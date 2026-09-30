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    30 сентября 2026, 16:07 • Новости дня

    Российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие России продемонстрировали коллегам из стран ОДКБ организацию тылового обеспечения и маскировку позиций с учетом опыта проведения специальной военной операции.

    Российские военные в ходе маневров «Эшелон-2026» на полигоне Чебаркульский в Челябинской области продемонстрировали организацию тылового обеспечения во время спецоперации, передает РИА «Новости». Начальник штаба материально-технического обеспечения Центрального военного округа Сергей Спиридонов отметил, что опыт передается союзникам по ОДКБ.

    «В ходе учения «Эшелон-2026» мы демонстрируем нашим коллегам из стран ОДКБ, как мы выполняем задачи тылового обеспечения в реальной боевой обстановке. В заданном районе для восстановления боеспособности подразделений, прибывающих после выполнения боевых задач, оборудован тыловой район», – привело слова Спиридонова Минобороны РФ. Он уточнил, что такие районы полностью заглубляются и маскируются под рельеф местности.

    Все помещения в тыловом районе строятся по блиндажному типу и включают элементы для проживания, питания и банно-прачечного обслуживания в полевых условиях. Особое внимание уделяется безопасности: блиндажи оснащены замаскированными входами и запасными выходами для экстренной эвакуации.

    Военнослужащие также отработали развертывание полевых пунктов заправки, эвакуацию и ремонт техники под угрозой атак беспилотников. Кроме того, сводный батальон применил наземные робототехнические комплексы и дроны для доставки грузов на линию соприкосновения и эвакуации раненых.

    Учения «Эшелон-2026» проходят совместно с маневрами «Взаимодействие-2026» и «Поиск-2026», в них участвуют около 2 тыс. человек и 350 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные маневры стран ОДКБ стартовали на Чебаркульском полигоне 27 сентября.

    Воинские контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Челябинскую область накануне тренировок.

    Российская сторона активно делится с союзниками по организации опытом ведения специальной военной операции.

    30 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о нормах ядерного ответа за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нормативными документами России установлен ядерный ответ за любые попытки блокировать Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские дипломаты совершенно естественно напоминают «горячим головам» в Европе о положениях установочных документов по этому вопросу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.

    Посольство России предупредило о последствиях блокады региона.

    В понедельник Москва также предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом.

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    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Boeing получил контракт на создание новейшего истребителя для ВМС США

    Пентагон заключил с Boeing сделку на 20 млрд долларов для разработки истребителя

    Boeing получил контракт на создание новейшего истребителя для ВМС США
    @ Boeing/NAVAIR (Public Release SPR-2026-0601)

    Компания Boeing выиграла многомиллиардный контракт на создание перспективного истребителя шестого поколения для Военно-морских сил США.

    Американская корпорация займется созданием истребителя шестого поколения по программе F/A-XX для Военно-морских сил США, передает Axios. Пентагон объявил о сделке стоимостью свыше 20 млрд долларов во вторник.

    В ходе закрытого конкурса Boeing обошел Northrop Grumman, в то время как Lockheed Martin выбыл из гонки ранее. Новые боевые машины должны прийти на смену парку самолетов Super Hornet, которые длительное время эксплуатировались, в том числе на Ближнем Востоке.

    Детали окончательного дизайна самолета пока держатся в секрете, однако известно, что он будет дополнять различные модификации F-35. Главнокомандующий ВМС США адмирал Дэрил Кодл ранее заявил: «Служба должна иметь авиакрыло, состоящее из самых передовых ударных истребителей».

    Параллельно Boeing занимается производством истребителя F-47 для ВВС США. Этот проект был представлен президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хегсетом в Овальном кабинете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной корпорация Northrop Grumman представила концепт военно-морского истребителя F/A-XX.

    Осенью прошлого года компания Boeing приступила к производству боевого самолета шестого поколения F-47.

    Ранее министерство обороны США рекомендовало перенаправить финансирование с флотского проекта на эту программу ВВС.

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    29 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Украинские войска кратно сократили применение беспилотников Hornet

    ВСУ в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска за последние два месяца в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet на фронте, сообщили в группировке войск «Центр».

    Как рассказали в подразделении противодействия БПЛА 61-й гвардейской бригады морской пехоты, еще недавно в зоне их ответственности за день могли пролетать до 15 таких дронов. Военнослужащий группировки войск «Центр» с позывным «Лада» сообщил, что сейчас же их число временами сокращается в десять раз, а иногда они практически не появляются, передает РИА «Новости».

    Снижение активности может быть связано с переходом противника к новой версии аппарата или с высокой эффективностью российских средств защиты. Большинство этих беспилотников удавалось успешно сбивать, так как они летят по заранее заданным координатам, чаще всего вдоль автомобильных дорог, что значительно упрощает их обнаружение.

    Американские дроны Hornet, получившие у военных прозвище «Марсиане», применяются ВСУ с весны для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам. Российские подразделения научились подавлять их системами радиоэлектронной борьбы, засекать радиолокацией и уничтожать из стрелкового оружия.

    Ранее Вооруженные силы России поразили цеха производства беспилотников ВСУ. В августе в Луганске американский дрон с искусственным интеллектом Hornet повредил 14 машин.

    Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские беспилотники этого типа.

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    30 сентября 2026, 00:47 • Новости дня
    Ростех: Новые российские беспилотники способны заменить крылатые ракеты

    Ростех: Новые российские беспилотники заменят крылатые ракеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские беспилотники новых моделей С-71М, С-71К и «Дань-Т» сравнялись по эффективности с крылатыми ракетами, сохранив при этом значительно меньшую стоимость производства, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    «Фактически классическая крылатая ракета – это уже беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Однако далеко не каждый БПЛА самолетного типа – крылатая ракета. Тем не менее в новых изделиях С-71М, С-71К и «Дань-Т» эта грань стирается», – приводит РИА «Новости» слова представителя Ростеха в интервью газете «Красная звезда».

    При этом новые дроны значительно дешевле классических ракет, и в будущем эта разница станет еще менее заметной, отметил эксперт.

    Разработчики подчеркивают, что «Дань-Т» способна лететь к цели, огибая рельеф местности на малой высоте. Перед атакой беспилотник может резко набрать высоту и ударить сверху.

    Дальность полета исчисляется сотнями километров, что позволяет запускать аппараты вне зоны действия вражеской ПВО. Аналогичной дальностью и специальными режимами преодоления противовоздушной обороны обладают также модели С-71М и С-71К.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на авиасалоне в Египте, а также показала новейшие малозаметные ракеты.

    Рособоронэкспорт в августе вывел на мировой рынок дрон «Гарпия-А1» с дальностью 1 тыс. км.

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    29 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    Business Insider узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    BI узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Североатлантического альянса массово закупают американскую систему противодействия беспилотникам Merops для защиты воздушного пространства на фоне конфликта на Украине, узнал Business Insider.

    Как сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США, все больше стран НАТО закупают систему противодействия беспилотникам ради укрепления обороны от неоднократных нарушений воздушного пространства.

    «По меньшей мере шесть стран либо уже приобрели американскую систему Merops, либо находятся в процессе ее приобретения. Большинство из них – страны НАТО на восточном фланге», – заявил представитель министерства обороны.

    Источник, близкий к производителю Perennial Autonomy, подтвердил значительный интерес государств к разработке.

    Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземной станции управления и перехватчика стоимостью 15 тыс. долларов. Аппарат способен разгоняться до 281 км в час и использует искусственный интеллект для навигации в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Запуск возможен с различных площадок, включая кузов пикапа.

    Систему обслуживает небольшой экипаж, обучение которого занимает несколько дней. Впервые Merops применили на Украине, где комплекс использовался для уничтожения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле TWZ сообщал, что недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов». Тогда же беспилотные комплексы Sky Map были установлены для защиты американской базы Принц Султан от иранских угроз. Медведчук назвал американскую Palantir цифровым штабом украинской войны дронов.

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    29 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Глава Пентагона запланировал сократить число генеральских должностей

    Fox News: Хегсет намерен сократить число генеральских должностей на 20%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны США Пит Хегсет готовится запустить масштабную реорганизацию руководящего состава вооруженных сил, урезав количество высших офицерских постов на 20%, сообщил телеканал Fox News.

    Как передает телеканал Fox News со ссылкой на служебные документы, руководитель американского военного ведомства планирует провести масштабные кадровые изменения среди высшего командования, сообщает РИА «Новости». Инициатива затронет значительную часть руководящего состава армии.

    «Министр обороны США Пит Хегсет объявит о планах сократить на 20% число генеральских и адмиральских должностей во время своего обращения к вооруженным силам в среду», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава американского военного ведомства заявил о выявлении миллиардов долларов дублирующих расходов.

    В мае прошлого года Пит Хегсет распорядился сократить число четырехзвездных генералов и адмиралов минимум на 20%.

    До этого Пентагон спланировал отставку продвигавших идеи инклюзивности высокопоставленных военных.

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    29 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Италия вывела свои войска из Ирака

    Италия завершила 12-летнее военное присутствие в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Италия завершила вывод своих вооруженных сил из Ирака, положив конец 12-летнему военному присутствию в этой стране, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

    Министр заявил, что присутствие итальянских вооруженных сил в Ираке завершилось с возвращением последних военнослужащих, которые занимались вывозом и перемещением материально-технических средств, передает РИА «Новости».

    Крозетто добавил, что итальянские военные в течение 12 лет участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), обеспечении безопасности страны, а также подготовке иракских вооруженных сил и сил безопасности Иракского Курдистана.

    При этом завершение военного присутствия не приведет к прекращению отношений Италии с Ираком, сотрудничество будет продолжено в формах подготовки, обмена опытом и развития возможностей иракской армии.

    Отмечается, что основная часть контингента покинула Ирак к марту 2026 года, а в последние недели там оставались лишь те, кто отвечал за логистику. Два итальянских карабинера останутся в Ираке в рамках миссии ЕС EUAM Iraq.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини.

    В прошлом месяце экс-министр обороны Украины стал советником Крозетто.

    Летом Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом.

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    29 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    Чехия начала учения по испытанию БПЛА и средств защиты от них

    CTK: Чехия начала учения по испытанию БПЛА и средств защиты от них

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Чехии стартовали третьи по счету учения Drone Shield 2026, направленные на испытание беспилотников и систем противодействия им с участием компаний с Украины, сообщило агентство CTK.

    Армия Чехии уже в третий раз проводит масштабные учения Drone Shield 2026 по испытанию беспилотных летательных аппаратов и средств защиты от них, передает ТАСС со ссылкой на CTK.

    Тренировки организованы на полигоне неподалеку от города Вышков в центре страны. В них участвуют более 70 компаний из 17 государств, а также наблюдатели от армий стран-членов НАТО. В числе участников есть и фирмы с Украины.

    Главная цель маневров – детальное ознакомление командования национальных вооруженных сил с современными технологиями беспилотников. На основе полученного опыта военные сделают выводы о том, какие именно дроны необходимы чешской армии в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября военно-воздушные силы Чехии подняли истребители из-за неизвестного беспилотника у польской границы.

    Ранее Евросоюз запустил на своей территории производство дронов для Украины. До этого министерство обороны Литвы решило привлечь украинских специалистов для повышения эффективности защиты от БПЛА.

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    30 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников

    Ростех показал на минском «Иннопроме» комплексную систему защиты от БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке в столице Белоруссии продемонстрировали новейшие технологические решения, способные уберечь критическую инфраструктуру от атак дронов и последствий чрезвычайных ситуаций.

    Госкорпорация привезла на мероприятие «Иннопром. Беларусь» уникальную экосистему для охраны предприятий, сообщает пресс-служба организации.

