

    Рособоронэкспорт в августе вывел на мировой рынок дрон «Гарпия-А1» с дальностью 1 тыс. км.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 22:28 • Новости дня
    Собянин объявил дату начала отопительного сезона в Москве

    Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве 1 октября

    Tекст: Катерина Туманова

    Отопительный сезон в столице начнется 1 октября, процесс подачи тепла займет несколько дней, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Первого октября приступаем к включению отопления в Москве. В столице постепенно холодает, и чтобы в домах было тепло, в четверг начнем включать отопление. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней», – написал он.

    Собянин уточнил, что в первую очередь отопление будут подавать в детские сады, школы и больницы. Затем в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности.

    По словам столичного градоначальника, работы по подготовке к сезону были завершены в срок, инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Также подготовлены аварийные бригады и необходимая техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в столичном регионе. Власти Подмосковья сообщили о старте отопительного сезона с октября. Юрист Лаврухин напомнил россиянам о праве на перерасчет за холодные батареи.



    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 04:58 • Новости дня
    Следователи обнаружили на сгоревшем судне «Триумф» останки тел погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи Восточного МСУТ СК России, которые ведут дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта), обнаружили на сгоревшем рыболовецком судне «Триумф» останки тел.

    «Сегодня следователями и следователями-криминалистами транспортного управления СК проведен осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», – сказано в Max-канале ведомства.

    Там добавили, что следствие рассматривает три основные версии происшествия: техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна и нарушение правил технической эксплуатации судна.

    Напомним, возгорание на судне «Триумф» произошло вечером 25 сентября к востоку от мыса Ходжелайка. На борту находились 29 членов экипажа, 25 из которых удалось эвакуировать. В Камчатской краевой больнице уточнили, что двое спасенных рыбаков получили тяжелые ожоги и отравление угарным газом, они остаются в реанимации.

    Еще двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, После пожара на камчатском судне без вести пропали трое студентов. Также сообщалось, что в числе пропавших без вести моряков оказались двое курсантов морских учебных заведений.

    Спасатели начали буксировку горящего траулера в порт Петропавловска-Камчатского, вертолетные поиски рыбаков результатов не дали.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 01:23 • Новости дня
    Марочко: ВС России крушат логистику ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы максимально сокрушают трассы снабжения ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Мы действуем дронами в Славянско-Дружковской агломерации и буквально вычисляем, по каким путям доставляются все необходимые украинским боевикам материально-технические средства, боеприпасы, ротационные мероприятия производятся. И, естественно, мы по всем этим трассам наносим максимальный урон», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что все западные трассы в районе оборудованы антидроновыми сетками ВСУ, но это мало на что влияет, когда работают российские бойцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» разгромили ВСУ при попытке выбраться из окружения у Нефедовки, а  также уничтожили базы украинских беспилотников в Краматорске.

    Украинская ПВО не смогла сбить российские дальнобойные ракеты.


    Комментарии (0)
    Главное
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда
    В Киеве несколько районов остались без света и воды после взрывов
    Сотрудника Минобороны задержали за фиктивную приемку укреплений под Курском
    Супермаркет в Киевской области уничтожен после удара
    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей
    Мэр Амстердама попросила рэпера Канье Уэста покинуть город
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище