Посол США предостерег Европу от замены американского оружия европейским

Посол США Паздер предостерег ЕС от замены американского оружия европейским

Tекст: Вера Басилая

Паздер заявил, что стремление Евросоюза поддержать свою военную промышленность чревато отчуждением союзников и фрагментацией оборонно-промышленной базы, передает РИА «Новости».

Еврокомиссия и страны ЕС продвигают меры для увеличения доли оружия европейского производства в оборонных закупках. Программа ЕС SAFE предусматривает до 150 млрд евро на закупки, ограничивая долю компонентов из третьих стран 35%. Пентагон выступает против такого подхода.

Паздер предложил вместо принципа «сделано в Европе» перейти к «сделано в НАТО», чтобы сохранить доступ американских производителей к европейским контрактам. По его словам, при выборе вооружений европейские страны должны руководствоваться их эффективностью, а не местом производства.

В ЕС единой позиции по приоритету европейского оружия нет, ряд стран выступает против протекционизма при закупках. Посол заявил, что Вашингтон будет добиваться сохранения доступа американских производителей к европейским оборонным программам.

В понедельник в США заявили о неготовности оборонной промышленности к современным войнам.

До этого Еврокомиссия выделила пяти странам кредиты на совместные закупки военной техники.