    «Мы показываем в Минске решения, которые повышают безопасность предприятий и специалистов при различных чрезвычайных ситуациях, включая атаки беспилотников», – отметили представители компании.

    Экспозиция включает три основных элемента. Первый из них представляет собой модульную пассивную защиту «Паутина». Эта пространственная сеть монтируется без сварки и способна перехватывать летящие на огромной скорости аппараты.

    Также разработчики показали мобильные электроподстанции на колесных платформах для быстрого восстановления энергоснабжения при авариях.

    Третьим компонентом стали модульные убежища гражданской обороны «Куб-М». Один такой контейнер площадью 25 квадратных метров вмещает до 50 человек и выдерживает фугасный взрыв при усилении бетонными блоками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские специалисты создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Жнец».

    Летом госкорпорация «Ростех» наладила серийный выпуск мобильных убежищ для защиты работников предприятий от взрывов.

    Ранее компания «РТ-Проектные технологии» показала модульную конструкцию «Паутина» для перехвата тяжелых дронов.

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    30 сентября 2026, 01:23 • Новости дня
    Марочко: ВС России крушат логистику ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы максимально сокрушают трассы снабжения ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Мы действуем дронами в Славянско-Дружковской агломерации и буквально вычисляем, по каким путям доставляются все необходимые украинским боевикам материально-технические средства, боеприпасы, ротационные мероприятия производятся. И, естественно, мы по всем этим трассам наносим максимальный урон», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что все западные трассы в районе оборудованы антидроновыми сетками ВСУ, но это мало на что влияет, когда работают российские бойцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» разгромили ВСУ при попытке выбраться из окружения у Нефедовки, а  также уничтожили базы украинских беспилотников в Краматорске.

    Украинская ПВО не смогла сбить российские дальнобойные ракеты.


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    30 сентября 2026, 07:39 • Новости дня
    Иностранцы заинтересовались производством российских дронов Supercam S350

    Зарубежные страны захотели локализовать производство российских Supercam S350

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальные зарубежные заказчики интересуются возможностью локализации производства разведывательных беспилотных комплексов Supercam S350 на территории своих стран, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в преддверии международной выставки ADEX-2026 в Баку.

    Потенциальные зарубежные клиенты проявляют интерес к возможности локализовать производство разведывательных беспилотных комплексов Supercam S350 на территории своих стран, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в преддверии международной выставки ADEX-2026 в Баку.

    «Интерес к разведчику Supercam S350 благодаря его работе в зоне СВО в мире в целом растет. Запросы на проведение презентаций и демонстрационных полетов как на территории России, так и «в гостях» у потенциальных инозаказчиков, продолжают поступать в гк «Беспилотные системы» по разным каналам, и мы организуем подобные мероприятия», – заявила Згировская. Она добавила, что заказчикам важно комплексное решение, включающее локализацию производства и трансфер технологий.

    По словам представителя компании, клиентам предлагают поэтапный переход от поставок к организации производства на местах, включая сервисное обслуживание и обучение операторов. Згировская отметила высокую конкуренцию на рынке Каспийского региона, где уже работают турецкие, израильские и китайские производители. Однако интерес к российским системам сохраняется благодаря их способности вести мониторинг до 5,5 часа и работать в условиях сложных помех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель подписал контракты на поставку комплексов Supercam с рядом новых зарубежных заказчиков. Ряд иностранных государств выразил заинтересованность в организации крупноузловой сборки данных аппаратов на своих территориях. На Украине этот разведывательный дрон получил прозвище «кошмар ВСУ».

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    30 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции

    Песков: Россия и Турция обсуждают возможное перемещение систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Тема возможного перемещения зенитных ракетных систем С-400 из Турции стоит на повестке дня, ведется соответствующая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил информацию о контактах по возможному перемещению систем, отметив, что «такая тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты», передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва может согласиться на перемещение С-400 из Турции в страну, с которой у России дружественные отношения.

