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    30 сентября 2026, 18:52 • Новости дня

    Пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла на 10%

    Tекст: Ольга Иванова

    В России зафиксирован заметный рост пятилетней выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями, этот показатель увеличился на 10%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Мурашко выступил на заседании профильного комитета Госдумы. Он стал первым из федеральных министров, кто принял участие в работе девятого созыва палаты парламента, передает РИА «Новости».

    «По онкологии хорошие результаты, на 10% увеличилась пятилетняя выживаемость, на 18% снизилась одногодичная летальность», – сказал глава Минздрава в ходе обсуждения законопроекта об исполнении бюджета за 2025 год.

    Чиновник добавил, что ранняя диагностика онкологических заболеваний на первой и второй стадиях в настоящее время достигает 62%.

    Ранее Мурашко заявил об увеличении числа выживающих в течение года онкопациентов на 25%.

    Главный онколог ведомства Андрей Каприн сообщил о превышении уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин над мужскими показателями.

    Летом в столичном «Сколково» открыли современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62.

    29 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Ученые назвали инфекции причиной 12% случаев рака в мире

    The Lancet: Инфекции назвали причиной 12% случаев рака в мире

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2024 году около 12% новых случаев онкологии в мире были связаны с инфекционными агентами, такими как Helicobacter pylori и вирус папилломы человека, сообщили ученые в статье для журнала The Lancet.

    По оценкам исследователей, в 2024 году в мире было выявлено около 2,3 млн новых случаев рака, вызванных инфекциями. Это составляет 12% от всех онкологических заболеваний.

    Наибольшее количество случаев связано с бактерией Helicobacter pylori – 760 тыс., за ней следуют вирус папилломы человека (750 тыс.) и вирус гепатита В (360 тыс.), пишет The Lancet Oncology.

    Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Восточной Азии, где зарегистрировано 990 тыс. случаев, что составляет 42% от мирового показателя.

    Кроме того, показатели выше среднемирового уровня отмечены в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Восточной Европе, а также Юго-Восточной Азии.

    Ученые подчеркивают важность контроля над инфекциями для предотвращения онкологии. В числе необходимых мер они называют вакцинацию, тестирование и лечение вирусных гепатитов, безопасные методы инъекций и скрининг предраковых состояний.

    Также отмечается потребность в инвестициях для разработки новых средств профилактики, особенно против вируса Эпштейна-Барр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.

    Главный онколог Минздрава заявил, что женщины болеют раком чаще мужчин.

    Министр Мурашко сообщил, что риск возникновения онкозаболеваний может вырасти на 50%.

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    29 сентября 2026, 05:23 • Новости дня
    Диетолог назвала идеальные продукты для защиты клеток от старения

    Диетолог Богданова рассказала о пользе ликопина в томатах и арбузах

    Tекст: Катерина Туманова

    Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для защиты клеток от старения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

    Диетолог рассказала, что ликопин защищает клетки от старения и нейтрализует свободные радикалы. Этот природный органический пигмент придает красный цвет овощам и фруктам.

    «В нашем организме ликопин не синтезируется, мы можем получить только с едой. Он очень термостабильный. Витамины в большинстве своем нестабильны: при термической обработке они утрачиваются, а ликопин только улучшает свои свойства», – пояснила специалист радио Sputnik.

    По ее словам, пигмент в большом количестве содержится в томатах, арбузах и гуаве.

    Эксперт подчеркнула, что ликопин является жирорастворимым веществом. Для максимального усвоения к томатам следует добавлять орехи, сыр или масло.

    Суточная норма в пять миллиграммов содержится в одной столовой ложке томатной пасты, 100 граммах арбуза или 150-200 граммах свежих помидоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета. Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета. Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы.


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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    29 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России

    Роспотребнадзор: Более 5,3 млн россиян сделали прививку от гриппа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках всероссийской кампании прививку от гриппа сделали более 5 млн граждан, при этом эпидемиологическая ситуация развивается в рамках прогнозов, отметили в Роспотребнадзоре.

    Около 5,3 млн граждан на данный момент уже вакцинировались от гриппа в рамках всероссийской кампании, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в Мах. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка с сезонным гриппом и ОРВИ развивается согласно прогнозам специалистов.

    На 39-й неделе 2026 года в России зафиксировано 727 тыс. случаев заболевания. Среди циркулирующих респираторных вирусов подавляющее большинство – 98,9% – составляют вирусы негриппозной этиологии. Доля положительных тестов на грипп увеличилась до 1,1%, при этом выявлены вирусы A (H1N1), A (H3N2), B и C.

    В ведомстве подчеркнули, что вирус A (H1N1) вызывает более тяжелое течение болезни у групп риска, включая пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила необходимость усиления информационной работы среди населения по вопросам личной профилактики в период сезонного роста заболеваемости.

    До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала пик заболеваемости гриппом на период новогодних каникул.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о закупке более 56 млн доз вакцин за счет федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в препаратах для предстоящего эпидемиологического сезона эксперты полностью обновили состав всех трех компонентов.

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    29 сентября 2026, 00:59 • Новости дня
    Минздрав назвал лучшие способы защиты от гриппа и ОРВИ

    Минздрав назвал вакцинацию лучшей защитой от гриппа и ОРВИ

    Tекст: Катерина Туманова

    В России начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом, поэтому необходимо предпринимать базовые меры профилактики, призвал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

    Самой эффективной мерой профилактики гриппа и внебольничных пневмоний Чуланов назвал вакцинацию, отметив, что сделать прививку необходимо заранее, желательно в ближайшие несколько недель, передает РИА «Новости».

    «Важно помнить и о неспецифических мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В транспорте, поликлинике и других местах скопления людей используйте медицинскую маску. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок», – сказал врач.

    Он посоветовал регулярно проветривать помещения дома и на работе. После возвращения с улицы или поездки в транспорте следует тщательно мыть руки с мылом или применять антисептик.

    Инфекционист рекомендовал не трогать лицо руками, а при кашле или чихании прикрываться одноразовой салфеткой либо сгибом локтя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость ковидом и гриппом в России выросла на треть. Врач назвала категории граждан для обязательной вакцинации от гриппа. Онищенко указал на необходимость вакцинации от гриппа из-за всплеска болезни.

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    29 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в России

    Роспотребнадзор: В России зафиксировано 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России развивается в соответствии с прогнозами, за неделю было зарегистрировано 727 тыс. случаев заболеваний, сообщил Роспотребнадзор.

    По итогам 39-й недели 2026 года в России выявлено 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, пишет РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что согласно вирусологическому мониторингу, в настоящее время преобладают вирусы негриппозной этиологии, на которые приходится 98,9% случаев.

    Доля вирусов свиного и гонконгского гриппа, а также гриппа типов B и C составляет до 1,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минздрав назвал лучшие способы защиты от гриппа и ОРВИ.

    В четверг Роспотребнадзор заявил о пике заболеваемости гриппом в России на новогодние праздники.

    Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ковидом и гриппом в стране на треть.

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    29 сентября 2026, 01:50 • Новости дня
    Эксперты сообщили о росте доли дженериков на российском фармрынке

    РБК: Доля дженериков на российском фармрынке превысила 87%

    Эксперты сообщили о росте доли дженериков на российском фармрынке
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские фармацевтические компании значительно увеличили производство дженериков, воспроизведенных лекарственных препаратов, обеспечив доступность терапии после ухода иностранных производителей с рынка.

    По итогам 2025 года доля воспроизведенных лекарств на российском рынке достигла 72,3% в денежном выражении и 86,3% в упаковках, передает РБК со ссылкой на отчет DSM Group.

    В первом квартале 2026 года этот показатель в натуральном выражении вырос до 87,2% потребления в рознице.

    В целом по фармацевтическому рынку, включая аптеки и государственные закупки, доля дженериков в 2025 году составила 63,2% в деньгах и 87,6% в натуральном выражении. Доля локализованных препаратов достигла 46,8% в рублях и 69,3% в упаковках.

    Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что рынок дженериков в России растет благодаря политике импортозамещения. После ухода иностранных компаний основную нагрузку взяли на себя местные производители.

    «К моменту истечения патента на рынок выходят воспроизведенные препараты, которые зачастую выпускаются по более продвинутым технологиям», – отметил он.

    Импортозамещение наиболее активно идет в сфере производства лекарств для лечения массовых хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, ожирение и онкология.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Мурашко в начале года сообщал, что 70% лекарств на российском рынке отечественного производства. Глава Минпромторга Алиханов рассказывал, какая фармпродукция из России и в каких странах популярна.

    Европейский союз резко нарастил закупки лекарств российского производства.

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    29 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Число жертв вспышки кори в американском штате Пенсильвания достигло четырех

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском штате Пенсильвания зафиксировали более 900 случаев заболевания корью с начала 2026 года, число умерших возросло до четырех человек.

    С начала года в 39 округах штата подтверждено 903 случая кори и четыре связанные с заболеванием смерти, передает РИА «Новости». Госпитализация потребовалась 176 пациентам, говорится в сообщении департамента здравоохранения Пенсильвании.

    Только с 25 по 28 сентября в регионе выявили 13 новых случаев заражения. При этом из всех заболевших лишь у четверых была сделана прививка от кори.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа власти Пенсильвании сообщили о первых за 35 лет смертях от кори в штате.

    В июле прошлого года издание The New York Times допустило вину политика Роберта Кеннеди-младшего в рекордном числе больных корью в США.

    В мае 2025 года число заболевших корью в США превысило 1 тыс. человек.

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    30 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач раскрыла неочевидные симптомы опасного дефицита калия

    Диетолог Русакова назвала мышечные судороги и слабость признаками дефицита калия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дефицит калия развивается незаметно, и на ранних стадиях его признаки легко списать на усталость, недосып или перетренированность, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник НИИ СП имени Склифосовского Дарья Русакова.

    Легкая нехватка этого важного микроэлемента может протекать совершенно бессимптомно, передает канал 360.

    Человек просто ощущает слабость и быстро устает, поэтому часто списывает недомогание на обычный недосып или последствия интенсивных тренировок.

    «Легкий дефицит может протекать незаметно, легкая слабость, утомляемость, редкие судороги, проявление мышечной слабости, запоры и редкие перебои в работе сердца», – пояснила специалист. По ее словам, пациенты обычно обращаются за медицинской помощью, когда ночные судороги в икрах начинают существенно портить качество жизни.

    Тяжелая форма гипокалиемии представляет серьезную угрозу для жизни. Она способна спровоцировать опасную аритмию, фибрилляцию желудочков сердца и даже мышечный паралич, затрагивающий в том числе дыхательную мускулатуру. При этом для развития столь критического состояния необходимо совпадение сразу нескольких негативных факторов.

    Одного лишь скудного рациона для возникновения тяжелой патологии недостаточно. Как правило, к проблеме приводит сочетание однообразного питания, приема определенных медикаментов, например диуретиков, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызывающих обезвоживание организма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, богатые калием бананы и шпинат эффективно снижают артериальное давление.

    Резкая потеря веса провоцирует опасные нарушения баланса этого микроэлемента.

    Почти половина населения из-за неправильного повседневного рациона страдает от выраженного недостатка магния.

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    29 сентября 2026, 06:22 • Новости дня
    Илон Маск посоветовал спать на книгах для улучшения пищеварения

    Маск призвал спать на книгах для улучшения пищеварения

    Илон Маск посоветовал спать на книгах для улучшения пищеварения
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск посоветовал спать с подложенными под голову книгами для улучшения пищеварения и борьбы с изжогой.

    Генеральный директор SpaceX Илон Маск порекомендовал пользователям, страдающим от кислотного рефлюкса, подкладывать книги под изголовье, пишет Daily Mail.

    «Кровать должна иметь небольшой наклон вниз к ногам», – написал Маск.

    Ученые подтверждают эффективность этого метода. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, известная как изжога, возникает, когда кислота из желудка поднимается в пищевод. Приступы особенно часто случаются ночью, так как в горизонтальном положении кислоте легче проникнуть в горло.

    Ранее Маск уже давал советы по улучшению сна, рекомендуя приподнимать изголовье кровати на три или пять сантиметров. Он также советовал не есть за три часа до сна, поскольку поздний прием пищи заставляет желудок вырабатывать больше кислоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в соцсети завирусился пост об исследовании ученых, которые рекомендуют для быстрого засыпания проделывать необычный трюк с одной ногой. Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета. Исследователи раскрыли секрет хорошего сна по правилу 7:1.


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    29 сентября 2026, 02:53 • Новости дня
    Эндокринолог предупредила об опасности просроченных витаминов

    Врач Казачкова призвала выбрасывать просроченные БАДы

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление биологически активных добавок после окончания срока годности может нанести ущерб организму из-за изменения химической формулы, сообщила врач-эндокринолог, диетолог, диабетолог Екатерина Казачкова.

    Со временем активные вещества в препаратах трансформируются, что делает их крайне опасными.

    «Принимать витамины по окончании срока годности нельзя, потому что витамины – это в любом случае активные вещества, это химические соединения, которые могут подвергаться трансформации и менять свою формулу», – заявила доктор радио Sputnik.

    Казачкова добавила, что производитель снимает с себя ответственность за последствия приема просроченных добавок, поскольку их измененная химическая структура выполняет совершенно иные функции.

    Как п сала газета ВЗГЛЯД, Онищенко призвал срочно ужесточить контроль за продажей БАДов. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.

    Эндокринолог описала неочевидные признаки опасного дефицита витамина Е.


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    30 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Терапевт назвала группы риска тяжелого течения ОРВИ

    Терапевт Азизова предупредила о риске тяжелых простуд у пожилых

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне с ослабленным иммунитетом, диабетом и пожилого возраста имеют повышенный риск тяжелого течения респираторных инфекций в период осеннего подъема заболеваемости, заявила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова.

    Пожилые люди, дети раннего возраста и пациенты с хроническими заболеваниями оказались наиболее уязвимыми к тяжелому течению простудных заболеваний, сообщила доктор РИА «Новости».

    «Среди групп повышенного риска тяжелого течения респираторных инфекций – дети раннего возраста, люди старше 60 лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, а также люди с состояниями, сопровождающимися снижением иммунной защиты. Для них особенно важно заранее обсудить с врачом меры профилактики», – сказала она.

    Основной мерой защиты специалист назвала ежегодную вакцинацию от гриппа в сентябре. Кроме того, пациентам из групп риска рекомендованы прививки от пневмококковой и гемофильной инфекции типа b, которые подбираются индивидуально.

    В период сезонного подъема заболеваемости врачи советуют избегать мест скопления людей, тщательно мыть руки и регулярно проветривать помещения. При появлении первых симптомов инфекции следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в России. Минздрав назвал лучшие способы защиты от гриппа и ОРВИ. Врач назвала категории граждан для обязательной вакцинации от гриппа.

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    28 сентября 2026, 15:13 • Новости дня
    Минздрав анонсировал включение вакцинации от ВПЧ в календарь прививок

    Минздрав: Вакцинацию от ВПЧ могут включить в календарь прививок в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) может быть включена в национальный календарь профилактических прививок в 2027 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Мурашко сообщил, что министерство готовит начало вакцинации против папилломавирусной инфекции, пишет ТАСС. Со следующего года начнутся все подготовительные процедуры.

