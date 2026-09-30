Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию

Молдавия попросила Канаду и Литву помочь с оплатой счетов за энергию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету обсудил с представителями Ирландии, Норвегии, Литвы и Канады возможную финансовую поддержку в холодное время года на фоне нехватки электроэнергии в стране, сообщает молдавский портал Bani.md.

«У меня состоялись очень интересные и продуктивные переговоры с европейскими партнерами. Одним из очень важных вопросов, который мы обсуждали, была подготовка Республики Молдова к зиме, какие меры были приняты и какие совокупные риски могут повлиять на нас этой зимой», – заявил Жунгиету.

Министр уточнил, что «партнерам была представлена ситуация в энергетическом секторе, в том числе меры, принятые властями для подготовки к холодному сезону, а также риски, которые могут оказать давление на энергосистему и потребителей».

По словам министра, иностранные партнеры выразили солидарность и сейчас оценивают варианты оказания помощи республике.

Средства могут направить на компенсацию счетов за энергию для потребителей. Точные суммы и форматы поддержки пока не определены. Сейчас тариф на природный газ в стране достигает 26,14 лея (примерно 123 рубля) за кубический метр, а компенсации в холодный сезон могут получить около 660 тыс. домохозяйств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал новый рост тарифов на газ в октябре.

Позже президент страны Майя Санду созвала Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса. А премьер-министр республики Василий Тофан посоветовал гражданам молиться о теплой зиме.