    В 2017 году Турция подписала контракт с Россией на поставку полкового комплекта С-400, который был доставлен летом и осенью 2019 года.

    США призывали Анкару отказаться от этих комплексов в пользу Patriot, однако Турция не пошла на такие уступки. В результате Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров по реэкспорту российских С-400.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Анкара не обращалась к Москве с просьбой разрешить вывоз этих систем.

    На прошлой неделе США пообещали урегулировать спор с Турцией по поводу зенитных ракетных комплексов.

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    30 сентября 2026, 07:25 • Новости дня
    В зоне спецоперации появились новые навигационные системы для беспилотников

    ВС России применили новые навигационные системы для дронов в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска применяют новые системы навигации для беспилотных летательных аппаратов «Комета», «Звездочет» и «Сусанин» в зоне спецоперации, сообщил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКбр) Дмитрий Кузякин.

    О применении отечественных разработок в зоне специальной военной операции рассказал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

    «Главная сложность в применении дальнобойных дронов в навигации. Противник сделал ставку на турецкие, европейские и американские решения. Мы же развиваем собственные компетенции, которые приносят плоды в виде таких решений как «Комета», «Сусанин» или «Звездочет», – отметил эксперт. По его словам, каждый из этих комплексов представляет собой полноценное бортовое решение с аналитикой и сложным программным обеспечением.

    Специалист подчеркнул, что ключевым преимуществом российских систем является именно программное обеспечение, способное провести беспилотник к цели через помехи и системы противовоздушной обороны. Кузякин пояснил, что новые комплексы собирают данные из множества источников и выстраивают максимально достоверную навигационную картину. Даже если противник найдет обломки устройств, он не сможет получить доступ к уникальным программным алгоритмам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали применять автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для беспилотников. Президент Владимир Путин анонсировал назначение Дениса Лямина руководителем войск беспилотных систем. Ранее конструкторское бюро «Стратим» разработало квадрокоптер-камикадзе «Русак» с системой самонаведения.

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    30 сентября 2026, 08:30 • Новости дня
    В России создали нейросетевой комплекс для обнаружения дронов

    Центр «Ушкуйник» создал акустический комплекс «Паук» для вычисления дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные инженеры разработали экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную линейку акустических датчиков комплекса «Паук», предназначенных для распознавания дронов и определения их траектории, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор центра Алексей Чадаев сообщил, что система была впервые показана на III Международном технологическом конгрессе в парке «Патриот» в сентябре.

    «Сегодня поле боя становится сенсорным, даже мультисенсорным. И побеждает на нем тот, кто лучше видит, слышит, чувствует, реагирует на тепло. Линейка новейших акустических датчиков призвана дополнить это сенсорное поле боя, чтобы лучше слышать противника», – заявил Чадаев. Он отметил, что система будет постоянно совершенствоваться за счет накопления базы звуковых файлов и обучения нейросетей.

    В будущем комплекс сможет не только обнаруживать беспилотники, но и определять их тип, скорость и двигатель, сравнивая работу системы с акустиками подводных лодок. В состав «Паука» входят датчики различных типов, включая парашютные, которые можно сбрасывать с дронов или размещать на земле и деревьях.

    Каждый датчик функционирует как ретранслятор благодаря меш-сети. Разработчики пояснили, что крупные ретрансляторы собирают данные с 30 устройств и передают их на шлюзы, что позволяет масштабировать систему до десятков тысяч единиц. Оптимальное размещение датчиков – в три эшелона на расстоянии 200 метров друг от друга, что помогает прогнозировать маршрут дрона и направлять мобильные огневые группы для его уничтожения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы начали боевые испытания новейшего акустического детектора дронов с искусственным интеллектом.

    Специалисты научно-производственного центра «Ушкуйник» разработали малозаметный безэкипажный катер «Скорлупа» для антидроновой защиты морских судов.

    Российские инженеры ранее представили скоростной самолетный антидрон «Кречет».

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