    Во второй половине года может стартовать вакцинация девочек 12-13 лет, отметил министр на форуме «Мать и дитя».

    В среду академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян.

    Во вторник были названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ.

    В конце 2025 года депутат Госдумы Олег Леонов обозначил сроки бесплатной вакцинации от ВПЧ.

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    29 сентября 2026, 03:43 • Новости дня
    Онищенко предупредил о возможных опасных мутациях вируса Эбола

    Онищенко заявил о возможных опасных мутациях вируса Эбола

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты на месте изучают возможные варианты трансформации вируса Эбола, который способен мутировать, на фоне высокой смертности в Конго, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Эбола, как и любая другая вирусная инфекция, может мутировать», – заявил он ТАСС.

    Эпидемиолог отметил, что для получения исчерпывающих сведений о вирусе и его изменениях необходимо собирать данные в эпицентре распространения. Именно поэтому профильные специалисты работают непосредственно на местах вспышек.

    Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения от 24 сентября, в Демократической Республике Конго зафиксировано 7 733 подтвержденных случая заражения Эболой, из которых 3 732 оказались смертельными. Летальность достигла 48,3%, а главным очагом инфекции стала провинция Итури.

    Текущая вспышка в ДРК началась 15 мая и стала 17-й по счету. ВОЗ оценивает риск дальнейшего распространения вируса внутри страны как очень высокий, а для сопредельных государств как высокий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ сообщила о расширении эпидемии Эболы в Конго, из-за чего Россия усилила контроль на границах. Попова назвала напряженной эпидемситуацию в мире.

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    30 сентября 2026, 03:56 • Новости дня
    Одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительная социальная изоляция повышает вероятность развития слабоумия и проблем с сердцем, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета и президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров​ Ольга Ткачева.

    По словам эксперта, недостаток общения может привести даже к преждевременной смерти.

    «Одиночество – фактор риска очень многих заболеваний. Длительная социальная изоляция связана с повышенным риском деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смерти», – заявила она РИА «Новости».

    Геронтолог добавила, что социальная активность и участие в жизни общества играют не меньшую роль для здорового долголетия, чем правильное питание и физические нагрузки.

    Ранее она назвала самыми эффективными способами продления жизни вакцинацию, здоровый сон, активность и регулярный контроль медицинских показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ в 2025 году сообщила, что одиночество ежегодно приводит к смерти более 850 тыс. людей во всем мире. Британские ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин. Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет.


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    30 сентября 2026, 03:05 • Новости дня
    В правительстве решили расширить список жизненно важных лекарств

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское правительство планирует расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 13 новых медикаментов для лечения тяжелых заболеваний, сказано в проекте распоряжения правительства.

    Расширение списка гарантирует государственное регулирование предельных отпускных цен производителей и контроль торговых надбавок для этих медикаментов, передает РИА «Новости».

    В обновленный перечень войдут препараты для лечения тяжелых заболеваний. Среди них «Ароглептол» для терапии сахарного диабета второго типа, «Веренафусп альфа» для пациентов с наследственными нарушениями обмена веществ, а также «Кавутилид», применяемый для восстановления сердечного ритма.

    В список включат «Равидасвир» против гепатита С и «Энкорафениб» для лечения неоперабельной меланомы и других видов рака.

    Помимо этого, планируется добавить лекарства для онкологических больных: «Биниметиниб», «Трастузумаб дерукстекан», «Мосунетузумаб» и «Сонидегиб». В список также войдут «Дантролен» от злокачественной гипертермии, комбинация «Будесонид + сальбутамол» для астматиков, антибиотик «Пазуфлоксацин» и «Белумосудил», применяемый при осложнениях после трансплантации стволовых клеток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России наладили выпуск десяти жизненно важных препаратов. Минздрав рекомендовал включить пять лекарств в перечень жизненно необходимых. ФАС пообещала проверить цены на 13 популярных лекарств.

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